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НЕГРОС
НЕГРОС - остров в центральной части архипелага Филиппинские острова; территория Филиппин.
Площадь 12,7 тысяч км2. Береговая линия изрезана слабо, вдоль восточного и юго-западного побережий протягиваются коралловые рифы. Рельеф преимущественно горный, высота до 2460 м (вулкан Канлаон), на западе и северо-западе простираются плодородные равнины главным образом на вулканических почвах. Месторождения медных руд. В горах распространены вечнозелёные тропические леса, на равнинах - саванны. Возделывают сахарный тростник (основная сельскохозяйственная культура), рис, кукурузу. На Негрос - города Баколод, Сан- Карлос, Думагете.
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