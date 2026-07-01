НЕГРОС

НЕГРОС - остров в центральной части архипелага Филиппинские острова; территория Филиппин.

Площадь 12,7 тысяч км2. Бе­ре­го­вая ли­ния из­ре­за­на сла­бо, вдоль восточного и юго-западного по­бе­ре­жий про­тя­ги­ва­ют­ся ко­рал­ло­вые ри­фы. Рель­еф пре­имущественно гор­ный, высота до 2460 м (вул­кан Кан­ла­он), на за­па­де и се­ве­ро-за­па­де про­сти­ра­ют­ся пло­до­род­ные рав­ни­ны главным образом на вул­ка­нических поч­вах. Ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд. В го­рах рас­про­стра­не­ны веч­но­зе­лё­ные тро­пи­че­ские ле­са, на рав­ни­нах - са­ван­ны. Воз­де­лы­ва­ют са­хар­ный тро­ст­ник (основная сельскохозяйственная куль­ту­ра), рис, ку­ку­ру­зу. На Негрос - го­ро­да Ба­ко­лод, Сан- Кар­лос, Ду­ма­ге­те.

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