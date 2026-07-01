НЕГРОИДНАЯ РАСА

НЕГРОИДНАЯ РАСА - согласно большинству современных классификаций, одна из больших рас человека.

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тём­ной ок­ра­ской ко­жи (наи­бо­лее пиг­мен­ти­ро­ван­ной сре­ди дру­гих рас), чёр­ным цве­том и кур­ча­вой фор­мой во­лос, тём­ной ра­дуж­кой глаз. Об­щая ве­ли­чи­на че­ре­па в среднем мень­ше, чем у ев­ро­пео­и­дов и мон­го­лои­дов, од­на­ко про­доль­ный диа­метр его мак­си­маль­ный. Фор­ма че­ре­па поч­ти все­гда до­ли­хо­кран­ная, с вы­ра­жен­ной за­ты­лоч­ной об­ла­стью, свод обыч­но вы­со­кий. Ли­цо, как пра­ви­ло, не­вы­со­кое, ши­ри­на скул не­боль­шая.

Лоб сред­не­вы­со­кий со сла­бо вы­ра­жен­ным над­бров­ным рель­е­фом, не­ред­ко вы­ра­же­ны лоб­ные буг­ры. Ха­рак­те­рен про­гна­тизм, осо­бен­но аль­ве­о­ляр­ный. Под­бо­ро­доч­ный вы­ступ вы­яв­лен срав­ни­тель­но сла­бо. Глаз­ное яб­ло­ко рас­по­ло­же­но не­глу­бо­ко в сред­не­вы­со­кой ор­би­те. Ха­рак­те­рен ши­ро­кий, сла­бо вы­сту­паю­щий нос с низ­ким пе­ре­нось­ем. Сли­зи­стая губ тол­стая; верх­няя гу­ба про­хей­лич­ная.

Зу­бы круп­ные, наи­бо­лее ус­той­чи­вы к ка­рио­зу срав­ни­тель­но с др. ра­са­ми. Кон­сти­ту­ция в основном до­ли­хо­морф­ная при вы­со­ком рос­те (преимущественно в Восточной Аф­ри­ке). Раз­ви­тие тре­тич­но­го во­ло­ся­но­го по­кро­ва обыч­но сла­бое, осо­бен­но на те­ле.

Тра­диционная зо­на рас­се­ле­ния нег­рои­дов - тро­пический пояс Ста­ро­го Све­та. Пра­ро­ди­ной их яв­ля­ет­ся, ви­ди­мо, Аф­ри­ка. Ве­ро­ят­но, в верх­нем па­лео­ли­те про­ис­хо­ди­ли рас­се­ле­ние их на вос­ток вдоль северного по­бе­ре­жья Ин­дий­ско­го океана и диф­фе­рен­циа­ция на ма­лые ра­сы. При­месь тро­пических (воз­мож­но нег­ро­ид­ных) по­пу­ля­ций фик­си­ру­ет­ся и в па­лео­ли­тической Ев­ро­пе (Гри­маль­ди, Комб-Ка­пель, Мар­ки­на го­ра и др.).

Негроидная раса раз­де­ля­ет­ся на вет­ви - за­пад­но­э­к­ва­то­ри­аль­ную (негр­ская ра­са и цен­траль­но­аф­ри­кан­ская ра­са) в Аф­ри­ке и вос­точ­но­эк­ва­то­ри­аль­ную ( ме­ла­не­зий­ская ра­са ) в Юго-Восточной Азии (в основном на ост­ро­вах) и Океа­нии; про­стран­ст­вен­ный раз­рыв ме­ж­ду ни­ми был позд­нее за­пол­нен при­шед­ши­ми в основном с се­ве­ра по­пу­ля­ция­ми ев­ро­пео­и­дов, вед­дои­дов и мон­го­лои­дов.

Боль­шин­ст­во ан­тро­по­ло­гов от­но­сят к негроидной расе так­же юж­но­аф­ри­кан­скую ра­су. По­сле Великих гео­гра­фических от­кры­тий вслед­ст­вие тор­гов­ли африканскими ра­ба­ми пред­ста­ви­те­ли негроидной расы, а так­же ме­ти­сы ме­ж­ду нег­рои­да­ми и ев­ро­пео­и­да­ми со­став­ля­ют зна­чительную часть на­се­ле­ния Аме­ри­ки, в Ка­риб­ском и Гви­ан­ском ре­гио­нах до­ми­ни­ру­ют.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)