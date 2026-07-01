НЕГРОИДНАЯ РАСА
НЕГРОИДНАЯ РАСА - согласно большинству современных классификаций, одна из больших рас человека.
Характеризуется тёмной окраской кожи (наиболее пигментированной среди других рас), чёрным цветом и курчавой формой волос, тёмной радужкой глаз. Общая величина черепа в среднем меньше, чем у европеоидов и монголоидов, однако продольный диаметр его максимальный. Форма черепа почти всегда долихокранная, с выраженной затылочной областью, свод обычно высокий. Лицо, как правило, невысокое, ширина скул небольшая.
Лоб средневысокий со слабо выраженным надбровным рельефом, нередко выражены лобные бугры. Характерен прогнатизм, особенно альвеолярный. Подбородочный выступ выявлен сравнительно слабо. Глазное яблоко расположено неглубоко в средневысокой орбите. Характерен широкий, слабо выступающий нос с низким переносьем. Слизистая губ толстая; верхняя губа прохейличная.
Зубы крупные, наиболее устойчивы к кариозу сравнительно с др. расами. Конституция в основном долихоморфная при высоком росте (преимущественно в Восточной Африке). Развитие третичного волосяного покрова обычно слабое, особенно на теле.
Традиционная зона расселения негроидов - тропический пояс Старого Света. Прародиной их является, видимо, Африка. Вероятно, в верхнем палеолите происходили расселение их на восток вдоль северного побережья Индийского океана и дифференциация на малые расы. Примесь тропических (возможно негроидных) популяций фиксируется и в палеолитической Европе (Гримальди, Комб-Капель, Маркина гора и др.).
Негроидная раса разделяется на ветви - западноэкваториальную (негрская раса и центральноафриканская раса) в Африке и восточноэкваториальную (меланезийская раса) в Юго-Восточной Азии (в основном на островах) и Океании; пространственный разрыв между ними был позднее заполнен пришедшими в основном с севера популяциями европеоидов, веддоидов и монголоидов.
Большинство антропологов относят к негроидной расе также южноафриканскую расу. После Великих географических открытий вследствие торговли африканскими рабами представители негроидной расы, а также метисы между негроидами и европеоидами составляют значительную часть населения Америки, в Карибском и Гвианском регионах доминируют.