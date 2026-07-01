НЕГРИТЮД
НЕГРИТЮД - идейное течение, зародившееся в 1930-е годы в среде обучавшихся во Франции антильских и африканских студентов; в его основе - провозглашение исключительности и самобытности негро-африканской культуры, связанное со стремлением к деколонизации.
На формирование негритюда оказали влияние движение «Харлемского ренессанса» (1918-1928 годы) с его лозунгом «Независимость Африке», поэзия афроамериканцев Л. Хьюза, С. Брауна и К. Маккея. Термин «негритюд» впервые появился как неологизм в поэме «Дневник возвращения в родную страну» Э. Сезера (1939 год). Разоблачая миф колонизаторов о неполноценности представителей негроидной расы, Сезер противопоставил рациональной, прагматичной культуре «белых» духовные ценности исконных африканских народов: интуитивную мудрость, гармоничное слияние с миром природы и космических сил.
Дальнейшее развитие концепция негритюда получила в творчестве Л. С. Сенгора; большую роль в популяризации негритюда сыграла статья Ж. П. Сартра «Чёрный Орфей» (1948 год). В 1960-е годы после завоевания африканскими государствами независимости литература негритюда утрачивает свою трагическую остроту и напряжённость; на первый план выходит осмысление взаимодополняемости западной и африканской культур, описания ритуалов, быта, верований: Ж. Б. Тати-Лутар (Республика Конго), А. Р. Боламба (Демократическая Республика Конго), Ж. Л. Донгмо, О. Алене (оба - Сенегал) и др.
Возвращение африканских писателей к идеям негритюда в конце XX - начале XXI веков связано с размышлениями о путях дальнейшего развития Чёрного континента, критикой глобализации и стандартизации современного мира: Ф. Бебей (Камерун), Р. Депестр (Гаити), О. Бели-Кенум (Бенин) и др.