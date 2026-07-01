НЕГРИТЮД

НЕГРИТЮД - идейное течение, зародившееся в 1930-е годы в среде обучавшихся во Франции антильских и африканских студентов; в его основе - провозглашение исключительности и самобытности негро-африканской культуры, связанное со стремлением к деколонизации.

На фор­ми­ро­ва­ние негритюда ока­за­ли влия­ние дви­же­ние «Хар­лем­ско­го ре­нес­сан­са» (1918-1928 годы) с его ло­зун­гом «Не­за­ви­си­мость Аф­ри­ке», по­эзия аф­роа­ме­ри­кан­цев Л. Хью­за, С. Брау­на и К. Мак­кея. Тер­мин «негритюд» впер­вые по­явил­ся как не­оло­гизм в по­эме «Днев­ник воз­вра­ще­ния в род­ную стра­ну» Э. Се­зе­ра (1939 год). Ра­зо­бла­чая миф ко­ло­ни­за­то­ров о не­пол­но­цен­но­сти пред­ста­ви­те­лей нег­ро­ид­ной ра­сы , Се­зер про­ти­во­пос­та­вил ра­цио­наль­ной, праг­ма­тич­ной куль­ту­ре «бе­лых» ду­хов­ные цен­но­сти ис­кон­ных африканских на­ро­дов: ин­туи­тив­ную муд­рость, гар­мо­нич­ное слия­ние с ми­ром при­ро­ды и кос­мических сил.

Даль­ней­шее раз­ви­тие кон­цеп­ция негритюда по­лу­чи­ла в твор­че­ст­ве Л. С. Сен­го­ра; боль­шую роль в по­пу­ля­ри­за­ции негритюда сыг­ра­ла ста­тья Ж. П. Сар­тра «Чёр­ный Ор­фей» (1948 год). В 1960-е годы по­сле за­вое­ва­ния африканскими го­су­дар­ст­ва­ми не­за­ви­си­мо­сти литература негритюда ут­ра­чи­ва­ет свою тра­гическую ост­ро­ту и на­пря­жён­ность; на пер­вый план вы­хо­дит ос­мыс­ле­ние взаи­мо­до­пол­няе­мо­сти западной и африканской куль­тур, опи­са­ния ри­туа­лов, бы­та, ве­ро­ва­ний: Ж. Б. Та­ти-Лу­тар ( Рес­пуб­ли­ка Кон­го ), А. Р. Бо­лам­ба ( Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Кон­го ), Ж. Л. Дон­гмо, О. Але­не (оба - Се­не­гал) и др.

Воз­вра­ще­ние африканских пи­са­те­лей к иде­ям негритюда в конце XX - начале XXI веков свя­за­но с раз­мыш­ле­ния­ми о пу­тях даль­ней­ше­го раз­ви­тия Чёр­но­го кон­ти­нен­та, кри­ти­кой гло­ба­лиза­ции и стан­дар­ти­за­ции современного ми­ра: Ф. Бе­бей (Ка­ме­рун), Р. Де­пестр (Гаи­ти), О. Бе­ли-Ке­нум (Бе­нин) и др.

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