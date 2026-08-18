Негри́н, Хуан Негрин Лопес
Негри́н (исп. Negrín), Хуан Негрин Лопес (03.02.1892, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — 12.11.1956, Париж) — государственный и политический деятель Испании, физиолог. Изучал медицину и иностранные языки в Кильском и Лейпцигском университетах (1906–1912), получил докторскую степень (1912), подтвердил ее в Испании (1919); преподавал в Центральном университете Мадрида (1922–1931), профессор. В 1929 вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию. Депутат кортесов (1931–1939). Один из лидеров республиканцев в ходе Гражданской войны в Испании 1936–1939. Министр финансов (1936–1938) в правительстве Ф. Ларго Кабальеро; инициировал отправку около 500 т золота из Банка Испании в Москву в счет оплаты военных поставок из СССР. Глава правительства (1937–1939), осенью 1938 инициировал эвакуацию из Испании интернациональных бригад, рассчитывая на прекращение военной помощи Ф. Франко со стороны Германии и Италии. Выступал за продолжение военного сопротивления мятежникам, рассчитывая на скорое начало мировой войны. После поражения республики эмигрировал; до 1945 руководил правительством Испанской республики в изгнании.
Лит.: Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. / Пер. с англ. М., 2003; Miralles R. J. Negrín: La República en guerra. Madrid, 2003; Moradiellos García E. Negrín. Barcelona, 2006; Jackson G. J. Negrín: médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española. Barcelona, 2008. Д. И. Юшина.