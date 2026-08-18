Негри́н, Хуан Негрин Лопес

Негри́н ( исп . Negrín) , Хуан Негрин Лопес (03.02.1892, Лас-­Пальмас-де-­Гран-­Канария — 12.11.1956, Париж) — государственный и политический деятель Испании, физиолог. Изучал медицину и иностранные языки в Кильском и Лейпцигском университетах (1906–1912), получил докторскую степень (1912), подтвердил ее в Испании (1919); преподавал в Центральном университете Мадрида (1922–1931), профессор. В 1929 вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию . Депутат кортесов (1931–1939). Один из лидеров республиканцев в ходе Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 . Министр финансов (1936–1938) в правительстве Ф. Ларго Кабальеро ; инициировал отправку около 500 т золота из Банка Испании в Москву в счет оплаты военных поставок из СССР. Глава правительства (1937–1939), осенью 1938 инициировал эвакуацию из Испании интернациональных бригад , рассчитывая на прекращение военной помощи Ф. Франко со стороны Германии и Италии. Выступал за продолжение военного сопротивления мятежникам, рассчитывая на скорое начало мировой вой­ны. После поражения республики эмигрировал; до 1945 руководил правительством Испанской республики в изгнании.

Лит .: Томас Х. Гражданская вой­на в Испании. 1931–1939 гг. / Пер. с англ. М., 2003; Miralles R. J. Negrín: La República en guerra. Madrid, 2003; Moradiellos García E. Negrín. Barcelona, 2006 ; Jackson G. J. Negrín: médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española. Barcelona, 2008. Д. И. Юшина.