НЕГОШ ПЁТР II ПЕТРОВИЧ

Черногорский писатель, государственный деятель, митрополит.

Свет­ское имя - Ра­ди­вой (Ра­де) То­мов Пет­ро­вич. Сын То­мо Мар­ко­ва Пет­ро­ви­ча, млад­ше­го бра­та пра­ви­те­ля Чер­но­го­рии ми­тро­по­ли­та Пет­ра I Пет­ровича Не­го­ша . Вос­пи­ты­вал­ся под руководством из­вест­но­го сербского пи­са­те­ля и про­све­ти­те­ля Си­мы Ми­лу­ти­но­ви­ча. В 1827 году про­воз­гла­шён на­след­ни­ком. В 1830 году по за­ве­ща­нию Пет­ра I Пет­ровича Не­го­ша из­бран пра­ви­те­лем Чер­но­го­рии под име­нем Пет­ра II Пет­ро­ви­ча Не­го­ша; при­нял по­стриг, в январе 1831 года ру­ко­по­ло­жен в сан ар­хи­ман­д­ри­та. Бо­рол­ся за ук­ре­п­ле­ние национальной не­за­ви­си­мо­сти и мо­дер­ни­за­цию государственной вла­сти, до­пус­кал воз­мож­ность слия­ния Чер­но­го­рии и Сер­бии.

От­крыл пер­вую в Чер­но­го­рии на­чаль­ную шко­лу и ти­по­гра­фию (обо­ру­до­ва­ние для ко­то­рой при­вёз из Рос­сии в 1833 году). Ле­том 1833 году прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург; в при­сут­ст­вии императора Ни­ко­лая I ру­ко­по­ло­жен в сан епи­ско­па Чер­но­гор­ско­го. В 1834 году ут­вер­ждён российским Си­но­дом в са­не ар­хи­епи­ско­па, в 1844 году - ми­тро­по­ли­та. Це­лью сво­ей внутренней по­ли­ти­ки счи­тал мо­дер­ни­за­цию Чер­но­го­рии. Про­вёл ре­фор­мы в об­лас­ти государственного управ­ле­ния и на­ло­гов (1833). Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив пле­мен­ной роз­ни и обы­чая кров­ной мес­ти. Ввёл но­вую сис­те­му су­до­про­из­вод­ст­ва, соз­дал пра­ви­тельственный ор­ган Се­нат чер­но­гор­ский и брдский (1831).

Вёл внеш­нюю по­ли­ти­ку с опо­рой на Рос­сию, стре­мил­ся к дос­ти­же­нию не­за­ви­си­мо­сти Чер­но­го­рии и к рас­ши­ре­нию её тер­ри­то­рии. В 1831-1832 годах пред­при­нял экс­пе­ди­цию в Под­го­ри­цу, но по­тер­пел по­ра­же­ние от турецкой ар­мии в бою у Мар­ти­ни­чей. В 1841 году про­вёл раз­гра­ни­че­ние Чер­но­го­рии с Ав­ст­ри­ей в рай­оне Ко­тор­ской бух­ты. Про­дол­жил по­ли­ти­ку Пет­ра I Пет­ровича Не­го­ша по ук­ре­п­ле­нию от­но­ше­ний с Сер­би­ей, под­дер­жал сербского князя Алек­сан­д­ра Ка­ра­ге­ор­гие­ви­ча в его стрем­ле­нии соз­дать объ­е­ди­нён­ное Сербское государство. В феврале 1837 года по­се­тил мо­ги­лу А. С. Пуш­ки­на в Свя­то­гор­ском мо­на­сты­ре. В 1846-1847 годах был в Ве­не; в 1850-1851 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии в на­де­ж­де из­ле­чить­ся от ту­бер­ку­лё­за. По­хо­ро­нен, со­глас­но за­ве­ща­нию, в Чер­но­го­рии, на го­ре Лов­чен, где в 1974 году со­ору­жён мав­зо­лей.

Твор­че­ст­во Негоша при­над­ле­жит как чер­но­гор­ской, так и серб­ской куль­ту­рам. Пер­вые сти­хи на­пи­сал в середине 1820-х годов. Сборники в рус­ле клас­си­циз­ма «Це­тинь­ский пус­тын­ник» («Пустињак це­тинь­ски») и «Ле­кар­ст­во от ту­рец­кой яро­сти» («Ли­jек jарости тур­ске», оба 1834 года) от­ра­зи­ли влия­ние Л. Му­шиц­ко­го и Г. Р. Дер­жа­ви­на . В цен­тре эпической по­эмы «Сво­бо­диа­да» («Свободиjада», 1835 год, опубликована в 1854 году) - борь­ба чер­но­гор­цев и сер­бов про­тив ту­рок. Сти­хотворным по­свя­ще­ни­ем «Те­ни Алек­сан­д­ра Пуш­ки­на» от­кры­вал­ся сборник народных пе­сен «Зер­ка­ло серб­ское» («Ог­ле­да­ло србско», 1845 год), в ко­то­рый Негош вклю­чил и собственные пес­ни.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чине­ние Негоша - т. н. ве­ли­кий трип­ти­хон, ку­да во­шли: фи­лософская по­эма «Луч мик­ро­кос­ма» («Лу­ча мик­ро­коз­ма», 1845 год), со­че­таю­щая биб­лей­ские мо­ти­вы с уче­ни­ем Пла­то­на, вет­хо­за­вет­ны­ми апок­ри­фа­ми и ма­ни­хей­ст­вом и опи­сы­ваю­щая сим­волический по­лёт мыс­ли к пре­сто­лу Твор­ца во имя по­сти­же­ния тай­ны че­ло­ве­че­ско­го бы­тия; а так­же две дра­ма­тические по­эмы «Гор­ный ве­нец» («Гор­ски виjе­нац», 1847 год; час­тич­ный русский перевод 1871 год, пол­ный - 1887 год) - об из­гна­нии из Чер­но­го­рии в конце XVIII - начале XIX веков при­няв­ших ис­лам по­тур­чен­цев, где соз­дан ге­рои­зи­ро­ван­ный об­раз на­ро­да - но­си­те­ля ис­тин­ной ду­хов­но­сти, про­ти­во­стоя­ще­го как лжи­во­му За­па­ду, так и дес­по­тич­но­му Вос­то­ку; и «Са­мо­зва­нец Сте­пан Ма­лый» («Лаж­ни цар Шћепан Ма­ли», 1847 год, опубликована в 1851 году), главный ге­рой ко­то­рой - аван­тю­рист, вы­да­вав­ший се­бя за русского ца­ря Пет­ра III и управ­ляв­ший Чер­но­го­ри­ей в 1767-1774 годах. Перевёл на сербский язык отрывки из «Сло­ва о полку Игореве».

Был про­слав­лен­ным гу­сля­ром - ис­пол­ни­те­лем ста­рин­ных южнославянских эпических пе­сен с собственным ак­ком­па­не­мен­том на гус­ле.