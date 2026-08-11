НЕГОШ ПЁТР II ПЕТРОВИЧ
Черногорский писатель, государственный деятель, митрополит.
Светское имя - Радивой (Раде) Томов Петрович. Сын Томо Маркова Петровича, младшего брата правителя Черногории митрополита Петра I Петровича Негоша. Воспитывался под руководством известного сербского писателя и просветителя Симы Милутиновича. В 1827 году провозглашён наследником. В 1830 году по завещанию Петра I Петровича Негоша избран правителем Черногории под именем Петра II Петровича Негоша; принял постриг, в январе 1831 года рукоположен в сан архимандрита. Боролся за укрепление национальной независимости и модернизацию государственной власти, допускал возможность слияния Черногории и Сербии.
Открыл первую в Черногории начальную школу и типографию (оборудование для которой привёз из России в 1833 году). Летом 1833 году приехал в Санкт-Петербург; в присутствии императора Николая I рукоположен в сан епископа Черногорского. В 1834 году утверждён российским Синодом в сане архиепископа, в 1844 году - митрополита. Целью своей внутренней политики считал модернизацию Черногории. Провёл реформы в области государственного управления и налогов (1833). Активно боролся против племенной розни и обычая кровной мести. Ввёл новую систему судопроизводства, создал правительственный орган Сенат черногорский и брдский (1831).
Вёл внешнюю политику с опорой на Россию, стремился к достижению независимости Черногории и к расширению её территории. В 1831-1832 годах предпринял экспедицию в Подгорицу, но потерпел поражение от турецкой армии в бою у Мартиничей. В 1841 году провёл разграничение Черногории с Австрией в районе Которской бухты. Продолжил политику Петра I Петровича Негоша по укреплению отношений с Сербией, поддержал сербского князя Александра Карагеоргиевича в его стремлении создать объединённое Сербское государство. В феврале 1837 года посетил могилу А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. В 1846-1847 годах был в Вене; в 1850-1851 годах путешествовал по Италии в надежде излечиться от туберкулёза. Похоронен, согласно завещанию, в Черногории, на горе Ловчен, где в 1974 году сооружён мавзолей.
Творчество Негоша принадлежит как черногорской, так и сербской культурам. Первые стихи написал в середине 1820-х годов. Сборники в русле классицизма «Цетиньский пустынник» («Пустињак цетиньски») и «Лекарство от турецкой ярости» («Лиjек jарости турске», оба 1834 года) отразили влияние Л. Мушицкого и Г. Р. Державина. В центре эпической поэмы «Свободиада» («Свободиjада», 1835 год, опубликована в 1854 году) - борьба черногорцев и сербов против турок. Стихотворным посвящением «Тени Александра Пушкина» открывался сборник народных песен «Зеркало сербское» («Огледало србско», 1845 год), в который Негош включил и собственные песни.
Наиболее значительное сочинение Негоша - т. н. великий триптихон, куда вошли: философская поэма «Луч микрокосма» («Луча микрокозма», 1845 год), сочетающая библейские мотивы с учением Платона, ветхозаветными апокрифами и манихейством и описывающая символический полёт мысли к престолу Творца во имя постижения тайны человеческого бытия; а также две драматические поэмы «Горный венец» («Горски виjенац», 1847 год; частичный русский перевод 1871 год, полный - 1887 год) - об изгнании из Черногории в конце XVIII - начале XIX веков принявших ислам потурченцев, где создан героизированный образ народа - носителя истинной духовности, противостоящего как лживому Западу, так и деспотичному Востоку; и «Самозванец Степан Малый» («Лажни цар Шћепан Мали», 1847 год, опубликована в 1851 году), главный герой которой - авантюрист, выдававший себя за русского царя Петра III и управлявший Черногорией в 1767-1774 годах. Перевёл на сербский язык отрывки из «Слова о полку Игореве».
Был прославленным гусляром - исполнителем старинных южнославянских эпических песен с собственным аккомпанементом на гусле.