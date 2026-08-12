Нéгош, Никола

Нéгош, Никола ( серб. Никола I Пет­ро­виħ Његош, Никола) (25.09[07.10].1841, Негуши, Черногория — 01.03.1921, Кап Д’Антиб, Франция) — князь (1860–1910) и король (1910–1921) Черногории из династии Петровичей-­Негошей. Начальное образование получил в Цетинье, продолжил обучение в Триесте. В 1856–1860 учился в Лицее Людовика Великого в Париже. Князем Черногории был провозглашен после смерти дяди — князя Данило 2 августа 1860. Поддержал в 1861 восстание в Герцеговине, в ответ османские власти направили в Черногорию карательный отряд. После заключения перемирия отношения с Портой нормализовались. Поддерживал политику сербского князя Михаила Обреновича по созданию антиосманского Балканского союза и в сентябре 1866 подписал союзное соглашение с Сербией. В 1868 в ходе визита в Россию был принят Александром II . Впоследствии неоднократно посещал Россию, четыре его дочери обучались в Смольном институте благородных девиц, Милица и Анастасия вышли замуж за представителей Дома Романовых. Российское правительство оказывало постоянную финансовую помощь Черногории и лично князю Н. В 1875 поддержал восстание в Боснии и Герцеговине. Заключив 18 июня 1876 союз с Сербией, начал вой­ну с Османской империей. По решению Берлинского конгресса Черногория получила независимость, территориальное приращение и выход к Адриатическому морю. Проводил в стране административные и законодательные реформы, главной из которых было принятие в 1888 Общего гражданского законника. Несмотря на принятую 19 декабря 1905 конституцию, Н. проводил авторитарную политику, жестоко расправляясь с оппозицией. В 1910 в связи с 50‑летним юбилеем правления провозгласил Черногорию королевством, а себя королем. В Первой мировой вой­не Черногория участвовала на стороне Антанты и после сопротивления была оккупирована в начале 1916. В январе 1916 король с семьей эмигрировал в Италию, затем во Францию. Не признал решения Подгорицкой скупщины о вхождении Черногории в Королевство сербов, хорватов и словенцев и о низложении династии Негошей-­Петровичей. Умер во Франции, в 1989 его останки перенесены на родину.

Лит .: Писарев Ю. А . Шесть десятилетий на троне: черногорский монарх Николай Петрович-­Негош // Новая и Новейшая история. 1991. № 6; Краљ Никола — личност, дjело и вриjеме: радови са међународног научног скупа. Подгорица, 1–3 октобар 1997. Т. 1–2. Подгорица, 1998. Л. В. Кузьмичева.