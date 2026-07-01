НЕГОМБО

НЕГОМБО - город в западной части Шри-Ланки, в Западной провинции.

Население 127,8 тысяч человек (2012 год; пя­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны), вхо­дит в со­став сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции Боль­шой Ко­лом­бо. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ин­дий­ско­го океана (порт), у вхо­да в ла­гу­ну Не­гом­бо, в 37 км к се­ве­ру от города Ко­лом­бо. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­страль Пе­ли­яго­да - Пут­та­лам). Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Бан­да­ра­наи­ке (в 7 км к юго-вос­то­ку от Не­гом­бо).

Ос­но­ван пор­ту­галь­ца­ми в XVI веке. Раз­ви­вал­ся как центр про­изводства ко­ри­цы. В 1640-х годах за­хва­чен гол­ланд­ца­ми, по­стро­ив­ши­ми здесь в 1672 году форт; управ­лял­ся Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей . С 1796 года под вла­стью анг­ли­чан. С 1948 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го До­ми­нио­на Цей­лон, с 1972 года - государства Шри-Лан­ка.

Со­хра­ни­лись по­строй­ки ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры, в т. ч. пор­ту­галь­ской и гол­ланд­ской XVII-XVIII века: ос­тат­ки фор­та (главные во­ро­та и часть сте­ны), ка­нал. Ка­то­лическая церковь Святой Ма­рии (1874-1922 годы, на мес­те церк­ви 1603 года), ин­дуи­ст­ские (в т. ч. Шри-Мут­ху-Ма­ри-Ам­ман) и буд­дий­ские (Агу­ру­ка­ра­мул­ла-Пан­са­ла) хра­мы; нео­го­ти­че­ская ка­то­лическая церковь Святого Се­ба­сть­я­на (1987 год).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - ту­ризм, главным образом пляж­ный (вклю­чая со­пут­ст­вую­щие вод­ные ви­ды спор­та), а так­же куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский. Важ­ное зна­че­ние име­ет лов ры­бы, крабов, кре­ве­ток. Тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр. Тра­диционное кус­тар­ное про­изводство ке­ра­мических (в т. ч. че­ре­пи­ца) и ме­тал­лических из­де­лий, спе­ций (главным образом ко­ри­цы), про­дук­тов пе­ре­ра­бот­ки ко­ко­со­вых оре­хов.

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