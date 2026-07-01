НЕГОМБО
НЕГОМБО - город в западной части Шри-Ланки, в Западной провинции.
Население 127,8 тысяч человек (2012 год; пятый по числу жителей город страны), входит в состав столичной агломерации Большой Коломбо. Расположен на побережье Индийского океана (порт), у входа в лагуну Негомбо, в 37 км к северу от города Коломбо. Узел автомобильных дорог (через город проходит национальная автомагистраль Пелиягода - Путталам). Железнодорожная станция. Международный аэропорт имени Бандаранаике (в 7 км к юго-востоку от Негомбо).
Основан португальцами в XVI веке. Развивался как центр производства корицы. В 1640-х годах захвачен голландцами, построившими здесь в 1672 году форт; управлялся Нидерландской Ост-Индской компанией. С 1796 года под властью англичан. С 1948 года в составе независимого Доминиона Цейлон, с 1972 года - государства Шри-Ланка.
Сохранились постройки колониальной архитектуры, в т. ч. португальской и голландской XVII-XVIII века: остатки форта (главные ворота и часть стены), канал. Католическая церковь Святой Марии (1874-1922 годы, на месте церкви 1603 года), индуистские (в т. ч. Шри-Мутху-Мари-Амман) и буддийские (Агурукарамулла-Пансала) храмы; неоготическая католическая церковь Святого Себастьяна (1987 год).
Основа городской экономики - туризм, главным образом пляжный (включая сопутствующие водные виды спорта), а также культурно-познавательный, экологический. Важное значение имеет лов рыбы, крабов, креветок. Торгово-ремесленный центр. Традиционное кустарное производство керамических (в т. ч. черепица) и металлических изделий, специй (главным образом корицы), продуктов переработки кокосовых орехов.