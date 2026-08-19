НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ
НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ - законосовещательный орган при российском императоре Александре I, состоявший из друзей его юности.
Действовал тайно («негласно»), существовал наряду с имевшим официальный статус Непременным советом. Возник по инициативе Александра I, высказанной в беседе с графом П. А. Строгановым 23.04(05.05).1801 года. Идея создания Негласного комите оформлена в двух записках, поданных Строгановым императору 09(21).05.1801 года. В них в духе идей Просвещения говорилось о необходимости устранить возможность для произвола власти, разработать реформу всех отраслей государственного управления и составить проект конституции, а также для этих целей учредить Негласный комитет.
В него вошли сам Александр I, Строганов, Н. Н. Новосильцов, князь А. А. Чарторыйский, граф В. П. Кочубей. Известно 39 заседаний Негласного комитета в период с 24.06(06.07).1801 года до 09(21).11.1803 года (проходили главным образом в кабинете Александра I); по-видимому, до мая 1802 года носили регулярный характер. В отечественной историографии существует также предположение о проведении незапротоколированных собраний до 1805 года. Члены Негласного комитета обсуждали крестьянский вопрос (в частности, улучшение положения государственных и крепостных крестьян, идею отмены крепостного права при сохранении помещичьего землевладения), преобразования в сфере просвещения, проблемы внешней политики, состояние российской армии и флота и др. К разработке проектов члены Негласного комитета привлекали графа А. Р. Воронцова, Н. С. Мордвинова, Ф. С. де Лагарпа.
К коронации Александра I 15(27).09.1801 года Негласный комитет при участии Воронцова подготовил Жалованную грамоту российскому народу («Всемилостивейшую грамоту, Российскому народу жалуемую»; не была обнародована; опубликована в книге «Конституционные проекты в России XVIII - начало XX веков», 2000 год). Некоторые историки оценивают её как первый проект российской конституции. В грамоте декларировались для дворянства и горожан свобода слова, совести, предпринимательской деятельности, неприкосновенность частной собственности, а также принципы равного судопроизводства и презумпции невиновности, право обвиняемого на защиту; заявлялось о необходимости подготовки нового Уложения и привлечения Сената и коллегий к пересмотру действовавшего законодательства.
Негласный комитет подготовил указ Александра I от 12(24).12.1801 года о праве купцов, мещан и казённых крестьян покупать ненаселённые земли, разработал министерскую реформу 1802 года (в 1802-1803 годах члены Негласного комитета назначены на высокие посты в образованных министерствах), реформу Сената (1802 год), инициировал создание Комитета министров (1802 год).
«Протоколы» заседаний Негласного комитета (записи П. А. Строганова, сделанные им на французском языке по памяти) в переводе на русский язык частично опубликованы М. И. Богдановичем («История царствования императора Александра I и России в его время», т. 1, 1869 год), в оригинале полностью - великим князем Николаем Михайловичем [«Граф П. А. Строганов (1774-1817 годы)», т. 2, 1903 год].