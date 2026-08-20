Негла́сный комите́т

Негла́сный комите́т («Интимный комитет») — совещательный орган при императоре Александре I , состоял из друзей юности царя. Действовал в 1801–1803.

Идею создания Н. к. выдвинул сам император в беседе с П. А. Строгановым (cм. Строгановы ) 23 апреля [5 мая] 1801. Всего известно о 39 заседаниях Н. к. в период с 24 июня [6 июля] 1801 по 9 [21] ноября 1803. В состав Н. к. входили, помимо императора, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев , В. П. Кочубей и А. Чарторыйский . Протоколы заседаний Н. к. вел, по собственной инициативе, Строганов. Заседание Н. к. проходили чаще всего в кабинете императора в неформальной атмосфере.

Н. к. имел большое влияние на реформы, осуществленные в начале царствования Александра I. На заседаниях Н. к. велось обсуждение учреждения министерств, Комитета министров и Государственного совета , преобразование Сената и т. д. Также члены Н. к. обсуждали крестьянский вопрос, преобразования в сфере просвещения, проблемы внешней политики, состояние российской армии и флота и др. Члены Н. к. (совместно с А. Р. Воронцовым) подготовили «Всемилостивейшую грамоту, Российскому народу жалуемую» (не была обнародована), которую расценивают как первый проект российской конституции.

Ист. : Вел. кн. Николай Михайлович (Романов). Граф П. А. Строганов (1774–1817). Т. 2. СПб., 1903.

Лит .: Захаров В. Ю. Основные тенденции развития конституционной мысли в России во 2‑й половине XVIII — 1‑й четверти XIX в. М., 2007; Демкин А. И. «Дней Александровых прекрасное начало». Внутренняя политика Александра I в 1801–1805 гг. М., 2012. Н. А. Могилевский.