НЕГИСИ ЭЙИТИ
НЕГИСИ ЭЙИТИ - японский химик-органик, член Японского химического общества (1985 год).
Окончил Токийский университет (1958 год) и Университет Пенсильвании (доктор философии, 1963 год).
С 1966 года в Университете Пердью штата Индиана (в 1968-1972 годах ассистент Г. Брауна); в 1972-1979 годах в университете города Сиракьюс (штат Нью-Йорк); с 1979 года профессор и с 1999 года заслуженный профессор университета Пердью.
Основные исследования в области синтетической органической химии и металлокомплексного катализа. Разработал катализируемую комплексами палладия реакцию кросс-сочетания цинкорганических реагентов с органическими галогенидами, трифлатами и др. соединениями (1976 год, реакция Негиси).
Предложенный метод широко используется для синтеза фармацевтических препаратов, природных соединений, полимеров, материалов для электронной промышленности и пр. Редактор справочника «Handbook of organopalladium chemistry for organic synthesis» (vol. 1-2, 2002 год).
Нобелевская премия (2010 год, совместно с Р. Хеком и А. Судзуки). Премия Э. Франкленда Королевского химического общества (2000 год).