НЕГИСИ ЭЙИТИ

НЕГИСИ ЭЙИТИ - японский химик-органик, член Японского химического общества (1985 год).

Окончил Токийский университет (1958 год) и Университет Пенсильвании (доктор философии, 1963 год).

С 1966 года в Университете Пер­дью шта­та Ин­диа­на (в 1968-1972 годах ас­си­стент Г. Брау­на); в 1972-1979 годах в университете города Си­ра­кьюс (штат Нью-Йорк); с 1979 года профессор и с 1999 года за­служенный профессор университета Пер­дью.

Основные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти син­те­тической ор­га­нической хи­мии и ме­тал­ло­ком­плекс­но­го ка­та­ли­за. Раз­ра­бо­тал ка­та­ли­зи­руе­мую ком­плек­са­ми пал­ла­дия ре­ак­цию кросс-со­че­та­ния цин­кор­га­нических реа­ген­тов с ор­га­ническими га­ло­ге­ни­да­ми, триф­ла­та­ми и др. со­еди­не­ния­ми (1976 год, ре­ак­ция Не­ги­си).

Пред­ло­жен­ный ме­тод ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся для син­те­за фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов, при­род­ных со­еди­не­ний, по­ли­ме­ров, ма­те­риа­лов для элек­трон­ной промышленности и пр. Ре­дак­тор спра­воч­ни­ка «Handbook of organopalladium chemistry for organic synthesis» (vol. 1-2, 2002 год).

Но­бе­лев­ская премия (2010 год, совместно с Р. Хе­ком и А. Суд­зу­ки). Премия Э. Франк­лен­да Ко­ро­лев­ско­го хи­мического общества (2000 год).