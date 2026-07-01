НЕГИН ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ

НЕГИН ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ - российский физик-теоретик, учёный в области механики и газовой динамики, один из создателей первых образцов отечественного термоядерного оружия, академик РАН (1979 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1956 год), генерал-лейтенант-инженер ВВС (1978 ).

В 1944 году окон­чил Во­енно-воздушную инженерную ака­демию имени Н. Е. Жу­ков­ско­го. Участ­ник Па­ра­да По­бе­ды.

С 1949 года ра­бо­тал в КБ-11 при Ла­бо­ра­то­рии № 2 АН СССР (ны­не Российский фе­де­раль­ный ядер­ный центр - Все­российский научно-исследовательский институт экс­пе­риментальной фи­зи­ки, ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ, Са­ров). Основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти: га­зо­ди­на­мические рас­чё­ты, свя­зан­ные с раз­ра­бот­кой за­ря­дов РДС, и рас­чёт эф­фек­тив­но­сти их дей­ст­вия (под РДС - «ре­ак­тив­ный дви­га­тель спе­ци­аль­ный» бы­ла за­шиф­ро­ва­на атом­ная бом­ба). Им ис­сле­до­ва­на ра­бо­то­спо­соб­ность и из­ме­ре­ны ра­бо­чие ха­рак­те­ри­сти­ки ядер­ных за­ря­дов различных мо­ди­фи­ка­ций РДС (в т. ч. пер­вой советской во­до­род­ной бом­бы; ис­пы­та­на на по­ли­го­не в Се­ми­па­ла­тин­ске 12.08.1953 года) и др.

С мая 1952 года Негин - заместитель начальника га­зо­ди­на­мического сек­то­ра 3 (ны­не Институт экс­пе­риментальной га­зо­ди­на­ми­ки и фи­зи­ки взры­ва, ИФВ РФЯЦ - ВНИИЭФ) и од­но­вре­мен­но начальник на­учно-экс­пе­риментальной ла­бо­ра­то­рии на­тур­ных ис­пы­та­ний. В мае 1955 года на­зна­чен 1-м за­мес­ти­те­лем Ю. Б. Ха­ри­то­на в КБ-11. В 1955-1957 годах уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии на­тур­ных ядер­ных ис­пы­та­ний (в т. ч. меж­кон­ти­нен­таль­ной ра­ке­ты), ру­ко­во­дил пер­вым в СССР под­вод­ным ядер­ным ис­пы­та­ни­ем на по­ли­го­не на Но­вой Зем­ле. В 1956-1961 годах пре­по­да­вал в фи­лиа­ле Московского ин­же­нер­но-фи­зического института (МИФИ; ны­не Фи­зи­ко-тех­нический институт, фи­ли­ал Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го ядер­но­го университета «МИФИ» ) в Арзамасе-16 (с 1995 года Саров), с 1961 года про­фес­сор.

В 1959-1991 годах главный кон­ст­рук­тор по раз­ра­бот­ке ядер­ных за­ря­дов РФЯЦ - ВНИИЭФ, од­но­вре­мен­но ди­рек­тор (1978-1987 годы) и главный кон­ст­рук­тор (1978-1991 годы) ВНИИЭФ. В этот пе­ри­од под его ру­ко­вод­ст­вом соз­да­ны но­вые ти­пы ядер­ных за­ря­дов, в т. ч. для мир­ных це­лей. Негин ру­ко­во­дил ту­ше­ни­ем не­управ­ляе­мо­го ава­рий­но­го га­зо­во­го фон­та­на с по­мо­щью под­зем­но­го ядер­но­го взры­ва на Ур­та­бу­лак­ском га­зо­вом ме­сто­ро­ж­де­нии в Уз­бе­ки­ста­не (1966 год). Почетный гра­ж­да­нин Ар­за­ма­са-16 (1982 год).