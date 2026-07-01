НЕГИН ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ
НЕГИН ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ - российский физик-теоретик, учёный в области механики и газовой динамики, один из создателей первых образцов отечественного термоядерного оружия, академик РАН (1979 год), Герой Социалистического Труда (1956 год), генерал-лейтенант-инженер ВВС (1978 ).
В 1944 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Участник Парада Победы.
С 1949 года работал в КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР (ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ, Саров). Основные направления деятельности: газодинамические расчёты, связанные с разработкой зарядов РДС, и расчёт эффективности их действия (под РДС - «реактивный двигатель специальный» была зашифрована атомная бомба). Им исследована работоспособность и измерены рабочие характеристики ядерных зарядов различных модификаций РДС (в т. ч. первой советской водородной бомбы; испытана на полигоне в Семипалатинске 12.08.1953 года) и др.
С мая 1952 года Негин - заместитель начальника газодинамического сектора 3 (ныне Институт экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ИФВ РФЯЦ - ВНИИЭФ) и одновременно начальник научно-экспериментальной лаборатории натурных испытаний. В мае 1955 года назначен 1-м заместителем Ю. Б. Харитона в КБ-11. В 1955-1957 годах участвовал в проведении натурных ядерных испытаний (в т. ч. межконтинентальной ракеты), руководил первым в СССР подводным ядерным испытанием на полигоне на Новой Земле. В 1956-1961 годах преподавал в филиале Московского инженерно-физического института (МИФИ; ныне Физико-технический институт, филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ») в Арзамасе-16 (с 1995 года Саров), с 1961 года профессор.
В 1959-1991 годах главный конструктор по разработке ядерных зарядов РФЯЦ - ВНИИЭФ, одновременно директор (1978-1987 годы) и главный конструктор (1978-1991 годы) ВНИИЭФ. В этот период под его руководством созданы новые типы ядерных зарядов, в т. ч. для мирных целей. Негин руководил тушением неуправляемого аварийного газового фонтана с помощью подземного ядерного взрыва на Уртабулакском газовом месторождении в Узбекистане (1966 год). Почетный гражданин Арзамаса-16 (1982 год).