НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК

НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК - язык негидальцев .

Рас­про­стра­нён пре­имущественно как язык бы­то­во­го об­ще­ния в Ха­ба­ров­ском крае, в ни­зовь­ях Аму­ра и по его ле­во­му при­то­ку Ам­гунь. Чис­ло го­во­ря­щих 74 человека (2010 год, пе­ре­пись).

От­но­сит­ся к тун­гу­со-мань­чжур­ским язы­кам; наи­бо­лее бли­зок к эвен­кий­ско­му язы­ку. Ме­ж­ду го­во­ра­ми ниж­не­ам­гунь­ских и верх­не­ам­гунь­ских не­ги­даль­цев на­блю­да­ют­ся не­зна­чительные раз­ли­чия (например, пе­ре­ход зад­не­яз­ыч­но­го k в ще­ле­вой x в ни­зов­ском го­во­ре, не­сов­па­де­ния в ас­си­ми­ля­тив­ных про­цес­сах на сты­ке ис­торических мор­фем), объ­яс­няе­мые влия­ни­ем со­от­вет­ст­вен­но ульч­ско­го язы­ка и эвен­кий­ско­го.

Для во­ка­лиз­ма негидальского языка ха­рак­тер­на не­ко­то­рая де­ла­биа­ли­за­ция огуб­лён­ных глас­ных и час­тич­ная за­ме­на уз­ко­го i ши­ро­ким е, для кон­со­нан­тиз­ма - пе­ре­ход об­ще­тун­гу­со-мань­чжур­ско­го r> j в боль­шин­ст­ве по­зи­ций. В мор­фо­ло­гии от­сут­ст­ву­ют фор­мы не­ко­то­рых про­стран­ст­вен­ных па­де­жей, пред­став­лен­ные в эвен­кий­ском, а так­же в эвен­ском язы­ке. В гла­го­ле, как и в эвен­ском (но в от­ли­чие от эвен­кий­ско­го), зна­чи­тель­но мень­ше вре­мен­ны́х форм ин­ди­ка­ти­ва, а так­же при­час­тий и дее­при­ча­стий.

В настоящее время изъ­я­вительные на­кло­не­ния «ну­ле­вые» (т. е. без вре­мен­н ́о­го фор­ман­та) фор­мы со­хра­няют­ся лишь в ед. ч.; во мн. ч. в 1-м и 2-м ли­це рас­про­стра­нил­ся по­ка­за­тель 3-го ли­ца -ja<*-rа, то­гда как в эвен­кий­ском оба ти­па форм со­су­ще­ст­ву­ют на пра­вах дуб­ле­тов. В син­так­си­се, в от­ли­чие от эвен­кий­ско­го и эвен­ско­го язы­ков, со­гла­со­ва­ние до­пус­ка­ет­ся лишь при ин­вер­сии оп­ре­де­ле­ния.

Ал­фа­вит соз­дан в 2009 году, из­дан бук­варь, но пись­мен­ность прак­ти­чес­ки не ис­поль­зу­ет­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)