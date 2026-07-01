НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК
НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК - язык негидальцев.
Распространён преимущественно как язык бытового общения в Хабаровском крае, в низовьях Амура и по его левому притоку Амгунь. Число говорящих 74 человека (2010 год, перепись).
Относится к тунгусо-маньчжурским языкам; наиболее близок к эвенкийскому языку. Между говорами нижнеамгуньских и верхнеамгуньских негидальцев наблюдаются незначительные различия (например, переход заднеязычного k в щелевой x в низовском говоре, несовпадения в ассимилятивных процессах на стыке исторических морфем), объясняемые влиянием соответственно ульчского языка и эвенкийского.
Для вокализма негидальского языка характерна некоторая делабиализация огублённых гласных и частичная замена узкого i широким е, для консонантизма - переход общетунгусо-маньчжурского r> j в большинстве позиций. В морфологии отсутствуют формы некоторых пространственных падежей, представленные в эвенкийском, а также в эвенском языке. В глаголе, как и в эвенском (но в отличие от эвенкийского), значительно меньше временны́х форм индикатива, а также причастий и деепричастий.
В настоящее время изъявительные наклонения «нулевые» (т. е. без временн ́ого форманта) формы сохраняются лишь в ед. ч.; во мн. ч. в 1-м и 2-м лице распространился показатель 3-го лица -ja<*-rа, тогда как в эвенкийском оба типа форм сосуществуют на правах дублетов. В синтаксисе, в отличие от эвенкийского и эвенского языков, согласование допускается лишь при инверсии определения.
Алфавит создан в 2009 году, издан букварь, но письменность практически не используется.