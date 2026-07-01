НЕГЕЛИ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ

НЕГЕЛИ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий ботаник, иностранный член-корреспондент Пе­тербургской АН (1865 год).

Изу­чал ме­ди­ци­ну в университете Цю­ри­ха (1836-1839 годы), бо­та­ни­ку в Же­нев­ском университете у О. П. Де­кан­до­ля; там же за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию (1840 год). Ра­бо­тал в университетах Цю­ри­ха (1842-1851 годы, с 1849 года профессор) и Фрай­бур­га (1852-1855 годы); в 1855-1857 годах в Цю­рих­ском по­ли­тех­ническом институте, в 1858-1891 годах ор­ди­нар­ный ди­рек­тор Бо­та­нического института Мюн­хен­ско­го университета .

Основные тру­ды по ци­то­ло­гии, ана­то­мии, фи­зио­ло­гии и сис­те­ма­ти­ке рас­те­ний. Ис­сле­до­вал де­ле­ние кле­точ­но­го яд­ра и хло­ро­пла­стов, ввёл по­ня­тия по­сто­ян­ных и об­ра­зо­ва­тель­ных тка­ней (ме­ри­стем), изу­чил про­во­дя­щие тка­ни рас­те­ний, ввёл тер­ми­ны «кси­ле­ма» и «фло­эма», опи­сал функ­ции си­то­вид­ных тру­бок (1861 год); об­на­ру­жил муж­ские по­ло­вые клет­ки у па­по­рот­ни­ков. От­крыл и опи­сал ряд во­до­рос­лей, изу­чил их раз­ви­тие, строе­ние и сис­те­ма­ти­ку. Один из ос­но­ва­те­лей нео­ла­мар­киз­ма. По­ла­гал, что в ос­но­ве эво­лю­ции ле­жат мо­ле­ку­ляр­но-фи­зио­ло­гические яв­ле­ния. Од­ним из пер­вых при­ме­нил ма­те­ма­тические ме­то­ды в бо­та­ни­ке.