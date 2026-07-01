НЕГЕЛИ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ
НЕГЕЛИ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий ботаник, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1865 год).
Изучал медицину в университете Цюриха (1836-1839 годы), ботанику в Женевском университете у О. П. Декандоля; там же защитил докторскую диссертацию (1840 год). Работал в университетах Цюриха (1842-1851 годы, с 1849 года профессор) и Фрайбурга (1852-1855 годы); в 1855-1857 годах в Цюрихском политехническом институте, в 1858-1891 годах ординарный директор Ботанического института Мюнхенского университета.
Основные труды по цитологии, анатомии, физиологии и систематике растений. Исследовал деление клеточного ядра и хлоропластов, ввёл понятия постоянных и образовательных тканей (меристем), изучил проводящие ткани растений, ввёл термины «ксилема» и «флоэма», описал функции ситовидных трубок (1861 год); обнаружил мужские половые клетки у папоротников. Открыл и описал ряд водорослей, изучил их развитие, строение и систематику. Один из основателей неоламаркизма. Полагал, что в основе эволюции лежат молекулярно-физиологические явления. Одним из первых применил математические методы в ботанике.