НЕГАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

НЕГАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - российский учёный-кораблестроитель, конструктор судов, в том числе с атомной энергетической установкой, Герой Социального Тру­да (1960 год).

По окон­ча­нии (1931 год) Ле­нинградского по­ли­тех­нического института (с 2002 года Санкт-Пе­тербургский государственный по­ли­тех­нический университет) ра­бо­тал в КБ Бал­тий­ско­го су­до­строительного за­во­да. В 1940 году воз­гла­вил кол­лек­тив кон­ст­рук­то­ров ле­до­ко­лов.

В 1942-1946 годах член пра­ви­тельственной за­ку­поч­ной ко­мис­сии СССР в США , за­ни­мал­ся во­про­са­ми при­ём­ки су­дов. В 1950-х годах главный кон­ст­рук­тор пер­во­го советского атом­но­го ле­до­ко­ла «Ле­нин». Раз­ра­бо­тал эс­киз­ный про­ект ле­до­ко­ла «Арк­ти­ка». Государственная премия СССР (1940, 1966 годы). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1953, 1960 годы).