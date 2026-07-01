НЕГАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
НЕГАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - российский учёный-кораблестроитель, конструктор судов, в том числе с атомной энергетической установкой, Герой Социального Труда (1960 год).
По окончании (1931 год) Ленинградского политехнического института (с 2002 года Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) работал в КБ Балтийского судостроительного завода. В 1940 году возглавил коллектив конструкторов ледоколов.
В 1942-1946 годах член правительственной закупочной комиссии СССР в США, занимался вопросами приёмки судов. В 1950-х годах главный конструктор первого советского атомного ледокола «Ленин». Разработал эскизный проект ледокола «Арктика». Государственная премия СССР (1940, 1966 годы). Награждён орденами Ленина (1953, 1960 годы).