НЕФТЕГОРСК
НЕФТЕГОРСК - город в России, в юго-восточной части Самарской области, центр Нефтегорского района.
Население 18,9 тыс. человек (2012 год). Расположен в 36 км от железнодорожной станции Богатое. По западной окраине города проходит федеральная автотрасса «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск).
Основан в 1960 году как рабочий посёлок в связи с разработкой месторождений нефти. С 1965 года районный центр Куйбышевской (с 1990 года Самарской) области.
Город с 1989 года.
Кирпичная церковь Вмц. Варвары в духе русско-византийского стиля (1995-2004 годы).
Основа городской экономики - добыча нефти и природного газа (предприятие «Самаранефтегаз», структурное подразделение компании «Роснефть»). Газоперерабатывающий завод (в составе «Роснефти»; объём переработки газа около 370 млн. м3, 2010 год), предприятие компании РОССКАТ (медная катанка для производства электротехничеких изделий, кабельно-проводниковая продукция).