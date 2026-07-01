НЕФТЕГОРСК

НЕФТЕГОРСК - го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Са­мар­ской области, центр Неф­те­гор­ско­го района.

Население 18,9 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в 36 км от железнодорожной станции Бо­га­тое. По западной ок­раи­не го­ро­да про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Урал» ( Мо­ск­ва - Ря­зань - Пен­за - Са­ма­ра - Уфа - Че­ля­бинск).

Ос­но­ван в 1960 году как ра­бо­чий по­сё­лок в свя­зи с раз­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти. С 1965 года рай­он­ный центр Куй­бы­шев­ской (с 1990 года Са­мар­ской) области.

Го­род с 1989 года.

Кир­пич­ная церковь Вмц. Вар­ва­ры в ду­хе рус­ско-ви­зан­тий­ско­го сти­ля (1995-2004 годы).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - до­бы­ча неф­ти и при­род­но­го га­за (пред­при­ятие «Са­ма­ра­неф­те­газ», струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии «Рос­нефть»). Га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (в со­ста­ве «Рос­неф­ти»; объ­ём пе­ре­ра­бот­ки га­за около 370 млн. м3, 2010 год), пред­прия­тие ком­па­нии РОССКАТ (мед­ная ка­тан­ка для про­изводства элек­тро­тех­ничеких из­де­лий, ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вая про­дук­ция).

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