НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - мо­ло­дё­жи, со­ци­аль­ные груп­пы раз­лич­ной об­щественной на­прав­лен­но­сти.

К неформальным объединениям обыч­но от­но­сят та­кие раз­но­род­ные яв­ле­ния, как не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные офи­ци­аль­но ра­ди­каль­ные груп­пы, эко­ло­гические дви­же­ния, лю­би­тель­ские и творческие объ­е­ди­не­ния, контр­куль­тур­ные груп­пы, кри­ми­наль­ные фор­ми­ро­ва­ния. Наи­бо­лее час­то не­фор­маль­ны­ми на­зы­ва­ют спон­тан­но воз­ни­каю­щие груп­пы, что­бы от­ли­чать их от офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных мо­ло­дёж­ных об­щественных ор­га­ни­за­ций и са­мо­де­ятельных объ­е­ди­не­ний, дей­ст­вую­щих в рам­ках за­ко­но­да­тель­ст­ва об об­ще­ст­вен­ных объ­еди­не­ни­ях.

Неформальные объединения по ха­рак­те­ру со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­сти мо­гут быть как со­ци­аль­но по­ло­жи­тель­ны­ми, так и асо­ци­аль­ны­ми (стоя­щие в сто­ро­не от об­ществ. про­блем, час­то объ­е­ди­няе­мые на ос­но­ве об­щих лю­би­тель­ских ин­те­ре­сов, пред­поч­те­ний в об­лас­ти раз­вле­че­ний и пр.) и ан­ти­со­ци­аль­ны­ми (про­ти­во­стоя­щие об­ще­ст­ву и пред­став­ляю­щие для не­го опас­ность - кри­ми­наль­ные груп­пи­ров­ки, ху­ли­ган­ские шай­ки и пр.).

Многие россифские ис­сле­до­ва­те­ли неформального объединения (А.Б. Доб­ро­вич, И.С. Кон, В.Ф. Ле­ви­че­ва, А.В. Муд­рик, И.С. По­лон­ский и др.) под­чёр­ки­ва­ли, что стрем­ле­ние мо­ло­дых лю­дей к объ­е­ди­не­нию объ­яс­ня­ет­ся пси­хо­ло­гическими и со­ци­аль­ны­ми при­чи­на­ми. Со­ци­аль­ные пред­по­сыл­ки воз­ник­но­ве­ния неформальных объединений вклю­ча­ют кри­зис­ные со­стоя­ния об­ще­ст­ва, не­бла­го­по­лу­чие и не­по­ни­ма­ние в се­мье и шко­ле, бю­ро­кра­тизм вос­пи­тательных уч­ре­ж­де­ний и учеб­ных за­ве­де­ний, плохую ор­га­ни­за­цию до­су­га по мес­ту жи­тель­ст­ва и пр.

По­ве­де­ние под­ро­ст­ка, юно­ши во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся осо­бой мар­ги­наль­но­стью его по­ло­же­ния в пе­ре­ход­ный пе­ри­од от дет­ст­ва к взрос­ло­сти. Имен­но в это вре­мя в пси­хо­ло­гии под­ро­ст­ка про­яв­ля­ют­ся внутренние про­ти­во­ре­чия: не­оп­ре­де­лён­ность уров­ня при­тя­за­ний лич­но­сти, за­стен­чи­вость и вме­сте с тем кон­фликт­ность, аг­рес­сив­ность и т. п. Не на­хо­дя по­ни­ма­ния у стар­ших, мо­ло­дые лю­ди стре­мят­ся к ав­то­но­мии от них и ищут об­ще­ния со свер­ст­ни­ка­ми. В пе­ре­ход­ном воз­рас­те про­ис­хо­дит пе­ре­ори­ен­та­ция об­ще­ния под­ро­ст­ка с ро­ди­те­лей и учи­те­лей и во­об­ще стар­ших на ро­вес­ни­ков. Со­об­ще­ст­во свер­ст­ни­ков иг­ра­ет край­не зна­чительную роль в со­циа­ли­за­ции мо­ло­дё­жи. Во-пер­вых, оно вы­сту­па­ет как очень важ­ный ка­нал ком­му­ни­ка­ции, здесь под­ро­ст­ки при­об­ре­та­ют та­кую ин­фор­ма­цию, ко­то­рую они не по­лу­ча­ют от взрос­лых. Во-вто­рых, в неформальных объединениях мо­ло­дые лю­ди при­об­ре­та­ют опыт со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия, уме­ние под­чи­нять­ся ли­де­ру и кол­лек­тив­ной дис­ци­п­ли­не, от­стаи­вать свои ин­те­ре­сы. У юно­шей и де­ву­шек вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­му­ни­ка­тив­ные ка­че­ст­ва, по­сколь­ку от­но­ше­ния ме­ж­ду чле­на­ми не­фор­маль­но­го со­об­ще­ст­ва стро­ят­ся на рав­ных на­ча­лах, а свой об­щественный ста­тус не­об­хо­ди­мо за­слу­жить. В-треть­их, в со­об­ще­ст­ве свер­ст­ни­ков под­ро­ст­ки при­об­ре­та­ют осо­бо­го ро­да эмо­цио­наль­ные кон­так­ты.

Ти­пич­ная чер­та неформальных объединений - их чрез­вы­чай­но вы­со­кая кон­форм­ность. Под­ро­ст­ки, как пра­ви­ло, не­кри­ти­че­ски оце­ни­ва­ют мне­ние сво­ей груп­пы и её ли­де­ров. Стрем­ле­ние быть «как все» рас­про­стра­ня­ет­ся на все цен­но­ст­ные пред­поч­те­ния в ми­ре по­все­днев­но­сти: на оде­ж­ду, стиль по­ве­де­ния и са­мо­вы­ра­же­ния, по­тре­би­тель­ские ус­та­нов­ки и пр. Таким обарзом, про­яв­ля­ет­ся про­ти­во­ре­чие - ин­ди­ви­ду­аль­ность вы­ра­жа­ет­ся че­рез еди­но­об­ра­зие. При­чём в неформальных объеж\динениях эта оди­на­ко­вость тща­тель­но под­дер­жи­ва­ет­ся, а под­ро­ст­ку, же­лаю­ще­му вы­де­лить­ся, при­хо­дит­ся ис­пы­ты­вать со­про­тив­ле­ние груп­пы. Чем при­ми­тив­нее неформальное объединение, тем не­тер­пи­мее оно к про­яв­ле­нию ин­ди­ви­ду­аль­но­сти. В неформальном объединении воз­ни­ка­ет своя суб­куль­ту­ра, ко­то­рая ока­зы­ва­ет зна­чительное влия­ние на об­раз жиз­ни и по­ве­де­ние под­ро­ст­ка.

В за­ви­си­мо­сти от сво­ей со­ци­аль­ной ори­ен­та­ции неформальные объединения иг­ра­ют по­зи­тив­ную или не­га­тив­ную роль в раз­ви­тии лич­но­сти. В по­зи­тив­ных неформальных объединениях мо­ло­дые лю­ди рас­кры­ва­ют свой творческий по­тен­ци­ал и при­об­ре­та­ют по­ло­жи­тель­ный со­ци­аль­ный опыт. Ан­ти­со­ци­аль­ные неформальные объединения (см. в ст. Контр­куль­ту­ра) воз­ни­ка­ют как по мес­ту жи­тель­ст­ва, так и в специальных учеб­но-вос­пи­тательных уч­ре­ж­де­ни­ях (для пра­во­на­ру­ши­те­лей) и име­ют осо­бые чер­ты. Меж­лич­но­ст­ные от­но­ше­ния в та­ких Н. о. ре­гу­ли­ру­ют­ся со­ци­аль­ны­ми нор­ма­ми и пра­ви­ла­ми, свой­ст­вен­ны­ми кри­ми­наль­ным фор­ми­ро­ва­ни­ям. Их дея­тель­ность ха­рак­те­ри­зу­ет­ся на­ру­ше­ни­ем об­щественного по­ряд­ка, ху­ли­ган­ст­вом, во­ров­ст­вом и др. про­яв­ле­ния­ми пре­ступ­но­сти.

Во мно­гих стра­нах ми­рах пе­рио­ди­че­ски воз­ни­ка­ют мас­со­вые не­фор­маль­ные дви­же­ния мо­ло­дё­жи. Так, в начале 1950-х годов в США по­яви­лись бит­ни­ки, ис­по­ве­до­вав­шие бро­дяж­ни­че­ст­во, бег­ст­во от «ду­хов­но­го ожи­ре­ния», ци­ви­ли­за­ции; в середине 1960-х годов - хип­пи, ко­то­рые объ­е­ди­ня­лись в ком­му­ны, пы­та­лись за­ра­ба­ты­вать день­ги улич­ным и ре­мес­лен­ным твор­че­ст­вом, ув­ле­ка­лись ре­ли­ги­ей; в 1970-1980-е годы - пан­ки (ув­ле­кав­шие­ся му­зы­кой в сти­ле панк-ро­ка, от­ли­чав­шие­ся эпа­ти­рую­щим внеш­ним ви­дом и при­чёс­кой; не­ред­ко стра­даю­щие нар­ко­ма­ни­ей, ал­ко­го­лиз­мом и др.). Боль­шие груп­пы не­фор­ма­лов (фа­на­тов) ув­ле­ка­ют­ся спор­тив­ны­ми ко­ман­да­ми и дви­же­ния­ми, музыкальными те­че­ния­ми. Вы­де­ля­ют­ся неформальные объединения ре­лигиозной на­прав­лен­но­сти. В 1980-1990-е годы во всём ми­ре ста­ли по­пу­ляр­ны «тол­ки­ни­сты» (по­клон­ни­ки твор­че­ст­ва английского пи­са­те­ля Дж.Р.Р. Тол­ки­на, соз­дав­ше­го фан­та­зий­ный мир со сво­ей идео­ло­ги­ей, фи­ло­со­фи­ей и пр.).

В це­лом мо­ло­дёжь склон­на про­ти­во­пос­тав­лять ми­ру взрос­лых свои собственной цен­но­сти. Од­на­ко опыт по­ка­зал, что в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев из этих не­фор­ма­лов сфор­ми­ро­ва­лись впол­не бла­го­по­луч­ные и за­ко­но­пос­луш­ные гра­ж­да­не. В 1980-1990-е годы мощ­но зая­ви­ло о се­бе эко­ло­гическое дви­же­ние. В начале XXI века на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние раз­но­об­раз­ных се­те­вых ин­тер­нет-со­об­ществ. Наи­боль­шую опас­ность для об­ще­ст­ва пред­став­ля­ют экс­тре­ми­ст­ские и ми­ли­та­ри­зов. Неформальные объединения (на­цис­тов, край­них ис­ла­ми­стов и пр.), стре­мя­щие­ся вы­ра­бо­тать свою идео­ло­гию и соз­дать ра­ди­каль­ные ре­лигиозные и по­ли­тические дви­же­ния и пар­тии.

В оте­че­ст­вен­ном мо­ло­дёж­ном дви­же­нии до конца 1980-х годов дея­тель­ность неформальных объединений (кро­ме чис­то лю­би­тель­ских) не толь­ко осу­ж­да­лась, но и пре­сле­до­ва­лась. Не­смот­ря на за­пре­ты, в СССР так­же име­лись хип­пи, ро­ке­ры, пан­ки и т. п. Спе­ци­фи­че­ски­ми неформальными объединениями в 1980-е годы бы­ли отечественные «лю­бе­ра» (фи­зи­че­ски тре­ни­ро­ван­ные под­ро­ст­ки, вы­сту­паю­щие за на­ве­де­ние по­ряд­ка си­лой). Наи­бо­лее мас­со­вы­ми неформальными объединениями бы­ли и ос­та­ют­ся спор­тив­ные фа­на­ты, не­ред­ко вра­ж­дую­щие ме­ж­ду со­бой и пред­став­ляю­щие тем са­мым об­ществ. опас­ность. Про­ти­во­по­лож­ным по ду­ху бы­ло рас­про­стра­нён­ное сре­ди ин­тел­ли­ген­ции, уча­щей­ся и сту­денческой мо­ло­дё­жи ро­ман­тическое дви­же­ние клу­бов са­моде­ятельной пес­ни, объ­е­ди­няв­шее на сво­их слё­тах ино­гда ты­ся­чи че­ло­век, ко­то­рые стре­ми­лись к са­мо­вы­ра­же­нию в творческой дея­тель­но­сти.

Мас­штаб­ный об­щественно-эко­но­мический кри­зис 1990-х годов по­ро­дил мас­со­вое рас­про­стра­не­ние не­фор­маль­ных кри­ми­наль­ных груп­пи­ро­вок и прак­ти­че­ски пол­ное ис­чез­но­ве­ние са­мо­де­ятельных творческих объ­е­ди­не­ний мо­ло­дё­жи. Пер­вое де­ся­ти­ле­тие XXI века ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­сте­пен­ным ста­нов­ле­ни­ем государственной мо­ло­дёж­ной по­ли­ти­ки, под­дер­жи­ваю­щей отдельные на­прав­ле­ния мо­ло­дёж­ных объ­е­ди­не­ний. Од­на­ко неформальные объединения мо­ло­дё­жи ни­ку­да не ис­чез­ли. На­про­тив, мно­гие из них на­хо­дят бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия су­ще­ст­во­ва­ния, при­мы­кая к тем или иным дви­же­ни­ям в не­драх российского гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва. В начале XXI века ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись во­лон­тёр­ские бла­го­тво­рительные объ­е­ди­не­ния, эко­ло­гические сту­ден­че­ские дви­же­ния, мно­же­ст­во раз­но­об­раз­ных суб­куль­тур­ных не­фор­маль­ных групп.

Дополнительная литература:

Гро­мов А.В., Ку­зин О.С. Не­фор­ма­лы: кто есть кто? М., 1990;

Не­фор­маль­ная вол­на / Ред. В.Ф. Ле­ви­че­ва. М., 1990;

Здра­во­мы­сло­ва Е.А. Па­ра­диг­мы за­пад­ной со­цио­ло­гии об­ще­ст­вен­ных дви­же­ний. СПб., 1993 .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)