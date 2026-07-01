НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - молодёжи, социальные группы различной общественной направленности.
К неформальным объединениям обычно относят такие разнородные явления, как незарегистрированные официально радикальные группы, экологические движения, любительские и творческие объединения, контркультурные группы, криминальные формирования. Наиболее часто неформальными называют спонтанно возникающие группы, чтобы отличать их от официально зарегистрированных молодёжных общественных организаций и самодеятельных объединений, действующих в рамках законодательства об общественных объединениях.
Неформальные объединения по характеру социальной направленности могут быть как социально положительными, так и асоциальными (стоящие в стороне от обществ. проблем, часто объединяемые на основе общих любительских интересов, предпочтений в области развлечений и пр.) и антисоциальными (противостоящие обществу и представляющие для него опасность - криминальные группировки, хулиганские шайки и пр.).
Многие россифские исследователи неформального объединения (А.Б. Добрович, И.С. Кон, В.Ф. Левичева, А.В. Мудрик, И.С. Полонский и др.) подчёркивали, что стремление молодых людей к объединению объясняется психологическими и социальными причинами. Социальные предпосылки возникновения неформальных объединений включают кризисные состояния общества, неблагополучие и непонимание в семье и школе, бюрократизм воспитательных учреждений и учебных заведений, плохую организацию досуга по месту жительства и пр.
Поведение подростка, юноши во многом определяется особой маргинальностью его положения в переходный период от детства к взрослости. Именно в это время в психологии подростка проявляются внутренние противоречия: неопределённость уровня притязаний личности, застенчивость и вместе с тем конфликтность, агрессивность и т. п. Не находя понимания у старших, молодые люди стремятся к автономии от них и ищут общения со сверстниками. В переходном возрасте происходит переориентация общения подростка с родителей и учителей и вообще старших на ровесников. Сообщество сверстников играет крайне значительную роль в социализации молодёжи. Во-первых, оно выступает как очень важный канал коммуникации, здесь подростки приобретают такую информацию, которую они не получают от взрослых. Во-вторых, в неформальных объединениях молодые люди приобретают опыт социального взаимодействия, умение подчиняться лидеру и коллективной дисциплине, отстаивать свои интересы. У юношей и девушек вырабатываются коммуникативные качества, поскольку отношения между членами неформального сообщества строятся на равных началах, а свой общественный статус необходимо заслужить. В-третьих, в сообществе сверстников подростки приобретают особого рода эмоциональные контакты.
Типичная черта неформальных объединений - их чрезвычайно высокая конформность. Подростки, как правило, некритически оценивают мнение своей группы и её лидеров. Стремление быть «как все» распространяется на все ценностные предпочтения в мире повседневности: на одежду, стиль поведения и самовыражения, потребительские установки и пр. Таким обарзом, проявляется противоречие - индивидуальность выражается через единообразие. Причём в неформальных объеж\динениях эта одинаковость тщательно поддерживается, а подростку, желающему выделиться, приходится испытывать сопротивление группы. Чем примитивнее неформальное объединение, тем нетерпимее оно к проявлению индивидуальности. В неформальном объединении возникает своя субкультура, которая оказывает значительное влияние на образ жизни и поведение подростка.
В зависимости от своей социальной ориентации неформальные объединения играют позитивную или негативную роль в развитии личности. В позитивных неформальных объединениях молодые люди раскрывают свой творческий потенциал и приобретают положительный социальный опыт. Антисоциальные неформальные объединения (см. в ст. Контркультура) возникают как по месту жительства, так и в специальных учебно-воспитательных учреждениях (для правонарушителей) и имеют особые черты. Межличностные отношения в таких Н. о. регулируются социальными нормами и правилами, свойственными криминальным формированиям. Их деятельность характеризуется нарушением общественного порядка, хулиганством, воровством и др. проявлениями преступности.
Во многих странах мирах периодически возникают массовые неформальные движения молодёжи. Так, в начале 1950-х годов в США появились битники, исповедовавшие бродяжничество, бегство от «духовного ожирения», цивилизации; в середине 1960-х годов - хиппи, которые объединялись в коммуны, пытались зарабатывать деньги уличным и ремесленным творчеством, увлекались религией; в 1970-1980-е годы - панки (увлекавшиеся музыкой в стиле панк-рока, отличавшиеся эпатирующим внешним видом и причёской; нередко страдающие наркоманией, алкоголизмом и др.). Большие группы неформалов (фанатов) увлекаются спортивными командами и движениями, музыкальными течениями. Выделяются неформальные объединения религиозной направленности. В 1980-1990-е годы во всём мире стали популярны «толкинисты» (поклонники творчества английского писателя Дж.Р.Р. Толкина, создавшего фантазийный мир со своей идеологией, философией и пр.).
В целом молодёжь склонна противопоставлять миру взрослых свои собственной ценности. Однако опыт показал, что в большинстве случаев из этих неформалов сформировались вполне благополучные и законопослушные граждане. В 1980-1990-е годы мощно заявило о себе экологическое движение. В начале XXI века началось формирование разнообразных сетевых интернет-сообществ. Наибольшую опасность для общества представляют экстремистские и милитаризов. Неформальные объединения (нацистов, крайних исламистов и пр.), стремящиеся выработать свою идеологию и создать радикальные религиозные и политические движения и партии.
В отечественном молодёжном движении до конца 1980-х годов деятельность неформальных объединений (кроме чисто любительских) не только осуждалась, но и преследовалась. Несмотря на запреты, в СССР также имелись хиппи, рокеры, панки и т. п. Специфическими неформальными объединениями в 1980-е годы были отечественные «любера» (физически тренированные подростки, выступающие за наведение порядка силой). Наиболее массовыми неформальными объединениями были и остаются спортивные фанаты, нередко враждующие между собой и представляющие тем самым обществ. опасность. Противоположным по духу было распространённое среди интеллигенции, учащейся и студенческой молодёжи романтическое движение клубов самодеятельной песни, объединявшее на своих слётах иногда тысячи человек, которые стремились к самовыражению в творческой деятельности.
Масштабный общественно-экономический кризис 1990-х годов породил массовое распространение неформальных криминальных группировок и практически полное исчезновение самодеятельных творческих объединений молодёжи. Первое десятилетие XXI века характеризуется постепенным становлением государственной молодёжной политики, поддерживающей отдельные направления молодёжных объединений. Однако неформальные объединения молодёжи никуда не исчезли. Напротив, многие из них находят благоприятные условия существования, примыкая к тем или иным движениям в недрах российского гражданского общества. В начале XXI века активизировались волонтёрские благотворительные объединения, экологические студенческие движения, множество разнообразных субкультурных неформальных групп.
Дополнительная литература:
Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? М., 1990;
Неформальная волна / Ред. В.Ф. Левичева. М., 1990;
Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. СПб., 1993 .