Неформа́льное движе́ние

Неформа́льное движе́ние («неформалы») — неофициальные общественные организации в 1950–1980‑х. В условиях авторитарного режима, существовавшего в СССР, независимые от КПСС общественные организации не были предусмотрены законодательством. Они как правило не были зарегистрированы, но в то же время в большинстве своем и не уходили в подполье. Государственные и партийные структуры первоначально именовали такие движения «самодеятельными» и следили за тем, чтобы они не выступали против коммунистических идей. В отличие от участников диссидентского движения , неформалы не шли на прямую конфронтацию с властями, занимаясь решением конкретных социальных задач: экологических (дружины охраны природы), педагогических (например, коммунарское движение), религиозных (непризнанные в СССР конфессии и религиозные объединения), культурных (широкий спектр объединений от защитников памятников культуры до молодежных «контркультурных» течений, например панков). Массовый характер носили рок-движение и клубы самодеятельной песни. Исполнители песен на неформальных концертах позволяли себе критиковать отдельные стороны советской действительности, что раздражало власти и иногда приводило к преследованиям.

С началом Перестройки неформальные организации стали политизироваться, возникают клубы политических неформалов. В августе 1987 на конференциях неформальных организаций возникали первые открыто действующие массовые всесоюзные политические организации СССР — Федерация социалистических общественных клубов (ФСОК) и Всесоюзный социально-­политический клуб (ВСПК). 28 мая 1988 неонароднический клуб «Община», либеральная группа «Гражданское достоинство» и их союзники организовали первую за несколько десятилетий массовую демократическую демонстрацию в Москве. С этого времени демократические митинги охватывают всю страну, создавались открыто оппозиционные организации, такие как партия Демократический союз (май 1988), происходили расколы и новые объединения неформальных организаций. Неформалы быстро создали в стране широкий идейно-­политический спектр от националистов (например, «Память») до анархистов (например, Конфедерация анархо-­синдикалистов). С участием неформалов были созданы такие массовые гражданские организации, как «Мемориал» (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента) и Социально-экологический союз. Организации неформалов приняли участие в формировании многопартийности в СССР. В 1989–1990 обладавшие большими административными и финансовыми ресурсами реформисты в КПСС («прорабы перестройки») оттеснили неформалов с лидирующих позиций в демократическом движении. Часть неформалов стала делать партийно-административную карьеру, а часть вернулась к социальным задачам гражданского общества, стала работать в экологических, культурно-­педагогических, профсоюзных и правозащитных организациях, а также как бизнесмены, журналисты и ученые.

Ист. : 30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы. 1960–1992. Казань, 1993.

Лит. : Шубин А. В. Преданная демократия. Перестройка и неформалы. 1986–1989 гг. М., 2006; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин .