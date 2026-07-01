НЕФИ ОМЕР

НЕФИ ОМЕР - турецкий писатель.

Пи­сал на турецком и персидском язы­ках. Из обес­пе­чен­но­го и знат­но­го ро­да. Учил­ся в Эр­зе­ру­ме, где ув­лёк­ся персидской клас­сической по­эзи­ей . Около 1609 года был ре­ко­мен­до­ван ве­ли­ко­му ве­зи­ру Му­рад-па­ше и пе­ре­брал­ся в сто­ли­цу. Слу­жил чи­нов­ни­ком на различных долж­но­стях в гор­но­руд­ном, на­ло­го­вом и фи­нан­со­вом ве­дом­ст­вах. Был бли­зок к дер­виш­ско­му ор­де­ну Мев­ле­ви. Поль­зо­вал­ся бла­го­склон­но­стью сул­та­нов, в ча­ст­но­сти Му­ра­да IV (1623-1640 годы), став­ше­го его щед­рым по­кро­ви­те­лем. По­сто­ян­но жа­ло­вал­ся на ну­ж­ду, хо­тя был со­стоя­тель­ным че­ло­ве­ком.

Сла­ву О. Нефи при­нес­ли хва­леб­ные ка­сы­ды-па­не­ги­ри­ки (свыше 80), ад­ре­са­том ко­то­рых мог­ло стать лю­бое ли­цо, спо­соб­ное за них за­пла­тить. О. Нефи - один из по­след­них ос­ман­ских по­этов, пи­сав­ших ус­лож­нён­ным язы­ком: его лек­си­ка пе­ре­гру­же­на за­им­ст­во­ва­ния­ми и ре­мес­лен­ны­ми ар­го­тиз­ма­ми. Во всту­п­ле­ни­ях к ка­сы­дам мас­тер­ски вы­пи­са­ны пей­за­жи и ба­таль­ные сце­ны, в ко­то­рых для пе­ре­да­чи шу­ма бит­вы ис­поль­зо­ва­но зву­ко­под­ра­жа­ние. Изо­щрён­ный сти­лист, О. Нефи ухит­рял­ся и в па­не­ги­ри­ки встав­лять са­ти­рические на­мё­ки.

Са­ти­ры, со­став­ляю­щие сборники «Стре­лы судь­бы» («Sih ̂am-i kaza», издан в 1943 году), пол­ны не­при­стой­но­стей и пло­щад­ной бра­ни, яз­ви­тель­ная иро­ния мес­та­ми пе­ре­хо­дит в гру­бый сар­казм. Поль­зу­ясь за­щи­той сул­та­на, не скры­вал ни сво­его ав­тор­ст­ва, ни имён ад­ре­са­тов са­тир, сре­ди ко­то­рых бы­ли круп­ней­шие са­нов­ни­ки им­пе­рии. Основной при­чи­ной бед стра­ны счи­тал за­си­лье не­про­све­щён­ных и ко­ры­ст­ных ино­род­цев на выс­ших государственных по­стах.

Ав­тор не­боль­шой по­эмы «Кни­га ви­но­чер­пия» («Sâkî-name», издана в 1835/1836 году).

Зя­тю сул­та­на, Бай­рам-па­ше, уда­лось по­лу­чить раз­ре­ше­ние на казнь О. Нефи. По ле­ген­де, по­эт ис­про­сил у па­ла­ча от­сроч­ку, за­кон­чил по­след­нее сти­хо­тво­ре­ние и лишь за­тем был уду­шен, а те­ло его бро­ше­но в мо­ре.

Сочинения:

Nef’i Divanından Seçmeler / Ed. A. Ka­rahan. İst., 1986.