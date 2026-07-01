НЕФИ ОМЕР
НЕФИ ОМЕР - турецкий писатель.
Писал на турецком и персидском языках. Из обеспеченного и знатного рода. Учился в Эрзеруме, где увлёкся персидской классической поэзией. Около 1609 года был рекомендован великому везиру Мурад-паше и перебрался в столицу. Служил чиновником на различных должностях в горнорудном, налоговом и финансовом ведомствах. Был близок к дервишскому ордену Мевлеви. Пользовался благосклонностью султанов, в частности Мурада IV (1623-1640 годы), ставшего его щедрым покровителем. Постоянно жаловался на нужду, хотя был состоятельным человеком.
Славу О. Нефи принесли хвалебные касыды-панегирики (свыше 80), адресатом которых могло стать любое лицо, способное за них заплатить. О. Нефи - один из последних османских поэтов, писавших усложнённым языком: его лексика перегружена заимствованиями и ремесленными арготизмами. Во вступлениях к касыдам мастерски выписаны пейзажи и батальные сцены, в которых для передачи шума битвы использовано звукоподражание. Изощрённый стилист, О. Нефи ухитрялся и в панегирики вставлять сатирические намёки.
Сатиры, составляющие сборники «Стрелы судьбы» («Sih ̂am-i kaza», издан в 1943 году), полны непристойностей и площадной брани, язвительная ирония местами переходит в грубый сарказм. Пользуясь защитой султана, не скрывал ни своего авторства, ни имён адресатов сатир, среди которых были крупнейшие сановники империи. Основной причиной бед страны считал засилье непросвещённых и корыстных инородцев на высших государственных постах.
Автор небольшой поэмы «Книга виночерпия» («Sâkî-name», издана в 1835/1836 году).
Зятю султана, Байрам-паше, удалось получить разрешение на казнь О. Нефи. По легенде, поэт испросил у палача отсрочку, закончил последнее стихотворение и лишь затем был удушен, а тело его брошено в море.
Сочинения:
Nef’i Divanından Seçmeler / Ed. A. Karahan. İst., 1986.