НЕФФ ВЛАДИМИР
НЕФФ ВЛАДИМИР - чешский писатель.
Из семьи пражских коммерсантов. Окончил Высшее коммерческое училище в Женеве (1928 год).
С 1930 года работал в магазине отца; с 1935 года - в издательстве «Мелантрих» («Melantrich»).
Первая книга - пародирующая детектив повесть «Затруднения Ибрагима Скалы» («Nesnáze Ibrahima Skály», 1933 год), где, как и во многих последующих книгах, использованы приёмы массовой литературы. Признание читателей снискал психологический роман «Тринадцатая комната» («Třináctá komnata», 1944 год; экранизация О. Вавры по сценарию В. Неффа, 1968 год), передающий атмосферу фашистской оккупации.
Творчество В. Неффа в 1950-х годах развивает традиции исторической прозы В. Ванчуры: роман об истоках Гуситского движения «Српновские господа» («Srpnovští páni», 1953 год); романная пенталогия, воссоздающая историю двух пражских буржуазных семей с середины XIX века до 1945 года: «Браки по расчёту» («Sňatky z rozumu», 1957 год, русский перевод 1965 года), «Императорские фиалки» («Císařské fialky», 1958 год, русский перевод 1967 года), «Испорченная кровь» («Zlá krev», 1959 год, русский перевод 1968 год), «Весёлая вдова» («Veselá vdova», 1961 год), «Королевский возничий» («Královský vozataj», 1963 год).
Автор сатирического романа «Злоключения пана Гумбла» («Trampoty pana Humbla», 1967 год), главный герой которого - приспособленец, ловко меняющий свои убеждения при смене политического режима.
К наиболее известным сочинениям В. Неффа относится выдержанная в духе постмодернизма и насыщенная фантастическими мотивами трилогия из времён Тридцатилетней войны 1618-1648 годов: «У королев не бывает ног» («Královny nemají nohy», 1973 год, руссский перевод 1980 год), «Перстень Борджа» («Prsten Borgiů», 1975 год, русский перевод 1989 года), «Прекрасная чародейка» («Kr ́asn ́a ̌carod ̌ejka», 1980 год; русский перевод 1990 года).
Среди других сочинений: псевдоисторический роман «Люди в тогах» («Lidé v tógách», 1934 год), иронический роман-фантазия «Одеяние господина де Бальзака» («Roucho pana de Balzac», 1981 год); «Философский словарь для самоучек, или Анти-Горгий» («Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias», 1940-1947 годы, опубликован частично в 1948 году, полностью в 1993 году); переводы.