НЕФФ ВЛАДИМИР

НЕФФ ВЛАДИМИР - чешский пи­са­тель.

Из се­мьи праж­ских ком­мер­сан­тов. Окон­чил Выс­шее ком­мерческое училище в Же­не­ве (1928 год).

С 1930 года ра­бо­тал в ма­га­зи­не от­ца; с 1935 года - в издательстве «Ме­лан­трих» («Me­lantrich»).

Пер­вая кни­га - па­ро­ди­рую­щая де­тек­тив по­весть «За­труд­не­ния Иб­ра­ги­ма Ска­лы» («Nesnáze Ibrahima Skály», 1933 год), где, как и во мно­гих по­сле­дую­щих кни­гах, ис­поль­зо­ва­ны приё­мы мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры. При­зна­ние чи­та­те­лей сни­скал пси­хо­ло­гический ро­ман «Три­на­дца­тая ком­на­та» («Třináctá komnata», 1944 год; эк­ра­ни­за­ция О. Вав­ры по сце­на­рию В. Неффа, 1968 год), пе­ре­даю­щий ат­мо­сфе­ру фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции.

Твор­че­ст­во В. Неффа в 1950-х годах раз­ви­ва­ет тра­ди­ции ис­то­рической про­зы В. Ван­чу­ры: ро­ман об ис­то­ках Гу­сит­ско­го дви­же­ния «Српнов­ские гос­по­да» («Srpnovští páni», 1953 год); ро­ман­ная пен­та­ло­гия, вос­соз­даю­щая ис­то­рию двух праж­ских бур­жу­аз­ных се­мей с середины XIX века до 1945 года: «Бра­ки по рас­чё­ту» («Sňa­t­ky z rozumu», 1957 год, русский перевод 1965 года), «Им­пе­ра­тор­ские фи­ал­ки» («Císařské fi­al­ky», 1958 год, русский перевод 1967 года), «Ис­пор­чен­ная кровь» («Zlá krev», 1959 год, русский перевод 1968 год), «Ве­сё­лая вдо­ва» («Veselá vdo­va», 1961 год), «Ко­ро­лев­ский воз­ни­чий» («Krá­lov­ský vozataj», 1963 год).

Ав­тор са­ти­рического ро­ма­на «Зло­клю­че­ния па­на Гумб­ла» («Trampoty pana Humbla», 1967 год), главный ге­рой ко­то­ро­го - при­спо­соб­ле­нец, лов­ко ме­няю­щий свои убе­ж­де­ния при сме­не по­ли­тического ре­жи­ма.

К наи­бо­лее из­вест­ным со­чи­не­ни­ям В. Неффа от­но­сит­ся вы­дер­жан­ная в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма и на­сы­щен­ная фан­та­стическими мо­ти­ва­ми три­ло­гия из вре­мён Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов: «У ко­ро­лев не бы­ва­ет ног» («Královny nemají nohy», 1973 год, руссский перевод 1980 год), «Пер­стень Борд­жа» («Prsten Borgiů», 1975 год, русский перевод 1989 года), «Пре­крас­ная ча­ро­дей­ка» («Kr ́as­n ́a ̌carod ̌ejka», 1980 год; русский перевод 1990 года).

Сре­ди других со­чи­не­ний: псев­до­ис­то­рический ро­ман «Лю­ди в то­гах» («Lidé v tógách», 1934 год), иро­нический ро­ман-фан­та­зия «Одея­ние гос­по­ди­на де Баль­за­ка» («Roucho pana de Balzac», 1981 год); «Фи­ло­соф­ский сло­варь для са­мо­учек, или Ан­ти-Гор­гий» («Filosofický slovník pro sa­mouky neboli Antigorgias», 1940-1947 годы, опубликован час­тич­но в 1948 году, пол­но­стью в 1993 году); пере­во­ды.