НЕФФ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ

НЕФФ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ (настоящие имя и фамилия - Карл Ти­мо­ле­он фон Нефф) - российский жи­во­пи­сец, ака­де­мик (1839 год) и профессор (1849 год) пе­тербургской Академии художеств.

Вне­брач­ный сын учи­тель­ни­цы французского языка; вос­пи­ты­вал­ся в се­мье при­бал­тий­ских нем­цев. Учил­ся у К. фон Кю­гель­хе­на, Ф. де ла Тро­ба (1820-е годы); в АХ в Дрез­де­не (1824-1825 годы) у Ф. Харт­ма­на и Х. фон Ауэ. В 1825-1826, 1835-1837 и в 1842-1843 годы жил в Ри­ме , где ис­пы­тал влия­ние на­за­рей­цев. В 1827 году прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург; в 1832 году по­лу­чил зва­ние при­двор­но­го жи­во­пис­ца.

Ис­пол­нял жан­ро­вые про­из­ве­де­ния «на­цио­наль­ной» те­ма­ти­ки, сти­ли­сти­че­ски близ­кие итальянским ра­бо­там К.П. Брюл­ло­ва: «Две де­вуш­ки в на­цио­наль­ных кос­тю­мах» (1838 год, ГРМ), «Де­вуш­ка- чер­но­гор­ка» (1839 год), «Эс­тон­ская кре­сть­ян­ка, кор­мя­щая кур» (начало 1840-х годов, обе - Эс­тон­ский ху­дожественый му­зей, Тал­лин), «Не­апо­ли­тан­ский пас­ту­шок на бе­ре­гу мо­ря» (1841 год, ГТГ), «Две де­вуш­ки в гро­те» (1859 год, ГРМ) и др.

Осо­бую из­вест­ность при­об­рёл бла­го­да­ря жен­ским порт­ре­там, пре­имущественно чле­нов императорской се­мьи и ари­сто­кра­тов (великих кня­жон Ма­рии Ни­ко­ла­ев­ны и Оль­ги Ни­ко­ла­ев­ны, 1838 год, ГРМ; великой княгини Ма­рии Ни­ко­ла­ев­ны, 1846 год, ГТГ, и 1866 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург; князя Т.Б. По­тём­ки­на, 1840-е годы, ГРМ, и др.). Их от­ли­ча­ет мяг­кость «ра­фа­элев­ской» ли­нии, не­ко­то­рая за­гла­жен­ность, ма­нер­ность фор­мы, по­вы­шен­ная де­ко­ра­тив­ность ко­ло­ри­та.

Один из по­след­них пред­ста­ви­те­лей «ро­ман­ти­че­ско­го эта­па» в раз­ви­тии русскоого ре­лигиозного искусства XIX века, пи­сал об­раза (ори­ен­ти­ру­ясь на «рус­ско-ви­зан­тий­ское» на­прав­ле­ние в жи­во­пи­си) для ма­лой церк­ви Зим­не­го двор­ца (1839 год), Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра (в т. ч. для главного ико­но­ста­са; оба - в Санкт-Пе­тер­бур­ге), хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве (1860-1875 годы; в т. ч. свыше 30 икон для главногоико­но­ста­са), ча­сов­ни на мес­те кон­чи­ны великого князя Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча в Ниц­це (1867 год), двор­цо­вой церк­ви гер­цо­ги­ни Эдин­бург­ской в Лон­до­не (1875 год). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (1855-1864 годы); с 1864 года хра­ни­тель кар­тин­ной га­ле­реи императорского Эр­ми­та­жа .