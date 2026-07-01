НЕФФ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ
НЕФФ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ (настоящие имя и фамилия - Карл Тимолеон фон Нефф) - российский живописец, академик (1839 год) и профессор (1849 год) петербургской Академии художеств.
Внебрачный сын учительницы французского языка; воспитывался в семье прибалтийских немцев. Учился у К. фон Кюгельхена, Ф. де ла Троба (1820-е годы); в АХ в Дрездене (1824-1825 годы) у Ф. Хартмана и Х. фон Ауэ. В 1825-1826, 1835-1837 и в 1842-1843 годы жил в Риме, где испытал влияние назарейцев. В 1827 году приехал в Санкт-Петербург; в 1832 году получил звание придворного живописца.
Исполнял жанровые произведения «национальной» тематики, стилистически близкие итальянским работам К.П. Брюллова: «Две девушки в национальных костюмах» (1838 год, ГРМ), «Девушка- черногорка» (1839 год), «Эстонская крестьянка, кормящая кур» (начало 1840-х годов, обе - Эстонский художественый музей, Таллин), «Неаполитанский пастушок на берегу моря» (1841 год, ГТГ), «Две девушки в гроте» (1859 год, ГРМ) и др.
Особую известность приобрёл благодаря женским портретам, преимущественно членов императорской семьи и аристократов (великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны, 1838 год, ГРМ; великой княгини Марии Николаевны, 1846 год, ГТГ, и 1866 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург; князя Т.Б. Потёмкина, 1840-е годы, ГРМ, и др.). Их отличает мягкость «рафаэлевской» линии, некоторая заглаженность, манерность формы, повышенная декоративность колорита.
Один из последних представителей «романтического этапа» в развитии русскоого религиозного искусства XIX века, писал образа (ориентируясь на «русско-византийское» направление в живописи) для малой церкви Зимнего дворца (1839 год), Исаакиевского собора (в т. ч. для главного иконостаса; оба - в Санкт-Петербурге), храма Христа Спасителя в Москве (1860-1875 годы; в т. ч. свыше 30 икон для главногоиконостаса), часовни на месте кончины великого князя Николая Александровича в Ницце (1867 год), дворцовой церкви герцогини Эдинбургской в Лондоне (1875 год). Преподавал в петербургской АХ (1855-1864 годы); с 1864 года хранитель картинной галереи императорского Эрмитажа.