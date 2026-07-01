НЕФЕРТИТИ
НЕФЕРТИТИ (др.-егип. «Прекрасная пришла») - египетская царица XVIII династии, главная жена Аменхотепа IV, происходившая из знатного египетского рода.
Известна как одна из самых блистательных красавиц благодаря находке в 1912 году её изображений в мастерской скульптора при раскопках в Ахетатоне (Эль-Амарна) немецкой археологической экспедиции Л. Борхардта (1907-1914 годы).
Знаменитый бюст царицы в синем венце (раскрашенный известняк) и незаконченная головка юной девушки, идентифицируемая большинством специалистов как Нефертити (песчаник), хранятся в Египетском музее в Берлине. Несколько скульптур царицы имеется в Египетском музее в Каире.
Почти всегда Нефертити изображалась рядом с мужем (судя по недавним находкам, иногда и одна) при исполнении религиозных ритуалов, но надёжных данных о влиянии Нефертити на политику фараона-реформатора нет, хотя порой (без достаточных оснований) предполагается её авторство учения о боге Атоне и самостоятельное её царствование после смерти супруга.
Сохранилось много изображений царственной четы с дочерьми (их было шесть и две из них стали жёнами преемников Эхнатона: Семнехкара и Тутанхамона) в неофициальной обстановке, что характерно для амарнского периода в египетском искусстве. На 12-м году правления царя изображения Нефертити исчезают, её гробница не найдена.