НЕФЕРТИТИ

НЕФЕРТИТИ (др.-егип. «Пре­крас­ная при­шла») - египетская царица XVIII династии, главная жена Аменхотепа IV, происходившая из знатного египетского рода.

Из­вест­на как од­на из са­мых бли­ста­тель­ных кра­са­виц бла­го­да­ря на­ход­ке в 1912 году её изо­бра­же­ний в мас­тер­ской скульп­то­ра при рас­коп­ках в Ахе­та­то­не (Эль-Амар­на) немецкой ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции Л. Бор­хард­та (1907-1914 годы).

Зна­ме­ни­тый бюст ца­ри­цы в си­нем вен­це (рас­кра­шен­ный из­вест­няк) и не­за­кон­чен­ная го­лов­ка юной де­вуш­ки, и­ден­ти­фи­ци­руе­мая боль­шин­ст­вом спе­циа­ли­стов как Нефертити (пес­ча­ник), хра­нят­ся в Еги­пет­ском му­зее в Бер­ли­не . Несколько скульп­тур ца­ри­цы име­ет­ся в Еги­пет­ском му­зее в Каи­ре.

Поч­ти все­гда Нефертити изо­бра­жа­лась ря­дом с му­жем (су­дя по не­дав­ним на­ход­кам, ино­гда и од­на) при ис­пол­не­нии ре­лигиозных ри­туа­лов, но на­дёж­ных дан­ных о влия­нии Нефертити на по­ли­ти­ку фа­рао­на-ре­фор­ма­то­ра нет, хо­тя по­рой (без дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний) пред­по­ла­га­ет­ся её ав­тор­ст­во уче­ния о бо­ге Ато­не и са­мо­стоя­тель­ное её цар­ст­во­ва­ние по­сле смер­ти суп­ру­га.

Со­хра­ни­лось мно­го изо­бра­же­ний цар­ст­вен­ной че­ты с до­черь­ми (их бы­ло шесть и две из них ста­ли жёна­ми пре­ем­ни­ков Эх­на­то­на: Сем­нех­ка­ра и Ту­тан­ха­мо­на) в не­офи­ци­аль­ной об­ста­нов­ке, что ха­рак­тер­но для амарн­ско­го пе­рио­да в египетском искусстве. На 12-м го­ду прав­ле­ния ца­ря изо­бра­же­ния Нефертити ис­че­за­ют, её гроб­ни­ца не най­де­на.