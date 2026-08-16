Нефертити

Нефертити ( егип . «Прекрасная пришла») (1352—? до н. э.) — «великая супруга» царя-реформатора Аменхотепа IV ( Эхнатона) (XVIII династия; 1352–1335 до н. э.). Происхождение Н. неизвестно; мать шести дочерей. На 6-м году правления году царская семья, покинув Фивы, переселилась в Aхетатон («Горизонт Aтона» ) — новую столицу Эхнатона и центр его религии «атонизма». Н. занимала исключительное положение при дворе; на равных с царем участвовала (вместе с детьми) в отправлении «амарнского» культа; получила дополнительное «атоновское» имя Нефернефруатон (?); занимала особое место в новой («атонической») религии своего супруга: например, единолично участвовала в жертвоприношениях Атону. Она никогда не теряла своего первенствующего положения «великой царской жены», даже когда в Ахетатоне появилась (кроме многих старших цариц гарема) соперница (младшая жена Кия), получившая особый титул («супруга возлюбленная Великая»), но скоро исчезнувшая. На рельефах, а также строительных блоках- ­талатат Н. изображается как равная царю, притом в стилистике и контексте, прежде не применимых к царицам (например, в образе сфинкса или побивательницы чужеземного врага).

Из многих десятков изображений Н. больше всего известна по своему прославленному раскрашенному бюсту из Ахетатона, найденному (в 1912) экспедицией Л. Борхардта в мастерской скульптора Тутмоса (?) (ныне в Египетском музее Берлина).

Судьба Н. после смерти Эхнатона неясна, хотя есть немало гипотез. Согласно одной из них, Н. продолжала (вероятно, недолго и скрытно) править (в качестве регента при старшей дочери Меритатон или при ином родственнике). Так или иначе, Н. остается самой узнаваемой и загадочной фигурой древнеегипетской истории, а также символом Египта.

Лит. : Большаков А. О. «Прекрасная пришла». Шедевры портрета из Египетского музея в Берлине. Каталог выставки. СПб., 2009; Перепёлкин Ю. Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. М., 1979; Akhénaton et Néfertiti. Soleil et ombres des pharaons. Genève, 2008. В. А. Головина .