«Неферти Проро́чество»

«Неферти Проро́чество» — древне­египетское литературное произведение, известное по спискам 2‑й половины II тысячелетия до н. э. и сохранившееся полностью только на папирусе 1116 В (Государственный Эрмитаж). В сочинении сказано, что для развлечения фараона Снофру , впоследствии считавшегося великим и добросердечным правителем, во дворец был доставлен прославленный мудростью жрец-чтец (свитков ритуалов) Неферти. По приказу царя Неферти прозревает будущее Египта, и Снофру записывает его речь. Неферти предрекает период природных катастроф, всеобщего оскудения, голода, междоусобной вражды и насилия, от которых страну затем избавит пришедший «с юга» царь Амени. Датировка «Н. П.» — предмет споров, но, вероятнее всего, оно составлено в XX в. до н. э. для фиктивного обоснования воцарения основателя XII династии Аменемхета I (уменьшительное имя — Амени) после бедствий и смут Первого переходного периода и начала Среднего царства. Это древнейшее в мировой письменности сочинение в форме мессианского пророчества о приходе царя-спасителя. Спустя почти тысячу лет египтяне считали Неферти одним из мудрецов, «предсказавших грядущее» — «исходящее из их уст сбывалось… и записано на (папирусном) свитке».

Лит. : Posener G. Littérature et politique dans l’Egypte de la XIIe dynastie. Paris, 1956; Helck W. Die Prophezeiung des Nfr.tj. Textzusammenstellung. Nachdruck der 2., verbesserten Auflage. Wiesbaden, 2000; Jansen-­Winkeln K. Zur Datierung der mittelägyptischen Literatur // Orientalia. T. 86. 2017. S. 107–134. А. Е. Демидчик .