Нефертари

Нефертари (Meрит-­Mут — «возлюбленная (богиней) Мут») (?—1255(?) до н. э.) — «великая царева супруга» Рамсеса II (XIX династия; 1279–1212 до н. э.). Происхождение неизвестно; супругой Рамсеса стала до его коронации. Мать шестерых его детей: двух дочерей и четырех сыновей (в том числе первенца Рамсеса II; ни один из сыновей не пережил отца-долгожителя). Н. занимала исключительное положение при дворе; обладала пространным списком высоких титулов и эпитетов; постоянно сопровождала царя на государственных и религиозных празднествах. Главное свидетельство исключительности Н. — Малый храм в Абу-­Симбеле (Нубия). На его фасаде помещены всего шесть 10‑тиметровых колоссов не только Рамсеса, но и Н.; поскольку храм одновременно богине Хатхор и царице, это говорит о прижизненном обожествлении последней. Н. занималась не только «домашними», но и «дипломатическими» делами. Судя по клинописной табличке из Богазкоёя (столицы Хеттского государства), Н. состояла в переписке с хеттcким царем Хаттусилисом III и его супругой Пудухебой (которая называет Н. «своей сестрой»).

После 24 года царствования Н. исчезла. Была погребена в Долине цариц в роскошной скальной гробнице (QV66), настенная роспись которой давно признана эталонной. Гробницу Н. открыл в 1804 Э. Скиапарелли (директор Туринского музея). Как и все прочие гробницы в Долине цариц, она полностью ограблена. От Н., «для которой восходит Солнце», сохранились лишь расколотая крышка саркофага, несколько сосудов, ушебти и царицыны сандалии, а также фаянсовая ручка (вероятно, от шкатулки) с картушем фараона Эйе на ее верху, к которому ныне приковано внимание египтологов.

Лит. : Аrt and Eternity. The Nefertari Wall Paintings Conservation Project 1986–1992 / Eds. M. A. Corzo, М. Afshar. Маlibu, 1933; Desroches-­Noblecourt Chr., Kuentz C. Le petit temple d’Abou-­Simbel. 2 vols. Le Caire, 1968; Тroy L . Patterns of Queenship in Ancient Myth and History. Uppsala, 1986; Головина В. А. Жена царева великая Нефертари Меритенмут // Женщина в античном мире. Сборник статей. М., 1995. С. 8–43. В. А. Головина .