НЕФЕЛА

НЕФЕЛА (др.-греч. Νεφέλη, букв. «облако», «туча») - в древнегреческой мифологии богини облаков.

Нефела была первой женой легендарного царя жившего в Беотии племени миниев Афаманта , от которого родила близнецов Фрикса и Геллу .

По рассказу Аполлодора, новая супруга Афаманта Ино возненавидела детей Нефелы. Она убедила посланников царя Афаманта к оракулу Аполлона в Дельфах сказать, что, по велению оракула, чтобы избавиться от неурожая нужно принесут в жертву Фрикса. Когда Фрикса повели к алтарю, Нефела подхватила его и Геллу и, окутав своих детей тучей, отправила их на златорунном баране в Колхиду, куда благополучно добрался только Фрикс, а Гелла, соскользнув с барана, она упала в воды пролива и утонула (Apollod., I, 9, 2).