НЕЕМИЯ
НЕЕМИЯ - наместник Иудеи в период персидского владычества, автор одной из книг Ветхого Завета, названной его именем.
Неемия, сын Ахалии, был виночерпием при дворе персидского царя Артаксеркса (Неем. 2:1). По одной научной версии, речь идёт об Артаксерксе I (465-424 годы до н. э.), по другой - об Артаксерксе II (404-359 годы до н. э.). Неемия убедил царя отправить его в Иудею для восстановления стен Иерусалима, разрушенного в ходе вавилонского завоевания (586 год до н. э.).
Благодаря активному участию жителей города, вопреки противостоянию, оказанному самаритянами и аммонитянами, стены были восстановлены всего за 52 дня (Неем. 3, 4, 6). После этого Неемия продолжил религиозную реформу, начатую Ездрой, целью которой было возвращение к соблюдению закона Моисеева и консолидация еврейского народа (Неем. 10-13).
День памяти Неемии по календарю Русской православной церкви - в Неделю святых праотец.