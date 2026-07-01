НЕЕМИЯ

НЕЕМИЯ - наместник Иудеи в период персидского владычества, автор одной из книг Ветхого Завета, названной его именем.

Неемия, сын Аха­лии, был ви­но­чер­пи­ем при дво­ре персидского ца­ря Ар­так­сер­кса (Неем. 2:1). По од­ной на­учной вер­сии, речь идёт об Ар­так­се­рк­се I (465-424 годы до н. э.), по дру­гой - об Ар­так­сер­ксе II (404-359 годы до н. э.). Неемия убе­дил ца­ря от­пра­вить его в Иу­дею для вос­ста­нов­ле­ния стен Ие­ру­са­ли­ма , раз­ру­шен­но­го в хо­де ва­ви­лон­ско­го за­вое­ва­ния (586 год до н. э.).

Бла­го­да­ря ак­тив­но­му уча­стию жи­те­лей го­ро­да, во­пре­ки про­ти­во­стоя­нию, ока­зан­но­му са­ма­ри­тя­на­ми и ам­мо­ни­тя­на­ми , сте­ны бы­ли вос­ста­нов­ле­ны все­го за 52 дня (Не­ем. 3, 4, 6). По­сле это­го Неемия про­дол­жил ре­лигиозную ре­фор­му, на­ча­тую Ез­д­рой , це­лью ко­то­рой бы­ло воз­вра­ще­ние к со­блю­де­нию за­ко­на Мои­сее­ва и кон­со­ли­да­ция еврейского на­ро­да (Неем. 10-13).

День па­мяти Неемии по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - в Не­де­лю свя­тых пра­отец.