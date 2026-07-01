НЕЕЛОВЫ
НЕЕЛОВЫ - семья российских архитекторов, мастеров ландшафтной архитектуры.
Василий Иванович [28.12.1721 года (08.01.1722 года) - 08(19).01.1782 года, Царское Село, ныне город Пушкин, в черте Санкт-Петербурга], обучался архитектуре у И. П. Давыдова и И. Бланка (с 1739 года). С 1741 года помощник П. А. Трезини в Санкт-Петербурге (при строительстве церкви Успения Богоматери на Сенной площади и др.); с 1744 года до конца жизни работал в Конторе строения Царского Села (помощник С. И. Чевакинского, затем Б. Ф. Растрелли). В 1760 году получил звание архитектора. Его проектная и строительная деятельность пришлась на середину XVIII века, когда работы по расширению Большого (Екатерининского) дворца и созданию парка приняли грандиозный размах. Как строитель-практик он принимал участие во всех этапах возведения дворца и др. сооружений как барочного, так и раннеклассицистического периода.
В 1760-е годы он соорудил 3-й спуск Катальной горки (павильон не сохранился) и перестроил павильон «Монбижу» (в 1834 году вновь перестроен и переименован в «Арсенал»; оба - по проектам Растрелли). Самые значительные его работы относятся к 1770-м годам, когда изменения в художественных вкусах привели к отказу от регулярного стиля в паркостроении; по его проекту в Царском Селе создан один из первых в России пейзажных парков (при участии садовых мастеров Т. Ильина и Дж. Буша). Парк был распланирован на обширной территории по берегам Большого пруда, геометрически правильные очертания которого изменены на естественные, созданы сложная сеть прудов и водных протоков, насыпные холмы. Разбивка парка сопровождалась строительством мостов, увеселительных павильонов, памятников, многие из них были возведены по его проектам, среди них - мосты Малый каприз (1770-1772 годы) и Большой каприз (с завершением в форме китайской беседки, 1772-1774 годы) в виде арки, переброшенной через проезжую дорогу (оба - при участии инженера И. Герарда), Мраморный, или Палладиев (в XVIII веке назывался Сибирской мраморной галереей) в русле раннего классицизма (1772-1774 годы), образцом для которого явился неосуществлённый проект моста Риальто в Венеции А. Палладио; мост стал одним из лучших украшений Екатерининского парка.
Среди др. сооружений - 3 каменных мостика через канал в Старом парке (возможно, при участии Герарда); гранитная пирамида близ Палладиева моста (1770-1771 годы, в 1783 году отстроена заново Ч. Камероном); «Адмиралтейство», или «Голландия», на берегу Большого пруда (1772-1777 годы); «Эрмитажная кухня», или «Красные ворота» (1774-1776 годы). Две последние постройки - наиболее ранние в России образцы «готического вкуса» (или псевдоготического стиля); для изучения ранней европейской неоготики и пейзажных парков архитектор был послан в 1770 году в Англию, где пробыл полгода. Впечатление «готичности» в его павильонах создают краснокирпичные стены (наряду с выбеленными архитектурными деталями и декором), башни, зубчатые завершения, стрельчатые формы окон, пинакли по углам здания и пр. Несомненно, что эти царскосельские сооружения в «готическом вкусе» служили образцами для подобных зданий в русском усадебном строительстве. Работал также как художник-декоратор (иллюминация в честь графа Г. Г. Орлова, 1771 год). Его сыновья - Илья и Пётр.
Илья Васильевич (1745 год, Царское Село - ноябрь 1793 года, там же), в 1761-1770 годах учился в петербургской АХ (окончил с золотой медалью), до 1774 года пенсионер АХ в Риме, в 1774 году избран членом болонской АХ. По возвращении назначен архитектором в Царском Селе под началом отца, после смерти которого занял его должность. Его первые работы связаны с дальнейшим проектированием пейзажного парка; он занимался архитектурными обмерами, в 1777 году составил генплан царскосельского ансамбля. К концу 1770-х годов относятся его самостоятельные проекты - павильоны «Верхняя ванна» («Мыльня их Высочеств») на берегу пруда (сгорела во время Великой Отечественной войны, восстановлена в 1953 году) и «Нижняя ванна», вписанные в ансамбль регулярного Старого парка.
Фасады этих сооружений демонстрируют характерную для раннего классицизма сдержанность декора, а композиции объёмов - классическую простоту и ясность. В стиле шинуазри построил Крестовый мост (1776-1779 годы) и Китайский театр (1777-1779 годы, по проекту А. Ринальди; сгорел в сентябре 1941 года в результате обстрела); по проектам Ю. М. Фельтена возвёл Зубовский (1778-1784 годы) и Церковный (1779-1784 годы) флигели Большого дворца. Наиболее значительные самостоятельные постройки: Манеж (1786-1788 годы, перестроен В. П. Стасовым в 1819-1820 годах), Великокняжеский флигель Большого дворца [1789-1792 годы; в 1811 году интерьеры переделаны Стасовым в связи с передачей здания открытому в этом году Императорскому (Царскосельскому) лицею] в духе раннего классицизма, решённый как почти независимая городская постройка, и неоготический Баболовский дворец (1783-1785 годы, перестраивался в 1824-1825 годах, сильно разрушен во время Великой Отечественной войны; не восстановлен), асимметричная композиция которого вписана в пейзаж Баболовского парка. Также спланировал пейзажную часть Александровского парка (1792 год). Занимался живописью («Итальянский пейзаж с руинами», акварель, гуашь, 1776 год, Музей личных коллекций, ГМИИ).
Пётр Васильевич (1749 год, Царское Село -1848 год, там же), учился в петербургской АХ (1766-1770 годы) у Ж. Б.М. Валлен-Деламота. В 1770 году вместе с отцом был направлен в Англию, где оставался до 1775 года. Работал в Николаеве, в 1794 году назначен в Контору строения Царского Села на освободившуюся после смерти брата должность архитектора. С 1794 года руководил строительством Александровского дворца (по проекту Дж. Кваренги), построил павильон «Вечерний зал» (перестроен в 1811 году), занимался ремонтом парковых сооружений и павильонов, участвовал в планировке пейзажного парка. Самостоятельные архитектурные работы неизвестны (считается автором проекта дома лицейского преподавателя В. Теппера де Фергюсона в Царском Селе, конец 1810-х годов).