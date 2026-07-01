НЕЕЛОВЫ

НЕЕЛОВЫ - семья российских архитекторов, мастеров ландшафтной архитектуры.

Ва­си­лий Ива­но­вич [28.12.1721 года (08.01.1722 года) - 08(19).01.1782 года, Цар­ское Се­ло, ны­не город Пуш­кин, в чер­те Санкт-Пе­тер­бур­га], обу­чался ар­хи­тек­ту­ре у И. П. Да­вы­до­ва и И. Блан­ка (с 1739 года). С 1741 года по­мощ­ник П. А. Тре­зи­ни в Санкт-Пе­тер­бур­ге (при строи­тель­ст­ве церкви Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри на Сен­ной площади и др.); с 1744 года до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал в Кон­то­ре строе­ния Цар­ско­го Се­ла (по­мощ­ник С. И. Че­ва­кин­ско­го, за­тем Б. Ф. Рас­трел­ли). В 1760 году по­лу­чил зва­ние ар­хи­тек­то­ра. Его про­ект­ная и стро­ительная дея­тель­ность при­шлась на середину XVIII века, ко­гда ра­бо­ты по рас­ши­ре­нию Боль­шо­го (Ека­те­ри­нин­ско­го) двор­ца и соз­да­нию пар­ка при­ня­ли гран­ди­оз­ный раз­мах. Как строи­тель-прак­тик он при­ни­мал уча­стие во всех эта­пах воз­ве­де­ния двор­ца и др. со­ору­же­ний как ба­роч­но­го , так и ран­не­клас­си­ци­стического пе­рио­да.

В 1760-е годы он со­ору­дил 3-й спуск Ка­таль­ной гор­ки (па­виль­он не сохранился) и пе­ре­стро­ил па­виль­он «Мон­би­жу» (в 1834 году вновь пе­ре­стро­ен и пе­ре­име­но­ван в «Ар­се­нал»; оба - по про­ектам Рас­трел­ли). Са­мые зна­чи­тель­ные его ра­бо­ты от­но­сят­ся к 1770-м годам, ко­гда из­ме­не­ния в ху­дожественных вку­сах при­ве­ли к от­ка­зу от ре­гу­ляр­но­го сти­ля в пар­ко­строе­нии; по его про­ек­ту в Цар­ском Се­ле соз­дан один из пер­вых в Рос­сии пей­заж­ных пар­ков (при уча­стии са­до­вых мас­те­ров Т. Иль­и­на и Дж. Бу­ша). Парк был рас­пла­ни­ро­ван на об­шир­ной тер­ри­то­рии по бе­ре­гам Боль­шо­го пру­да, гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ные очер­та­ния ко­то­ро­го из­ме­не­ны на ес­те­ст­вен­ные, соз­да­ны слож­ная сеть пру­дов и вод­ных про­то­ков, на­сып­ные хол­мы. Раз­бив­ка пар­ка со­про­во­ж­да­лась строи­тель­ст­вом мос­тов, уве­се­лительных па­виль­о­нов, па­мят­ни­ков, мно­гие из них бы­ли воз­ве­де­ны по его про­ек­там, сре­ди них - мосты Ма­лый ка­приз (1770-1772 годы) и Боль­шой ка­приз (с за­вер­ше­ни­ем в фор­ме китайской бе­сед­ки, 1772-1774 годы) в ви­де ар­ки, пе­ре­бро­шен­ной че­рез про­ез­жую до­ро­гу (оба - при уча­стии инженера И. Ге­рар­да), Мра­мор­ный, или Пал­ла­ди­ев (в XVIII веке на­зы­вал­ся Си­бир­ской мра­мор­ной га­ле­ре­ей) в рус­ле ран­не­го клас­си­циз­ма (1772-1774 годы), об­раз­цом для ко­то­ро­го явил­ся не­осу­ще­ст­в­лён­ный про­ект мос­та Ри­аль­то в Ве­не­ции А. Пал­ла­дио; мост стал од­ним из луч­ших ук­ра­ше­ний Ека­те­ри­нин­ско­го пар­ка.

Среди др. сооружений - 3 ка­мен­ных мос­ти­ка че­рез ка­нал в Ста­ром пар­ке (воз­мож­но, при уча­стии Ге­рар­да); гра­нит­ная пи­ра­ми­да близ Пал­ла­дие­ва мос­та (1770-1771 годы, в 1783 году от­строе­на за­но­во Ч. Ка­ме­ро­ном); «Ад­ми­рал­тей­ст­во», или «Гол­лан­дия», на бе­ре­гу Боль­шо­го пру­да (1772-1777 годы); «Эр­ми­таж­ная кух­ня», или «Крас­ные во­ро­та» (1774-1776 годы). Две по­след­ние по­строй­ки - наи­бо­лее ран­ние в Рос­сии об­раз­цы «го­ти­че­ско­го вку­са» (или псев­до­го­тического сти­ля); для изу­че­ния ран­ней ев­ропейской нео­го­ти­ки и пей­заж­ных пар­ков ар­хи­тек­тор был по­слан в 1770 году в Анг­лию, где про­был пол­го­да. Впе­чат­ле­ние «го­тич­но­сти» в его па­виль­онах соз­да­ют крас­но­кир­пич­ные сте­ны (на­ря­ду с вы­бе­лен­ны­ми ар­хитектурными де­та­ля­ми и де­ко­ром), баш­ни, зуб­ча­тые за­вер­ше­ния, стрель­ча­тые фор­мы окон, пи­нак­ли по уг­лам зда­ния и пр. Не­со­мнен­но, что эти цар­ско­сель­ские со­ору­же­ния в «го­ти­че­ском вку­се» слу­жи­ли об­раз­ца­ми для по­доб­ных зда­ний в русском уса­деб­ном строи­тель­ст­ве. Ра­бо­тал так­же как ху­дож­ник-де­ко­ра­тор (ил­лю­ми­на­ция в честь графа Г. Г. Ор­ло­ва, 1771 год). Его сы­но­вья - Илья и Пётр.

Илья Ва­силь­е­вич (1745 год, Цар­ское Се­ло - но­ябрь 1793 года, там же), в 1761-1770 годах учил­ся в пе­тербургской АХ (окон­чил с зо­ло­той ме­да­лью), до 1774 года пен­сио­нер АХ в Ри­ме, в 1774 году из­бран чле­ном бо­лон­ской АХ. По воз­вра­ще­нии на­зна­чен ар­хи­тек­то­ром в Цар­ском Се­ле под на­ча­лом от­ца, по­сле смер­ти ко­то­ро­го за­нял его долж­ность. Его пер­вые ра­бо­ты свя­за­ны с даль­ней­шим про­ек­ти­ро­ва­ни­ем пей­заж­но­го пар­ка ; он за­ни­мал­ся ар­хитектурными об­ме­ра­ми, в 1777 году со­ста­вил ген­план цар­ско­сель­ско­го ан­самб­ля. К концу 1770-х годов от­но­сят­ся его са­мо­сто­ятельные про­ек­ты - па­виль­о­ны «Верх­няя ван­на» («Мыль­ня их Вы­со­честв») на бе­ре­гу пру­да (сго­ре­ла во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, вос­ста­нов­ле­на в 1953 году) и «Ниж­няя ван­на», впи­сан­ные в ан­самбль ре­гу­ляр­но­го Ста­ро­го пар­ка.

Фа­са­ды этих со­ору­же­ний де­мон­ст­ри­ру­ют ха­рак­тер­ную для ран­не­го клас­си­циз­ма сдер­жан­ность де­ко­ра, а ком­по­зи­ции объ­ё­мов - клас­сическую про­сто­ту и яс­ность. В сти­ле ши­ну­аз­ри по­стро­ил Кре­сто­вый мост (1776-1779 годы) и Ки­тай­ский те­атр (1777-1779 годы, по про­ек­ту А. Ри­наль­ди; сго­рел в сентябре 1941 года в ре­зуль­та­те об­стре­ла); по про­ек­там Ю. М. Фель­те­на воз­вёл Зу­бов­ский (1778-1784 годы) и Цер­ков­ный (1779-1784 годы) фли­ге­ли Боль­шо­го двор­ца. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные са­мо­сто­ятельные по­строй­ки: Ма­неж (1786-1788 годы, пе­ре­стро­ен В. П. Ста­со­вым в 1819-1820 годах), Ве­ли­ко­кня­же­ский фли­гель Боль­шо­го двор­ца [1789-1792 годы; в 1811 году ин­терь­е­ры пе­ре­де­ла­ны Ста­со­вым в свя­зи с пе­ре­да­чей зда­ния от­кры­то­му в этом го­ду Им­пе­ратор­ско­му (Цар­ско­сель­ско­му) ли­цею ] в ду­хе ран­не­го клас­си­циз­ма, ре­шён­ный как поч­ти не­за­ви­си­мая городская по­строй­ка, и нео­го­тический Ба­бо­лов­ский дво­рец (1783-1785 годы, пе­ре­страи­вал­ся в 1824-1825 годах, силь­но раз­ру­шен во вре­мя Великой Отечественной вой­ны; не вос­ста­нов­лен), асим­мет­рич­ная ком­по­зи­ция ко­то­ро­го впи­са­на в пей­заж Ба­бо­лов­ско­го пар­ка. Так­же спла­ни­ро­вал пей­заж­ную часть Алек­сан­д­ров­ско­го пар­ка (1792 год). За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью («Италь­ян­ский пей­заж с руи­на­ми», ак­ва­рель, гу­ашь, 1776 год, Му­зей лич­ных кол­лек­ций, ГМИИ).

Пётр Ва­силь­е­вич (1749 год, Цар­ское Се­ло -1848 год, там же), учил­ся в пе­тербургской АХ (1766-1770 годы) у Ж. Б.М. Вал­лен-Де­ла­мо­та . В 1770 году вме­сте с от­цом был на­прав­лен в Анг­лию, где ос­та­вал­ся до 1775 года. Ра­бо­тал в Ни­ко­лае­ве, в 1794 году на­зна­чен в Кон­то­ру строе­ния Цар­ско­го Се­ла на ос­во­бо­див­шую­ся по­сле смер­ти бра­та долж­ность ар­хи­тек­то­ра. С 1794 года ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Алек­сан­д­ров­ско­го двор­ца (по про­ек­ту Дж. Ква­рен­ги), по­стро­ил па­виль­он «Ве­чер­ний зал» (пе­ре­стро­ен в 1811 году), за­ни­мал­ся ре­мон­том пар­ко­вых со­ору­же­ний и па­виль­о­нов, уча­ст­во­вал в пла­ни­ров­ке пей­заж­но­го пар­ка. Са­мо­сто­ятельные ар­хитектурные ра­бо­ты не­из­вест­ны (счи­та­ет­ся ав­то­ром про­ек­та до­ма ли­цей­ско­го пре­по­да­ва­те­ля В. Теп­пе­ра де Фер­гю­со­на в Цар­ском Се­ле, конец 1810-х годов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)