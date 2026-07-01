НЕЁЛОВА МАРИНА МСТИСЛАВОВНА
НЕЁЛОВА МАРИНА МСТИСЛАВОВНА - российская актриса, народный артист РСФСР (1987 год).
В 1969 году окончила ЛГИТМиК (курс В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд). В 1973-1974 годах в Московском театре имени Моссовета, с 1974 года в театре «Современник»: Валентина («Валентин и Валентина» М. М. Рощина), Виола («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Марья Антоновна («Ревизор» Н. В. Гоголя), Раневская, Маша («Вишнёвый сад», «Три сестры» А. П. Чехова), Люба («Фантазии Фарятьева» А. Н. Соколовой), Анфиса («Анфиса» по Л. Н. Андрееву), Евгения Семёновна Гинзбург («Крутой маршрут» по книге Е. С. Гинзбург), королева Елизавета («Играем… Шиллера!» по пьесе «Мария Стюарт» Ф. Шиллера), принцесса Космонополис («Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса), Шарлотта («Осенняя соната» по И. Бергману) и др. Оригинальностью исполнительской манеры отмечен образ Башмачкина в моноспектакле «Шинель» по Гоголю.
В кино с 1970 года. Героиня Неёловой - интеллигентная женщина с тонкой нервной организацией и обострённым чувством справедливости. Снималась в фильмах: «Тень», «Монолог», «Слово для защиты», «Осенний марафон» (Государственная премия РСФСР, 1981 год), «Дамы приглашают кавалеров», «Мы веселы, счастливы, талантливы!», «Дорогая Елена Сергеевна»; в телефильмах «Фотографии на стене», «Цвет белого снега», «Ольга Сергеевна», «Просто Саша», «Между небом и землёй», «Фантазии Фарятьева», «Транзит» и др.
Одна из ярчайших отечественных актрис 1970-х годов, наиболее полно выразивших одиночество личности в глубоком внутреннем противостоянии с обществом. Утончённая ирония и гротеск в комедийных ролях: Принцесса и Дочь трактирщика («Старая, старая сказка»), принцесса Елизавета (т/ф «Принц и нищий»), Зоя (т/ф «Красавец-мужчина»), Лизанька (т/ф «Чужая жена и муж под кроватью»). Среди др. фильмов и телефильмов: «С тобой и без тебя», «Сломанная подкова», «Враги», «…первая любовь», «Домби и сын», «Шагреневая кожа», «Ты у меня одна», «Тюремный романс», «Ревизор», «Азазель Бориса Акунина». Государственная премия РСФСР (1990 год), Государственная премия РФ (2001 год).