НЕЁЛОВА МАРИНА МСТИСЛАВОВНА

НЕЁЛОВА МАРИНА МСТИСЛАВОВНА - российская актриса, народный артист РСФСР (1987 год).

В 1969 году окон­чи­ла ЛГИТ­МиК (курс В. В. Мер­курь­е­ва и И. В. Мей­ер­хольд ). В 1973-1974 годах в Московском те­ат­ре имени Мос­со­ве­та, с 1974 года в те­ат­ре «Со­вре­мен­ник»: Ва­лен­ти­на («Ва­лен­тин и Ва­лен­ти­на» М. М. Ро­щи­на), Вио­ла («Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра ), Ма­рья Ан­то­нов­на («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля), Ра­нев­ская, Ма­ша («Виш­нё­вый сад», «Три се­ст­ры» А. П. Че­хо­ва), Лю­ба («Фан­та­зии Фа­рять­е­ва» А. Н. Со­ко­ло­вой), Ан­фи­са («Ан­фи­са» по Л. Н. Ан­дрее­ву), Ев­ге­ния Се­мё­нов­на Гинз­бург («Кру­той мар­шрут» по кни­ге Е. С. Гинз­бург), ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та («Иг­ра­ем… Шил­ле­ра!» по пье­се «Ма­рия Стю­арт» Ф. Шил­ле­ра), прин­цес­са Кос­мо­но­по­лис («Слад­ко­го­ло­сая пти­ца юно­сти» Т. Уиль­ям­са), Шарлотта («Осен­няя соната» по И. Бергману) и др. Ори­ги­наль­но­стью ис­пол­ни­тель­ской ма­не­ры от­ме­чен об­раз Баш­мач­ки­на в мо­но­спек­так­ле «Ши­нель» по Го­го­лю .

В ки­но с 1970 года. Ге­рои­ня Неёловой - ин­тел­ли­гент­ная жен­щи­на с тон­кой нерв­ной ор­га­ни­за­ци­ей и обо­ст­рён­ным чув­ст­вом спра­вед­ли­во­сти. Сни­ма­лась в филь­мах: «Тень», «Мо­но­лог», «Сло­во для за­щи­ты», «Осен­ний ма­ра­фон» (Государственная премия РСФСР, 1981 год), «Да­мы при­гла­ша­ют ка­ва­ле­ров», «Мы ве­се­лы, сча­ст­ли­вы, та­лант­ли­вы!», «До­ро­гая Еле­на Сер­ге­ев­на»; в те­ле­филь­мах «Фо­то­гра­фии на сте­не», «Цвет бе­ло­го сне­га», «Оль­га Сер­ге­ев­на», «Про­сто Са­ша», «Ме­ж­ду не­бом и зем­лёй», «Фан­та­зии Фа­рять­е­ва», «Тран­зит» и др.

Од­на из яр­чай­ших отечественных ак­трис 1970-х годов, наи­бо­лее пол­но вы­ра­зив­ших оди­но­че­ст­во лич­но­сти в глу­бо­ком внутреннем про­ти­во­стоя­нии с об­ще­ст­вом. Утон­чён­ная иро­ния и гро­теск в ко­ме­дий­ных ро­лях: Прин­цес­са и Дочь трак­тир­щи­ка («Ста­рая, ста­рая сказ­ка»), прин­цес­са Ели­за­ве­та (т/ф «Принц и ни­щий»), Зоя (т/ф «Кра­са­вец-муж­чи­на»), Ли­зань­ка (т/ф «Чу­жая же­на и муж под кро­ва­тью»). Сре­ди др. филь­мов и те­ле­филь­мов: «С то­бой и без те­бя», «Сло­ман­ная под­ко­ва», «Вра­ги», «…пер­вая лю­бовь», «Дом­би и сын», «Шаг­ре­не­вая ко­жа», «Ты у ме­ня од­на», «Тю­рем­ный ро­манс», «Ре­ви­зор», «Аза­зель Бо­ри­са Аку­ни­на». Государственная премия РСФСР (1990 год), Государственная премия РФ (2001 год).