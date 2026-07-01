НЕЕЛЬ ЛУИ ЭЖЕН ЛУИ ЭЖЕН

НЕЕЛЬ ЛУИ ЭЖЕН ФЕЛИКС - французский фи­зик, член Па­риж­ской АН (1953 год), иностранный члены РАН (1958 год).

Окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Па­ри­же (1928 год), по­лу­чил док­тор­скую сте­пень в Страс­бур­ском университете (1932 год). Профессор Страс­бур­ско­го (1937-1945 годы) и Гре­нобль­ско­го (1945-1976 годы) университетов. Ди­рек­тор Цен­тра ядер­ных ис­сле­до­ва­ний (1956-1970 годы) и Национального по­ли­тех­нического института (1954-1970 годы, с 1970 года пре­зи­дент) в Гре­ноб­ле.

Основные тру­ды по тео­рии маг­не­тиз­ма. В 1932 году вы­ска­зал (не­за­ви­си­мо от Л. Д. Лан­дау) пред­по­ло­же­ние о су­ще­ст­во­ва­нии ан­ти­фер­ро­маг­не­тиз­ма и ввёл по­ня­тие под­ре­шё­ток для опи­са­ния маг­нит­ной струк­ту­ры ан­ти­фер­ро­маг­не­ти­ков. Пред­ска­зал (1936 год) силь­ную ани­зо­тро­пию маг­нит­ных свойств ан­ти­фер­ро­маг­не­ти­ков и, в ча­ст­но­сти, яв­ле­ние оп­ро­ки­ды­ва­ния маг­нит­ных под­ре­шё­ток в силь­ном маг­нит­ном по­ле. Вы­дви­нул (1947 год) идею о су­ще­ст­во­ва­нии фер­ри­маг­не­тиз­ма, объ­яс­нил основные свой­ст­ва фер­ри­тов, при­ме­нив тео­рию мо­ле­ку­ляр­но­го по­ля к мо­де­ли маг­нит­ных под­ре­шё­ток.

Ис­сле­до­вал так­же маг­нит­ное по­сле­дей­ст­вие, свой­ст­ва мел­ко­зер­ни­стых фер­ро­маг­нит­ных ве­ществ, про­бле­мы па­лео­маг­не­тиз­ма и др. Име­нем Нееля на­зва­на температура пе­ре­хо­да из ан­ти­фер­ро­маг­нит­но­го в па­ра­маг­нит­ное со­стоя­ние (Не­еля точ­ка). Пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного сою­за тео­ре­тической и при­клад­ной фи­зи­ки (1963-1966 годы). Но­бе­лев­ская премия (1970 год). Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1974 год).