НЕЕЛЬ ЛУИ ЭЖЕН ЛУИ ЭЖЕН
НЕЕЛЬ ЛУИ ЭЖЕН ФЕЛИКС - французский физик, член Парижской АН (1953 год), иностранный члены РАН (1958 год).
Окончил Высшую нормальную школу в Париже (1928 год), получил докторскую степень в Страсбурском университете (1932 год). Профессор Страсбурского (1937-1945 годы) и Гренобльского (1945-1976 годы) университетов. Директор Центра ядерных исследований (1956-1970 годы) и Национального политехнического института (1954-1970 годы, с 1970 года президент) в Гренобле.
Основные труды по теории магнетизма. В 1932 году высказал (независимо от Л. Д. Ландау) предположение о существовании антиферромагнетизма и ввёл понятие подрешёток для описания магнитной структуры антиферромагнетиков. Предсказал (1936 год) сильную анизотропию магнитных свойств антиферромагнетиков и, в частности, явление опрокидывания магнитных подрешёток в сильном магнитном поле. Выдвинул (1947 год) идею о существовании ферримагнетизма, объяснил основные свойства ферритов, применив теорию молекулярного поля к модели магнитных подрешёток.
Исследовал также магнитное последействие, свойства мелкозернистых ферромагнитных веществ, проблемы палеомагнетизма и др. Именем Нееля названа температура перехода из антиферромагнитного в парамагнитное состояние (Нееля точка). Президент Международного союза теоретической и прикладной физики (1963-1966 годы). Нобелевская премия (1970 год). Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1974 год).