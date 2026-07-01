НЕЕДЛЫ ЗДЕНЕК

НЕЕДЛЫ ЗДЕНЕК - чешский историк, литературовед, музыковед, государственный, политический и общественный деятель, член Чешской академии наук и искусств, президент Чехословацкой АН (с 1952 года), иностранный член-корреспондент АН СССР (1947 год).

Из се­мьи ком­по­зи­то­ра и пе­да­го­га Ро­ма­на Не­ед­лы (1844-1920 годы). С 1896 года учил­ся на фи­лософском факультете Кар­ло­ва университета, окон­чил его со сте­пе­нью доктора фи­ло­со­фии (1900 год). Тео­рию му­зы­ки изу­чал под руководством З. Фи­би­ха. В 1900 году впер­вые по­се­тил Рос­сию, по­зна­ко­мил­ся со многими вы­даю­щи­ми­ся людь­ми, в т. ч. с Л. Н. Тол­стым . По­сле не­про­дол­жительной ра­бо­ты в Национальном му­зее (город Пра­га) с 1905 года до­цент ка­фед­ры му­зы­ко­ве­де­ния Кар­ло­ва университета (с 1909 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, в 1919-1939 годах и с 1945 года ор­ди­нар­ный профессор).

На­ря­ду с на­учной дея­тель­но­стью, ак­тив­но уча­ст­во­вал в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни. В мае 1917 году подпи­сал ма­ни­фест дея­те­лей чешской куль­ту­ры, вы­сту­пив­ших про­тив Ав­ст­ро-Венгерской мо­нар­хии. Под­дер­жал Ок­тябрь­скую ре­во­лю­цию 1917 года, под­чёр­ки­вал её все­мир­но-ис­то­рическое зна­че­ние. В 1921-1930 годах, за­тем в 1948-1953 годах из­да­вал литературный журнал «Var», в ко­то­ром, на­ря­ду с во­про­са­ми искусства, ос­ве­ща­лись по­ли­тические и со­ци­аль­но-эко­но­мические про­бле­мы Че­хо­сло­ва­кии и ми­ра. В 1925 году ос­но­вал Общество эко­но­мических и куль­тур­ных свя­зей с Но­вой Рос­си­ей (с 1934 года Общество куль­тур­ных и эко­но­мических свя­зей с СССР). В 1929 году всту­пил в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ) .

В 1930 году ини­ции­ро­вал соз­да­ние мас­со­вой организации Со­юз дру­зей СССР. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народных кам­па­ни­ях в за­щи­ту прав ко­ло­ни­аль­ных на­ро­дов, за пре­дот­вра­ще­ние во­енной уг­ро­зы, воз­глав­лял Комитет дру­зей рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­нии (по­се­тил её в 1936 году). Осу­дил Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года, по­сле ан­нек­сии Че­хии Гер­ма­ни­ей эмиг­ри­ро­вал в СССР (апреле 1939 года).

Ра­бо­тал в Институте ис­то­рии АН СССР и на ис­то­рическом факультете МГУ (профессор в 1939-1945 годах). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был заместителем председателя Все­сла­вян­ско­го комитета (с 1941 года), вхо­дил в ред­кол­ле­гию журнала «Сла­вя­не» (с 1942 года). По воз­вра­ще­нии в Че­хо­сло­ва­кию с 1945 года депутат Национального со­б­ра­ния, с 1946 года член ЦК и Пре­зи­диу­ма КПЧ. В 1945-1946 годах министр школ и народного про­све­ще­ния, в 1946-1948 годах министр тру­да и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, в 1948-1953 годах министр школ, на­ук и ис­кусств, в 1953 году заместитель председателя пра­ви­тель­ст­ва. Неедлы был так­же председателем Сою­за че­хословацко-советской друж­бы, Славянского комитета; член Че­хословацкого комитета за­щи­ты ми­ра.

Влия­ние на ста­нов­ле­ние ис­то­рических взгля­дов Неедлы ока­за­ли Ф. Па­лац­кий и Я. Голл. В по­сле­дую­щем Неедла так­же по­зна­ко­мил­ся с ра­бо­та­ми К. Мар­кса , Ф. Эн­гель­са, В. И. Ле­ни­на. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние Гу­сит­ско­го дви­же­ния и чешского национального воз­ро­ж­де­ния конца XVIII - середины XIX веков. В ря­де ра­бот по ис­то­рии гу­си­тов, из­дан­ных в 1899-1914 годах, по­пы­тал­ся по­ка­зать со­ци­аль­ную при­ро­ду их дви­же­ния. По мне­нию Неедлы, дея­тель­ность Я. Гу­са и его сто­рон­ни­ков бы­ла од­ним из про­яв­ле­ний борь­бы про­тив Рим­ско-ка­то­лической церк­ви как оп­ло­та феодальных по­ряд­ков.

Осо­бое вни­ма­ние уде­лял изу­че­нию ис­то­рии ра­ди­каль­но­го кры­ла гу­си­тов (та­бо­ри­тов), в т. ч. лич­но­сти Я. Же­лив­ско­го. Те­ма национального воз­ро­ж­де­ния и его влия­ния на ис­то­рию Че­хии по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в био­гра­фических ра­бо­тах Н. об А. Ира­се­ке, Б. Нем­цо­вой, Т. Ма­са­ри­ке. В 2-том­ной «Ис­то­рии чеш­ско­го на­ро­да» (1949-1953 годы, Государственная премия ЧССР) Неедлы, опи­ра­ясь на ши­ро­кий круг ар­хео­ло­гических дан­ных, под­верг кри­ти­ке кон­цеп­цию германской ис­то­рио­гра­фии о позд­нем (VI-VII века) за­се­ле­нии тер­ри­то­рии Че­хии сла­вя­на­ми.

Ав­тор ста­тей о твор­че­ст­ве А. С. Пуш­ки­на, Н. В. Го­го­ля, А. П. Че­хо­ва, А. М. Горь­ко­го , ра­бот по ис­то­рии чешской литературы, книг о Б. Сме­та­не, З. Фи­би­хе, о гу­сит­ских пес­нях и др.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945 год, 1953 год).