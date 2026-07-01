НЕЕДЛЫ ЗДЕНЕК
НЕЕДЛЫ ЗДЕНЕК - чешский историк, литературовед, музыковед, государственный, политический и общественный деятель, член Чешской академии наук и искусств, президент Чехословацкой АН (с 1952 года), иностранный член-корреспондент АН СССР (1947 год).
Из семьи композитора и педагога Романа Неедлы (1844-1920 годы). С 1896 года учился на философском факультете Карлова университета, окончил его со степенью доктора философии (1900 год). Теорию музыки изучал под руководством З. Фибиха. В 1900 году впервые посетил Россию, познакомился со многими выдающимися людьми, в т. ч. с Л. Н. Толстым. После непродолжительной работы в Национальном музее (город Прага) с 1905 года доцент кафедры музыковедения Карлова университета (с 1909 года экстраординарный, в 1919-1939 годах и с 1945 года ординарный профессор).
Наряду с научной деятельностью, активно участвовал в общественно-политической жизни. В мае 1917 году подписал манифест деятелей чешской культуры, выступивших против Австро-Венгерской монархии. Поддержал Октябрьскую революцию 1917 года, подчёркивал её всемирно-историческое значение. В 1921-1930 годах, затем в 1948-1953 годах издавал литературный журнал «Var», в котором, наряду с вопросами искусства, освещались политические и социально-экономические проблемы Чехословакии и мира. В 1925 году основал Общество экономических и культурных связей с Новой Россией (с 1934 года Общество культурных и экономических связей с СССР). В 1929 году вступил в Коммунистическую партию Чехословакии (КПЧ).
В 1930 году инициировал создание массовой организации Союз друзей СССР. Активно участвовал в международных кампаниях в защиту прав колониальных народов, за предотвращение военной угрозы, возглавлял Комитет друзей республиканской Испании (посетил её в 1936 году). Осудил Мюнхенское соглашение 1938 года, после аннексии Чехии Германией эмигрировал в СССР (апреле 1939 года).
Работал в Институте истории АН СССР и на историческом факультете МГУ (профессор в 1939-1945 годах). Во время Великой Отечественной войны был заместителем председателя Всеславянского комитета (с 1941 года), входил в редколлегию журнала «Славяне» (с 1942 года). По возвращении в Чехословакию с 1945 года депутат Национального собрания, с 1946 года член ЦК и Президиума КПЧ. В 1945-1946 годах министр школ и народного просвещения, в 1946-1948 годах министр труда и социального обеспечения, в 1948-1953 годах министр школ, наук и искусств, в 1953 году заместитель председателя правительства. Неедлы был также председателем Союза чехословацко-советской дружбы, Славянского комитета; член Чехословацкого комитета защиты мира.
Влияние на становление исторических взглядов Неедлы оказали Ф. Палацкий и Я. Голл. В последующем Неедла также познакомился с работами К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Внёс значительный вклад в изучение Гуситского движения и чешского национального возрождения конца XVIII - середины XIX веков. В ряде работ по истории гуситов, изданных в 1899-1914 годах, попытался показать социальную природу их движения. По мнению Неедлы, деятельность Я. Гуса и его сторонников была одним из проявлений борьбы против Римско-католической церкви как оплота феодальных порядков.
Особое внимание уделял изучению истории радикального крыла гуситов (таборитов), в т. ч. личности Я. Желивского. Тема национального возрождения и его влияния на историю Чехии получила отражение в биографических работах Н. об А. Ирасеке, Б. Немцовой, Т. Масарике. В 2-томной «Истории чешского народа» (1949-1953 годы, Государственная премия ЧССР) Неедлы, опираясь на широкий круг археологических данных, подверг критике концепцию германской историографии о позднем (VI-VII века) заселении территории Чехии славянами.
Автор статей о творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. М. Горького, работ по истории чешской литературы, книг о Б. Сметане, З. Фибихе, о гуситских песнях и др.
Награждён орденами Ленина (1945 год, 1953 год).