НЕДЖАТИ ИСА
НЕДЖАТИ ИСА - турецкий поэт.
Писал на турецком и персидском языках. Согласно наиболее распространённой версии, Неджати мальчиком был куплен на невольничьем рынке. Изучал искусство каллиграфии в городе Кастамону. Служил при дворе султана Мехмеда II Фатиха, затем - принца Абдуллаха, сына султана Баязида II. В 1504-1507 годах состоял в должности хранителя государственной печати (нишанджи) при дворе принца-мецената Махмуда в городе Маниса, что дало ему право носить титул бея.
Последние годы Неджати провёл в Стамбуле, где его дом стал центром культурной жизни. Сохранился диван турецких стихотворений Неджати. Особенно примечательны его газели, отмеченные свежестью образов и изысканной звуковой инструментовкой стиха; в них виртуозно используются народные пословицы и поговорки, встречаются диалектизмы. Творчество Неджати оказало большое влияние на дальнейшее развитие османской литературы.