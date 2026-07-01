НЕДЖАТИ ИСА

НЕДЖАТИ ИСА - турецкий поэт.

Пи­сал на турецком и персидском язы­ках. Со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной вер­сии, Неджати маль­чи­ком был ку­п­лен на не­воль­ничь­ем рын­ке. Изу­чал искусство кал­ли­гра­фии в городе Кас­та­мо­ну. Слу­жил при дво­ре сул­та­на Мех­ме­да II Фа­ти­ха, за­тем - прин­ца Аб­дул­ла­ха, сы­на сул­та­на Бая­зи­да II . В 1504-1507 годах со­сто­ял в долж­но­сти хра­ни­те­ля государственной пе­ча­ти (ни­шанд­жи) при дво­ре прин­ца-ме­це­на­та Мах­му­да в городе Ма­ни­са, что да­ло ему пра­во но­сить ти­тул бея.

По­след­ние го­ды Неджати про­вёл в Стам­бу­ле, где его дом стал цен­тром куль­тур­ной жиз­ни. Со­хра­нил­ся ди­ван турецких сти­хо­тво­ре­ний Неджати. Осо­бен­но при­ме­ча­тель­ны его га­зе­ли, от­ме­чен­ные све­же­стью об­ра­зов и изы­скан­ной зву­ко­вой ин­ст­ру­мен­тов­кой сти­ха; в них вир­ту­оз­но ис­поль­зу­ют­ся народные по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки , встре­ча­ют­ся диа­лек­тиз­мы. Твор­че­ст­во Неджати ока­за­ло боль­шое влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие ос­ман­ской ли­те­ра­ту­ры.