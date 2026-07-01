НЕДЯЛКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

НЕДЯЛКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - российский языковед.

Окон­чил Мо­с­ков­ский государственный пе­да­гогический институт ино­стран­ных язы­ков (ны­не Московский государственный лин­гвис­тический университет). Пре­по­да­вал немецкий язык в Став­ро­поль­ском, за­тем в Пя­ти­гор­ском институтах иностранных язы­ков, а так­же в шко­ле. С 1961 года ра­бо­тал в Лин­гвис­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний ин­сти­ту­те - в груп­пе струк­тур­но-ти­по­ло­гического изу­че­ния язы­ков. Пред­ста­ви­тель пе­тер­бург­ской (ле­нин­град­ской) типологической шко­лы. На на­учные взгля­ды Недялков в раз­ные пе­рио­ды его жиз­ни ока­за­ли влия­ние гер­ма­нист и тео­ре­тик язы­ка В. Г. Ад­мо­ни, язы­ко­вед и бо­го­слов И. Е. Анич­ков, А. А. Хо­ло­до­вич.

В ра­бо­тах Недялкова ос­ве­ща­ют­ся про­бле­мы грам­ма­ти­ки и лин­гвис­тической ти­по­ло­гии на ма­те­риа­ле немецкого, па­лео­ази­ат­ских (в основном чу­кот­ско­го и нивх­ско­го ) язы­ков, а так­же грузинского, абхазского, ин­до­не­зий­ско­го, ка­ра­чае­во-бал­кар­ско­го , ли­товского, тюрк­ских, тун­гус­ских, мон­голь­ских, айн­ско­го, япон­ско­го и др. язы­ков. Ти­по­ло­гические тру­ды по­свя­ще­ны опи­са­нию и сис­те­ма­ти­за­ции форм вы­ра­же­ния ря­да се­ман­тических ка­те­го­рий в различных язы­ках ми­ра. В них рас­смат­ри­ва­ют­ся грам­ма­тические и лек­сические сред­ст­ва вы­ра­же­ния кау­за­тив­ных, реф­лек­сив­ных, ре­зуль­та­тив­ных, ре­ци­про­каль­ных и др. зна­че­ний.

Ав­тор книги «Кау­за­тив­ные кон­ст­рук­ции в не­мец­ком язы­ке. Ана­ли­ти­че­ский кау­за­тив» (1971 год), по ко­то­рой за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию (в 1976 году вы­шла в немецком пе­ре­во­де: «Kausativkon­struktionen»). В со­ав­тор­ст­ве с В. П. Лит­ви­но­вым на­пи­сал (на немецком языке) книгу «Re­sultativkonstruktionen im Deu­tschen» («Ре­зуль­та­тив­ные кон­ст­рук­ции в не­мец­ком язы­ке», 1988 год).

При не­по­средственном уча­стии Недялкова в Институте лин­гвис­тических ис­сле­до­ва­ний ве­лась под­го­тов­ка се­рии кол­лек­тив­ных мо­но­гра­фий по ти­по­ло­гии гла­голь­ных кон­ст­рук­ций; под его ре­дак­ци­ей опубликована книга «Ти­по­ло­гия ре­зуль­та­тив­ных кон­ст­рук­ций (ре­зуль­та­тив, ста­тив, пас­сив, пер­фект)» (1983 год; в 1988 году вы­шла в английском пе­ре­во­де: «Typology of re­sultative constru­ctions»), под его ре­дак­ци­ей и при на­учном ру­ко­во­дстве вы­пу­ще­на (на английском языке) книга «Reciprocal constructions» («Ре­ци­про­каль­ные кон­ст­рук­ции», 2007 год). Ряд ра­бот по­свя­щён ме­то­ди­ке пре­по­да­ва­ния иностранных язы­ков в шко­ле.