НЕДЯЛКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
НЕДЯЛКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - российский языковед.
Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет). Преподавал немецкий язык в Ставропольском, затем в Пятигорском институтах иностранных языков, а также в школе. С 1961 года работал в Лингвистических исследований институте - в группе структурно-типологического изучения языков. Представитель петербургской (ленинградской) типологической школы. На научные взгляды Недялков в разные периоды его жизни оказали влияние германист и теоретик языка В. Г. Адмони, языковед и богослов И. Е. Аничков, А. А. Холодович.
В работах Недялкова освещаются проблемы грамматики и лингвистической типологии на материале немецкого, палеоазиатских (в основном чукотского и нивхского) языков, а также грузинского, абхазского, индонезийского, карачаево-балкарского, литовского, тюркских, тунгусских, монгольских, айнского, японского и др. языков. Типологические труды посвящены описанию и систематизации форм выражения ряда семантических категорий в различных языках мира. В них рассматриваются грамматические и лексические средства выражения каузативных, рефлексивных, результативных, реципрокальных и др. значений.
Автор книги «Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив» (1971 год), по которой защитил докторскую диссертацию (в 1976 году вышла в немецком переводе: «Kausativkonstruktionen»). В соавторстве с В. П. Литвиновым написал (на немецком языке) книгу «Resultativkonstruktionen im Deutschen» («Результативные конструкции в немецком языке», 1988 год).
При непосредственном участии Недялкова в Институте лингвистических исследований велась подготовка серии коллективных монографий по типологии глагольных конструкций; под его редакцией опубликована книга «Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект)» (1983 год; в 1988 году вышла в английском переводе: «Typology of resultative constructions»), под его редакцией и при научном руководстве выпущена (на английском языке) книга «Reciprocal constructions» («Реципрокальные конструкции», 2007 год). Ряд работ посвящён методике преподавания иностранных языков в школе.