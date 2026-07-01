НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ - особый вид объектов гражданского права, к которому относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и всё, что прочно связано с землёй, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т. ч. здания, сооружения, объекты незавершённого строительства («недвижимость по природе»), а также в предусмотренных случаях т. н. «недвижимость по закону» (например, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты) и «недвижимость в силу назначения» [например, элементы имущественного комплекса, квартиры и межквартирные пространства в домах, навсегда присоединённые вещи (сельскохозяйственного орудия на обрабатываемом земельном участке) и пр.].
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Перечень вещей, которые признаются недвижимыми в силу закона, является в праве каждого государства исчерпывающим. В англосаксонской правовой системе недвижимость делится на «real-estate» - недвижимость как объекты материального мира (здания, сооружения, земельные участки и т. д.) и на «real-property» - имущественные права на объекты недвижимости.
Ещё римское право выделяло недвижимое имущество, но особый правовой режим был установлен только с появлением специальных прав и обременений в силу природы недвижимости и необходимости соблюдать баланс частных и публичных интересов - сервитутов, суперфициев и т. п.
Особой категорией недвижимости являются имущественные комплексы - совокупность взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему назначению как единое целое (смотрите Предприятие).
Недвижимость может быть объектом практически любого из вещных прав, включая право пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования, сервитутов и иных обременений, а также предметом купли-продажи, залога (ипотеки), аренды, лизинга и др. сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. При этом законодательно установлены особенности реализации прав на недвижимое имущество (особенно пользования и распоряжения) в целях сохранения окружающей среды, среды застройки, законных прав и интересов иных лиц.
Использование некоторых видов объектов недвижимости (земельные участки, жилые помещения и пр.) может быть законодательно ограничено только целевым назначением. Отдельные виды объектов недвижимого имущества изъяты из оборота (недра, леса и др.) в силу их ограниченного объёма, невосполняемости и т. д. Законодательство многих стран устанавливает зависимость прав на земельный участок от прав на связанную с ним недвижимость при совершении сделок (например, продажи, аренды, ипотеки).
Объекты недвижимости могут иметь особый правовой статус в связи с их исторической и культурной или географической и биологической ценностью. Наиболее выдающиеся памятники культурного и природного наследия включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В праве недвижимость противопоставляется движимому имуществу (смотрите Движимость) в силу высокой социальной и экономической ценности и в большей степени подвергнута правовому регулированию и соблюдению формальностей, например регистрации прав на объекты недвижимости (титульная система регистрации) и сделок с ними (актовая система регистрации). Большинство стран придерживается титульной системы регистрации, когда предметом регистрации является само право, а также ограничения (обременения) этих прав.
Основной принцип в такой системе - без регистрации нет права. Страны англосаксонской системы права чаще вводят актовую систему, базирующуюся на принципе - без регистрации нет сделки. Государственная регистрация как институт публичной власти является средством легализации объектов недвижимости и оснований совершения операций с ними, но выполняет также учётно-контрольные функции. В случае самовольной постройки (возведения объекта недвижимости в нарушение установленных норм) признание права на него возможно только в судебном или административном порядке.