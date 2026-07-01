НЕДРА
НЕДРА - в широком смысле - глубины Земли, простирающиеся от её поверхности до центра и включающие земную кору, мантию и ядро Земли.
В более узком смысле под недрами понимают часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающуюся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Недра содержат минеральные ресурсы, являющиеся основой ведущих отраслей мирового хозяйства. Количество минеральных вещества в недрах (смотрите Запасы полезных ископаемых) и его качество, определяемое содержанием в нём полезных компонентов, выясняются в процессе детальной геологической разведки месторождений. Разведанные запасы полезных ископаемых учитываются в балансе запасов минерального сырья.
В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недра, урегулированы Законом РФ «О недрах» (1992 год). Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Участки недра не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается законом.
Недра предоставляются в пользование: 1) для регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, геологическую съёмку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и др. работы, направленные на общее геологическое изучение недра, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недра; 2) для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 3) для разведки и добычи полезных ископаемых, в т. ч. использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 4) для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 5) для образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и др. подземные полости); 6) для сбора минералогических, палеонтологических и др. геологических коллекционных материалов.
В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недр в соответствии с предоставленной лицензией в течение установленного срока. Любая деятельность, связанная с пользованием недр в границах горного отвода, допускается только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.
Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией для геологического изучения без существенного нарушения целостности недр (без проходки тяжёлых горных выработок и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или строительства подземных сооружений для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых), придаётся статус геологического отвода. В границах геологического отвода могут одновременно проводить работы несколько пользователей недр, их взаимоотношения определяются при предоставлении недра в пользование.
Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. На территориях населённых пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи пользование может быть частично или полностью запрещено в случаях, если оно может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право по своему усмотрению в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространённых полезных ископаемых и строить подземные сооружения для своих нужд (на глубину до 5 м), а также устраивать и эксплуатировать бытовые колодцы и скважины. Аналогичное регулирование существует и в зарубежных странах.
Смотрите также Горное право.