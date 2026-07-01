НЕДРА

НЕДРА - в широком смысле - глубины Земли, простирающиеся от её поверхности до центра и включающие земную кору, мантию и ядро Земли.

В бо­лее уз­ком смыс­ле под недрами по­ни­ма­ют часть зем­ной ко­ры, рас­по­ло­жен­ную ни­же поч­вен­но­го слоя, а при его от­сут­ст­вии - ни­же зем­ной по­верх­но­сти и дна во­до­ёмов и во­до­то­ков, про­сти­раю­щую­ся до глу­бин, дос­туп­ных для гео­ло­гического изу­че­ния и ос­вое­ния. Недра со­дер­жат ми­не­раль­ные ре­сур­сы, яв­ляю­щие­ся ос­но­вой ве­ду­щих от­рас­лей ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва. Ко­ли­че­ст­во ми­неральных ве­ще­ст­ва в недрах (смотрите За­па­сы по­лез­ных ис­ко­пае­мых) и его ка­че­ст­во, оп­ре­де­ляе­мое со­дер­жа­ни­ем в нём по­лез­ных ком­по­нен­тов, вы­яс­ня­ют­ся в про­цес­се де­таль­ной гео­ло­гической раз­вед­ки ме­сто­ро­ж­де­ний. Раз­ве­дан­ные за­па­сы по­лез­ных ис­ко­пае­мых учи­ты­ва­ют­ся в ба­лан­се за­па­сов ми­нерального сы­рья.

В Российской Фе­де­ра­ции от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие в свя­зи с гео­ло­гическим изу­че­ни­ем, ис­поль­зо­ва­ни­ем и ох­ра­ной недра, уре­гу­ли­ро­ва­ны За­ко­ном РФ «О не­драх» (1992 год). Недра в гра­ни­цах тер­ри­то­рии Российской Фе­де­ра­ции, вклю­чая под­зем­ное про­стран­ст­во и со­дер­жа­щие­ся в недрах по­лез­ные ис­ко­пае­мые, энер­ге­ти­че­ские и иные ре­сур­сы, яв­ля­ют­ся государственной соб­ст­вен­но­стью. Во­про­сы вла­де­ния, поль­зо­ва­ния и рас­по­ря­же­ния недрами на­хо­дят­ся в со­вме­ст­ном ве­де­нии Российской Фе­де­ра­ции и субъ­ек­тов РФ. Уча­ст­ки недра не мо­гут быть пред­ме­том ку­п­ли, про­да­жи, да­ре­ния, на­сле­до­ва­ния, вкла­да, за­ло­га или от­чу­ж­дать­ся в иной фор­ме. Пра­ва поль­зо­ва­ния недрами мо­гут от­чу­ж­дать­ся или пе­ре­хо­дить от од­но­го ли­ца к дру­го­му в той ме­ре, в ка­кой их обо­рот до­пус­ка­ет­ся за­ко­ном.

Недра пре­дос­тав­ля­ют­ся в поль­зо­ва­ние: 1) для ре­гио­наль­но­го гео­ло­гического изу­че­ния, вклю­чаю­ще­го ре­гио­наль­ные гео­ло­го-гео­фи­зические ра­бо­ты, гео­ло­гическую съём­ку, инженерно-гео­ло­гические изы­ска­ния, научно-исследовательские, па­лео­нто­ло­гические и др. ра­бо­ты, на­прав­лен­ные на об­щее гео­ло­гическое изу­че­ние недра, гео­ло­гические ра­бо­ты по про­гно­зи­ро­ва­нию зем­ле­тря­се­ний и ис­сле­до­ва­нию вул­ка­нической дея­тель­но­сти, соз­да­нию и ве­де­нию мо­ни­то­рин­га со­стоя­ния недр, кон­троль за ре­жи­мом под­зем­ных вод, а так­же иные ра­бо­ты, про­во­ди­мые без су­ще­ст­вен­но­го на­ру­ше­ния це­ло­ст­но­сти недра; 2) для гео­ло­гического изу­че­ния, вклю­чаю­ще­го по­ис­ки и оцен­ку ме­сто­ро­ж­де­ний по­лез­ных ис­ко­пае­мых, а так­же гео­ло­гического изу­че­ния и оцен­ки при­год­но­сти уча­ст­ков недр для строи­тель­ст­ва и экс­плуа­та­ции под­зем­ных со­ору­же­ний, не свя­зан­ных с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых; 3) для раз­вед­ки и до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых, в т. ч. ис­поль­зо­ва­ния от­хо­дов гор­но­до­бы­ваю­ще­го и свя­зан­ных с ним пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств; 4) для строи­тель­ст­ва и экс­плуа­та­ции под­зем­ных со­ору­же­ний, не свя­зан­ных с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых; 5) для об­ра­зо­ва­ния осо­бо ох­ра­няе­мых гео­ло­гических объ­ек­тов, имею­щих на­уч­ное, куль­тур­ное, эс­те­тическое, са­ни­тар­но-оз­до­ро­ви­тель­ное и иное зна­че­ние (на­учные и учеб­ные по­ли­го­ны, гео­ло­гические за­по­вед­ни­ки, за­каз­ни­ки, па­мят­ни­ки при­ро­ды, пе­ще­ры и др. под­зем­ные по­лос­ти); 6) для сбо­ра ми­не­ра­ло­гических, па­леон­то­ло­гических и др. гео­ло­гических кол­лек­ци­он­ных ма­те­риа­лов.

В со­от­вет­ст­вии с ли­цен­зи­ей на поль­зо­ва­ние недрами для до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых, строи­тель­ст­ва и экс­плуа­та­ции под­зем­ных со­ору­же­ний, не свя­зан­ных с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых, об­ра­зо­ва­ния осо­бо ох­ра­няе­мых гео­ло­гических объ­ек­тов, а так­же в со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ни­ем о раз­де­ле про­дук­ции при раз­вед­ке и до­бы­че ми­нерального сы­рья уча­сток недр пре­дос­тав­ля­ет­ся поль­зо­ва­те­лю в ви­де гор­но­го от­во­да - гео­мет­ри­зо­ван­но­го бло­ка недр. Поль­зо­ва­тель недр, по­лу­чив­ший гор­ный от­вод, име­ет ис­клю­чительное пра­во осу­ще­ст­в­лять в его гра­ни­цах поль­зо­ва­ние недр в со­от­вет­ст­вии с пре­дос­тав­лен­ной ли­цен­зи­ей в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка. Лю­бая дея­тель­ность, свя­зан­ная с поль­зо­ва­ни­ем недр в гра­ни­цах гор­но­го от­во­да, до­пус­ка­ет­ся толь­ко с со­гла­сия поль­зо­ва­те­ля недр, ко­то­ро­му он пре­дос­тав­лен.

Уча­ст­ку недр, пре­дос­тав­ляе­мо­му в со­от­вет­ст­вии с ли­цен­зи­ей для гео­ло­гического изу­че­ния без су­ще­ст­вен­но­го на­ру­ше­ния це­ло­ст­но­сти недр (без про­ход­ки тя­жё­лых гор­ных вы­ра­бо­ток и бу­ре­ния сква­жин для до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых или строи­тель­ст­ва под­зем­ных со­ору­же­ний для це­лей, не свя­зан­ных с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых), при­да­ёт­ся ста­тус гео­ло­ги­че­ско­го от­во­да. В гра­ни­цах гео­ло­гического от­во­да мо­гут од­но­вре­мен­но про­во­дить ра­бо­ты не­сколь­ко поль­зо­ва­те­лей недр, их взаи­мо­от­но­ше­ния оп­ре­де­ля­ют­ся при пре­дос­тав­ле­нии недра в поль­зо­ва­ние.

Поль­зо­ва­ние отдельными уча­ст­ка­ми недр мо­жет быть ог­ра­ни­че­но или за­пре­ще­но в це­лях обес­пе­че­ния национальной безо­пас­но­сти и ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды . На тер­ри­то­ри­ях на­се­лён­ных пунк­тов, при­го­род­ных зон, объ­ек­тов промышленности, транс­пор­та и свя­зи поль­зо­ва­ние мо­жет быть час­тич­но или пол­но­стью за­пре­ще­но в слу­ча­ях, ес­ли оно мо­жет соз­дать уг­ро­зу жиз­ни и здо­ро­вью лю­дей, на­нес­ти ущерб хо­зяйственным объ­ек­там или ок­ру­жаю­щей сре­де.

Соб­ст­вен­ни­ки зе­мель­ных уча­ст­ков, зем­ле­поль­зо­ва­те­ли, зем­ле­вла­дель­цы и арен­да­то­ры зе­мель­ных уча­ст­ков име­ют пра­во по сво­ему ус­мот­ре­нию в их гра­ни­цах осу­ще­ст­в­лять без при­ме­не­ния взрыв­ных ра­бот до­бы­чу об­ще­рас­про­ст­ра­нён­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых и стро­ить под­зем­ные со­ору­же­ния для сво­их нужд (на глу­би­ну до 5 м), а так­же уст­раи­вать и экс­плуа­ти­ро­вать бы­то­вые ко­лод­цы и сква­жи­ны. Ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние су­ще­ст­ву­ет и в за­ру­беж­ных стра­нах.

Смотрите так­же Гор­ное пра­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)