НЕДОРУБОВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ На чтение: 1 минута

Подхорунжий казачьих войск Российской империи, гвардии капитан Красной Армии , участник Первой мировой , Гражданской и Великой Отечественной войн, полный кавалер Георгиевского креста (1915, 1915, 1916, 1917), Герой Советского Союза (1943).

Биография

Родился 21 мая (по новому стилю — 2 июня) 1889 года на хуторе Рубежный (ныне — хутор Ловягин Даниловского района Волгоградской области) в казачьей семье. После окончания трёх классов школы трудился в сельском хозяйстве. В 1911 году призван в РИА, службу проходил в 15-м казачьем полку, расквартированном в Польше. Здесь он встретил начало Первой мировой войны.

Первая мировая война

С самого начала боевых действий принимал в них активное участие, многократно проявляя мужество и героизм. В районе города Томашева в Царстве Польском, где дислоцировался его полк, Недорубов и принял свой первый бой. Уже в августе 1914 года он во главе группы казаков под шквальным вражеским обстрелом, преследовал отходящие австро-венгерские части и захватил батарею с личным составом и боеприпасами. За это Недорубов получил свою первую награду — Георгиевский крест 4-й степени.

В 1915 году вновь отличился во время штурма стратегически важной австро-венгерской крепости Перемышль . Многократно совершал разведывательные вылазки, захватывал пленных. Как успешному и опытному разведчику, Недорубову было поручено возглавить разведкоманду. Только во время одной из вылазок он привёл в штаб 52 пленных солдата и офицера, а в другой сумел захватить штаб вражеского подразделения. По итогам тех боёв получил крест 3-й степени. Принимал участие Недорубов также в Брусиловском прорыве , вновь проявив мужество и героизм, за что был удостоен креста 2-й степени. Награду же 1-й степени, сделавшую его полным Георгиевским кавалером, отважный казак получил за исключительно успешную вылазку, в результате которой в русский плен попал австрийский генерал, а также были захвачены ценные штабные документы. Кроме того, многочисленные боевые заслуги Недорубова были отмечены двух Георгиевскими медалями. На завершающем этапе войны он был тяжело ранен, длительное время лечился в госпитале.

Гражданская война

Вернувшись после роспуска старой армии на родину, Недорубов оказался втянутым в Гражданскую войну, принявшую особенно жестокие формы в казачьих местностях. Летом 1918 года по приказу генерала П. Н. Краснова началась мобилизация в белоказачьи формирования. Попал под неё и Недорубов, который был зачислен в 18-й казачий полк. Однако уже через месяц с небольшим он попал в плен к красным, у которых он согласился продолжить службу. Командовал эскадроном 23-й стрелковой дивизии, во главе которого оборонял Царицын. Спустя полгода вновь попал в плен к белым частям, но в июне 1919 года вернулся в РККА. Командовал эскадронами в различных кавалерийских частях, а позднее исполнял обязанности командира кавполка. Участвовал в боях на Дону и Кубани, разгроме армии П. Н. Врангеля в Крыму. В боях вновь получил тяжёлое ранение. По завершении боёв в 1921 году был демобилизован.

Жизнь между войнами

Вернувшись на родину, работал в личном хозяйстве. Когда в 1929 году в Сталинградской области был создан колхоз имени Логинова, он был избран его первым председателем. В 1930-1931 годах избирался заместителем председателя райисполкома. В дальнейшем продолжал работать в различных сельскохозяйственных организациях. В 1933 году осуждён, трудился на стройке канала Москва-Волга, откуда был освобождён за добросовестный труд спустя три года. Продолжал работать на машинно-тракторной станции на родине.

Великая Отечественная война

Когда началась война, Недорубову первоначально отказали в зачислении в действующие части по причине преклонного возраста. Однако осенью 1941 года в городе Урюпинске началось формирование казачьей кавалерийской дивизии, куда он и вступил, став командиром эскадрона казаков — уроженцев Берёзовского района.

С первых же дней пребывания на фронте эскадрон проявил себя как крепко спаянное, отлично подготовленное и стойкое в боях подразделение. Неизменно успешно действуя, оно наносило ощутимые удары по врагу, нанося ему значительные потери. 28-29 июля 1942 года в районе хуторов Победа и Бирючий в Ростовской области кавалеристы уничтожил более 150 солдат, 3 миномёта и 4 пулемёта противника.

2 августа 1942 года в ходе ожесточённого боя под станицей Кущёвской противник стал охватывать левый фланг, что создало реальную угрозу окружения. Однако Недорубов со своими кавалеристами стойко отражал ожесточённые немецкие атаки. Заметив, что бойцы дрогнули и начали отходить, он вместе со своим сыном, служившим заместителем эскадронного политрука, бросился в атаку. В этом неравном поединке был тяжело ранен его сын, но сам он продолжал сражаться, подняв кавалеристов в атаку, решив исход боя в пользу казаков.

5 сентября 1942 года в бою за высоту 374,2 в районе села Куринского Недорубов, произведя разведку и обнаружив вражеские огневые точки, предпринял вылазку на их уничтожение. Умело маневрируя и маскируясь, он заставил замолчать 3 пулемётные и 2 миномётные точки противника. После этого стремительной атакой эскадрон выбил врага с занимаемых тем позиций и захватил высоту. При этом штурме Недорубов два раза был ранен, но отправился к медикам лишь после завершения боя.

16 октября 1942 года в районе населённого пункта Маратуки эскадрон Недорубова столкнулся с гитлеровскими частями СС. Кавалеристы отразили четыре ожесточённые атаки гитлеровцев, а затем, измотав противника, сами перешли в наступление и отбросили его на исходные рубежи. В этом бою он опять получил тяжёлое ранение.

По итогам тех боёв Недорубов был удостоен сначала ордена Красного Знамени, а затем — звания Героя Советского Союза. Он является одним из обладателей высшей степени отличия СССР, одновременно удостоенных четырёх Георгиев.

Дальнейшая судьба

После длительного лечения Недорубов в декабре 1943 года был уволен из рядов Вооружённых Сил СССР. Вернувшись на родину, до выхода на пенсию работал в советских органах. Умер 13 декабря 1978 года.