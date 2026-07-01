НЕДИЧ МИЛАН
НЕДИЧ МИЛАН - государственный и военный деятель Югославии, генерал армии (1930 год).
Из семьи чиновника. В 1904 году окончил Военную академию в Белграде, продолжил обучение во Франции, служил в генштабе сербской армии. Участник Балканских войн 1912-1913 годов. В Первую мировую войну командир полка, затем бригады сербской армии. В 1920-1930-х годах на различных командных должностях в армии Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Королевство Югославия).
В 1923 году получил звание дивизионного генерала, в 1934-1935 годах возглавлял генштаб армии Югославии. В 1939-1940 годах военный министр, в 1940-1941 годах член Военного совета. Считал, что в случае войны Югославия не сможет противостоять Германии, и поэтому призывал к заключению с ней политического договора. После вторжения войск Германии и её союзников в Югославию (смотрите Балканская кампания 1941 года) командующий 3-й группой армий на Македонском фронте.
В условиях оккупации Югославии с 29.08.1941 года по 10.10.1944 года премьер-министр Правительства национального спасения Государства Сербия, созданного германскими властями на территории расчленённой Югославии. Считал нецелесообразным вооруженное сопротивление германской оккупации, выступал как против партизан И. Тито, так и четников Д. Михайловича. В октябре 1944 года бежал в Австрию. В 1946 году выдан союзниками правительству Федеративной Народной Республики Югославия. Был взят под арест. Погиб при невыясненных обстоятельствах; согласно официальной версии, выбросился из окна.