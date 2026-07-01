НЕДИЧ МИЛАН

НЕДИЧ МИЛАН - государственный и военный деятель Югославии, генерал армии (1930 год).

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. В 1904 году окон­чил Во­енную ака­де­мию в Бел­гра­де , про­дол­жил обу­че­ние во Фран­ции, слу­жил в ген­шта­бе сербской ар­мии. Уча­ст­ник Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов. В Первую ми­ро­вую вой­ну командир пол­ка, за­тем бри­га­ды сербской ар­мии. В 1920-1930-х годах на различных ко­манд­ных долж­но­стях в ар­мии Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Ко­ро­лев­ст­во Юго­сла­вия).

В 1923 году по­лу­чил зва­ние ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла, в 1934-1935 годах воз­глав­лял ген­штаб ар­мии Юго­сла­вии. В 1939-1940 годах во­енный министр, в 1940-1941 годах член Во­енного со­ве­та. Счи­тал, что в слу­чае вой­ны Юго­сла­вия не смо­жет про­ти­во­сто­ять Гер­ма­нии, и по­это­му при­зы­вал к за­клю­че­нию с ней по­ли­тического до­го­во­ра. По­сле втор­же­ния войск Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков в Юго­сла­вию (смотрите Бал­кан­ская кам­па­ния 1941 года) ко­мандующий 3-й груп­пой ар­мий на Ма­ке­дон­ском фрон­те.

В ус­ло­ви­ях ок­ку­па­ции Юго­сла­вии с 29.08.1941 года по 10.10.1944 года пре­мьер-министр Пра­ви­тель­ст­ва национального спа­се­ния Государства Сер­бия, соз­дан­но­го германскими вла­стя­ми на тер­ри­то­рии рас­чле­нён­ной Юго­сла­вии. Счи­тал не­це­ле­со­об­раз­ным во­оруженное со­про­тив­ле­ние германской ок­ку­па­ции, вы­сту­пал как про­тив пар­ти­зан И. Ти­то , так и чет­ни­ков Д. Ми­хай­ло­ви­ча. В октябре 1944 года бе­жал в Австрию. В 1946 году вы­дан со­юз­ни­ка­ми пра­ви­тель­ст­ву Фе­де­ра­тив­ной Народной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия. Был взят под арест. По­гиб при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах; со­глас­но официальной вер­сии, вы­бро­сил­ся из ок­на.