НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
1) Недействительность правового акта - признание правового акта лишённым юридической силы и вследстие этого недействующим.
Недействительность определяется нормами той отрасли права, в сфере которой действует закон или иной нормативный акт. Так, в гражданском праве недействителен, например, т. н. кабальный договор - договор, навязанный силой или обманом. В конституционном праве закон, иной нормативный правовой акт (в редких случаях - ненормативный), его статья, иная норма, признанные органом конституционного контроля (например, Верховным судом США, Конституционным судом Германии) не соответствующими (или противоречащими) конституции, лишаются юридической силы и не должны применяться.
2) Недействительность выборов - в избирательном праве характеристика выборов, результаты которых не имеют юридической силы. В отличие от признания судом выборов или референдума несостоявшимися (например, в случаях, когда нельзя с достоверностью установить волю голосовавших), выборы могут быть признаны судом недействительными, если они состоялись, но имело место массовое нарушение избирательных прав граждан, установленного законом порядка выборов и др.
Партии, проигравшие выборы, нередко подают в суд иски о признании выборов недействительными на отдельных избирательных участках или в целом по стране. Если решением суда выборы признаются недействительными (имело место в некоторых развивающихся странах, в Сербии), проводится новое голосование по тем же кандидатурам (переголосовка).
3) О недействительности брака смотрите в статье Брак.
4) О недействительности сделки смотрите в статье Сделка.