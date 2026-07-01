НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1) Недействительность пра­во­во­го ак­та - при­зна­ние пра­во­во­го ак­та ли­шён­ным юри­ди­че­ской си­лы и вслед­стие это­го не­дей­ст­вую­щим.

Недействительность оп­ре­де­ля­ет­ся нор­ма­ми той от­рас­ли пра­ва, в сфе­ре ко­то­рой дей­ст­ву­ет за­кон или иной нор­ма­тив­ный акт. Так, в гражданском пра­ве не­дей­ст­ви­те­лен, например, т. н. ка­баль­ный до­го­вор - до­го­вор, на­вя­зан­ный си­лой или об­ма­ном. В кон­сти­ту­ци­он­ном пра­ве за­кон, иной нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт (в ред­ких слу­ча­ях - не­нор­ма­тив­ный), его ста­тья, иная нор­ма, при­знан­ные ор­га­ном кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля (например, Вер­хов­ным су­дом США, Кон­сти­ту­ци­он­ным су­дом Гер­ма­нии) не со­от­вет­ст­вую­щи­ми (или про­ти­во­ре­ча­щи­ми) кон­сти­ту­ции , ли­ша­ют­ся юри­дической си­лы и не долж­ны при­ме­нять­ся.

2) Недействительность вы­бо­ров - в из­би­ра­тель­ном пра­ве ха­рак­те­ри­сти­ка вы­бо­ров, ре­зуль­та­ты ко­то­рых не име­ют юри­дической си­лы. В от­ли­чие от при­зна­ния су­дом вы­бо­ров или ре­фе­рен­ду­ма не­со­сто­яв­ши­ми­ся (например, в слу­ча­ях, ко­гда нель­зя с дос­то­вер­но­стью ус­та­но­вить во­лю го­ло­со­вав­ших), вы­бо­ры мо­гут быть при­зна­ны су­дом не­дей­ст­ви­тель­ны­ми, ес­ли они со­стоя­лись, но име­ло ме­сто мас­со­вое на­ру­ше­ние из­би­ра­тель­ных прав гра­ж­дан, ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном по­ряд­ка вы­бо­ров и др.

Пар­тии, про­иг­рав­шие вы­бо­ры, не­ред­ко по­да­ют в суд ис­ки о при­зна­нии вы­бо­ров не­дей­ст­ви­тель­ны­ми на отдельных из­би­ра­тель­ных уча­ст­ках или в це­лом по стра­не. Ес­ли ре­ше­ни­ем су­да вы­бо­ры при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми (име­ло ме­сто в не­ко­то­рых раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах, в Сер­бии), про­во­дит­ся но­вое го­ло­со­ва­ние по тем же кан­ди­да­ту­рам (пе­ре­го­ло­сов­ка).

3) О недействительности бра­ка смотрите в статье Брак.

4) О недействительности сдел­ки смотрите в статье Сдел­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)