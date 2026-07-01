НЕДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ

НЕДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ - общины, движения и секты протестантского толка, не принимающие конфессионального деления в христианстве и тем самым отрицающие свою принадлежность к какой-либо христианской конфессии.

Неденоминированные христианские церкви от­ли­ча­ет док­три­наль­ная и административная са­мо­стоя­тель­ность, не­ред­ко они пред­став­ля­ют со­бой сеть об­щин, не имею­щих еди­но­го ру­ко­во­дства. Чле­ны неденоминированных христианских церквей обыч­но име­ну­ют се­бя «про­сто хри­стиа­на­ми». Неденоминированные христианские церкви ак­тив­но за­ни­ма­ют­ся мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью, ко­то­рая, по их мне­нию, осо­бен­но эф­фек­тив­на вне кон­фес­сио­наль­ных ра­мок. К чис­лу наи­бо­лее из­вест­ных неденоминированных христианских церквей от­но­сят американскую цер­ков­ную ас­со­циа­цию «Ча­сов­ня на Гол­го­фе» («Calvary Chapel»). В Рос­сии часть ис­сле­до­ва­те­лей, а так­же от­вет­ст­вен­ные за ре­ги­ст­ра­цию ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций чи­нов­ни­ки вклю­ча­ют в по­ня­тие «неденоминированные христианские церкви» и меж­де­но­ми­на­ци­он­ные церк­ви (ор­га­ни­за­ции, объ­е­ди­няю­щие несколько на­прав­ле­ний про­тес­тан­тиз­ма). Неденоминированные христианские церкви со­став­ля­ют 0,3% от об­ще­го чис­ла за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций Рос­сии.

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