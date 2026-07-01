НЕДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ
НЕДЕНОМИНИРОВАННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ - общины, движения и секты протестантского толка, не принимающие конфессионального деления в христианстве и тем самым отрицающие свою принадлежность к какой-либо христианской конфессии.
Неденоминированные христианские церкви отличает доктринальная и административная самостоятельность, нередко они представляют собой сеть общин, не имеющих единого руководства. Члены неденоминированных христианских церквей обычно именуют себя «просто христианами». Неденоминированные христианские церкви активно занимаются миссионерской деятельностью, которая, по их мнению, особенно эффективна вне конфессиональных рамок. К числу наиболее известных неденоминированных христианских церквей относят американскую церковную ассоциацию «Часовня на Голгофе» («Calvary Chapel»). В России часть исследователей, а также ответственные за регистрацию религиозных организаций чиновники включают в понятие «неденоминированные христианские церкви» и межденоминационные церкви (организации, объединяющие несколько направлений протестантизма). Неденоминированные христианские церкви составляют 0,3% от общего числа зарегистрированных протестантских организаций России.