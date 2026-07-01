НЕДЕЛЯ

НЕДЕЛЯ.

1) Российская еженедельная литературно-политическая газета (Санкт-Пе­тер­бург, 1866-1901 годы).

Ос­но­ва­на по ини­циа­ти­ве министра внутренних дел П. А. Ва­луе­ва для вы­ра­же­ния про­пра­ви­тельственных взгля­дов (по­лу­чи­ла суб­си­дию от МВД), од­на­ко ус­пе­ха не име­ла и в 1867 году про­да­на кни­го­тор­гов­цу В. Е. Ген­ке­лю, ко­то­рый при­влёк к из­да­нию не­ко­то­рых со­труд­ни­ков за­кры­тых цен­зу­рой жур­налов «Со­вре­мен­ник» и «Рус­ское сло­во» (П. А. Гай­де­бу­ров, Н. А. Де­мерт, Н. С. и В. С. Ку­роч­ки­ны, Н. К. Ми­хай­лов­ский и др.). В 1868-1869 годах в «Неделе» (фак­тический ре­дак­тор - Н. С. Ку­роч­кин, за­тем Е. И. Кон­ра­ди) опуб­ли­ко­ва­ны очер­ки «Ску­ки ра­ди» А. И. Гер­це­на , «Ис­то­ри­че­ские пись­ма» П. Л. Лав­ро­ва и др. С 1869 года вы­хо­ди­ла под совместной ре­дак­ци­ей Гай­де­бу­ро­ва, Кон­ра­ди и Ю. А. Рос­се­ля (до 1871 года, его ме­сто в ре­дак­ции за­нял Е. И. Ра­го­зин).

Га­зе­та име­ла ан­ти­мо­нар­хическую на­прав­лен­ность, вы­ра­жа­ла сим­па­тии к ре­во­люционному дви­же­нию и фак­ти­че­ски про­во­ди­ла про­па­ган­ду гражданских сво­бод (пе­ча­ти, со­б­ра­ний, сло­ва) и со­циа­ли­стических прин­ци­пов (обя­за­тель­ность тру­да, на­цио­на­ли­за­ция зем­ли и др.), с со­чув­ст­ви­ем опи­сы­ва­ла ме­ро­прия­тия Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года. «Неделя» от­ри­ца­тель­но от­зы­ва­лась о кре­сть­ян­ской ре­фор­ме 1861 года, ука­зы­вала на не­вы­год­ное для кре­сть­ян ме­жевание зе­мель, не­за­кон­ное от­чу­ж­де­ние ле­сов и лу­гов, кри­ти­че­ски от­но­си­лась к дея­тель­но­сти земств, мно­го мес­та уде­ля­ла ра­бо­че­му во­про­су (се­рия ста­тей чле­на русской сек­ции 1-го Ин­тер­на­цио­на­ла Е. Г. Бар­те­не­вой). Литературно-кри­тические пуб­ли­ка­ции «Недели» бы­ли вы­дер­жа­ны в ду­хе об­щественного на­зна­че­ния искусства: га­зе­та ра­то­ва­ла за сбли­же­ние литературы с жиз­нью, раз­ви­тие кри­тического реа­лиз­ма; пуб­ли­ко­ва­ла про­из­ве­де­ния П. В. За­со­дим­ско­го, Д. Д. Ми­нае­ва, С. Я. Над­со­на , Ф. М. Ре­шет­ни­ко­ва, К. К. Слу­чев­ско­го, Г. И. Ус­пен­ско­го и др.

Со второй половины 1870-х годов «Неделя» - ор­ган уме­рен­но­го («ли­бе­раль­но­го») на­род­ни­че­ст­ва (ре­дак­тор с 1874 года П. А. Гай­де­бу­ров, в 1894 году его брат В. А. Гай­де­бу­ров, а за­тем сын В. П. Гай­де­бу­ров). Сре­ди ве­ду­щих со­труд­ни­ков - П. П. Чер­вин­ский (1875-1880 годы) и И. И. Каб­лиц (1878-1884 годы). С ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тических по­зи­ций ос­ве­ща­ла жизнь про­вин­ции, дея­тель­ность земств. Об­ли­ча­ла зло­упот­реб­ле­ния ме­ст­ных вла­стей.

Вы­дви­га­ла за­да­чу ог­ра­ж­де­ния на­се­ле­ния от «пе­чаль­ных сто­рон» ка­пи­та­лиз­ма, вы­сту­па­ла за государственную под­держ­ку об­щи­ны и ор­га­ни­за­цию пе­ре­се­лен­че­ст­ва как путь к раз­ре­ше­нию со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий в де­рев­не, об­ра­ща­ла вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость раз­ра­бот­ки фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. С середины 1880-х годов ста­ла ор­га­ном сто­рон­ни­ков «тео­рии ма­лых дел» (раз­ра­бот­ка прак­тических мер по­мо­щи на­ро­ду бы­ла ве­ду­щей в твор­че­ст­ве од­но­го из главных пуб­ли­ци­стов «Недели» Я. В. Аб­ра­мо­ва ), на стра­ни­цах «Недели» М. О. Мень­ши­ков ак­тив­но про­по­ве­до­вал «оп­ро­ще­ние», при­зы­вая ин­тел­ли­ген­цию пе­ре­се­лять­ся из го­ро­да в де­рев­ню.

Га­зе­та не­од­но­крат­но под­вер­га­лась цен­зур­ным взы­ска­ни­ям: в 1868-1879 годах по­лу­чи­ла 14 пре­дос­те­ре­же­ний и 4 раза (в 1869, 1871, 1876, 1879 годах - в об­щей слож­но­сти на 18 месяцев) при­ос­та­нав­ли­ва­лась за «вред­ное на­прав­ле­ние». Га­зе­ту вы­пи­сы­ва­ли 2 тыс. человек в 1871 году, 8 тыс. человек к середине 1880-х годов, 15 тыс. человек в середине 1890-х годов Пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние из-за па­де­ния по­пу­ляр­но­сти. В 1878-1901 годах как при­ло­же­ние к «Недели» вы­хо­дил еже­ме­сяч­ный литературный журнал «Книж­ки "Не­де­ли"» (до 1884 года «Жур­нал ро­ма­нов и по­вес­тей»), в ко­то­ром пе­ча­та­лись Л. Н. Тол­стой, М. Е. Сал­тыков-Щед­рин, Н. С. Лес­ков, Г. И. Ус­пен­ский и др.

2) Российский об­ще­ст­вен­но-по­ли­тический еже­не­дель­ный жур­нал (Санкт-Пе­тер­бург, 1904-1906 годы), ре­дак­тор-из­да­тель В. В. Бит­нер. В 1906 году в ка­ж­дом но­ме­ре пуб­ли­ко­вал про­из­ве­де­ния Л. Н. Тол­сто­го , быв­шие ра­нее под за­пре­том. При­ло­же­ния - по­пу­ляр­ные бро­шю­ры по раз­ным от­рас­лям зна­ния для са­мо­об­ра­зо­ва­ния.

3) Советская и российская еже­не­дель­ная га­зе­та (Мо­ск­ва, 1960-2000 годы, во­зоб­нов­ле­на в 2006 году), вос­крес­ное при­ло­же­ние к газете «Из­вес­тия» ; в советское вре­мя - пер­вая и од­на из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных га­зет для се­мей­но­го чте­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)