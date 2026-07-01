НЕДЕЛЯ
НЕДЕЛЯ.
1) Российская еженедельная литературно-политическая газета (Санкт-Петербург, 1866-1901 годы).
Основана по инициативе министра внутренних дел П. А. Валуева для выражения проправительственных взглядов (получила субсидию от МВД), однако успеха не имела и в 1867 году продана книготорговцу В. Е. Генкелю, который привлёк к изданию некоторых сотрудников закрытых цензурой журналов «Современник» и «Русское слово» (П. А. Гайдебуров, Н. А. Демерт, Н. С. и В. С. Курочкины, Н. К. Михайловский и др.). В 1868-1869 годах в «Неделе» (фактический редактор - Н. С. Курочкин, затем Е. И. Конради) опубликованы очерки «Скуки ради» А. И. Герцена, «Исторические письма» П. Л. Лаврова и др. С 1869 года выходила под совместной редакцией Гайдебурова, Конради и Ю. А. Росселя (до 1871 года, его место в редакции занял Е. И. Рагозин).
Газета имела антимонархическую направленность, выражала симпатии к революционному движению и фактически проводила пропаганду гражданских свобод (печати, собраний, слова) и социалистических принципов (обязательность труда, национализация земли и др.), с сочувствием описывала мероприятия Парижской коммуны 1871 года. «Неделя» отрицательно отзывалась о крестьянской реформе 1861 года, указывала на невыгодное для крестьян межевание земель, незаконное отчуждение лесов и лугов, критически относилась к деятельности земств, много места уделяла рабочему вопросу (серия статей члена русской секции 1-го Интернационала Е. Г. Бартеневой). Литературно-критические публикации «Недели» были выдержаны в духе общественного назначения искусства: газета ратовала за сближение литературы с жизнью, развитие критического реализма; публиковала произведения П. В. Засодимского, Д. Д. Минаева, С. Я. Надсона, Ф. М. Решетникова, К. К. Случевского, Г. И. Успенского и др.
Со второй половины 1870-х годов «Неделя» - орган умеренного («либерального») народничества (редактор с 1874 года П. А. Гайдебуров, в 1894 году его брат В. А. Гайдебуров, а затем сын В. П. Гайдебуров). Среди ведущих сотрудников - П. П. Червинский (1875-1880 годы) и И. И. Каблиц (1878-1884 годы). С либерально-демократических позиций освещала жизнь провинции, деятельность земств. Обличала злоупотребления местных властей.
Выдвигала задачу ограждения населения от «печальных сторон» капитализма, выступала за государственную поддержку общины и организацию переселенчества как путь к разрешению социальных противоречий в деревне, обращала внимание на необходимость разработки фабричного законодательства. С середины 1880-х годов стала органом сторонников «теории малых дел» (разработка практических мер помощи народу была ведущей в творчестве одного из главных публицистов «Недели» Я. В. Абрамова), на страницах «Недели» М. О. Меньшиков активно проповедовал «опрощение», призывая интеллигенцию переселяться из города в деревню.
Газета неоднократно подвергалась цензурным взысканиям: в 1868-1879 годах получила 14 предостережений и 4 раза (в 1869, 1871, 1876, 1879 годах - в общей сложности на 18 месяцев) приостанавливалась за «вредное направление». Газету выписывали 2 тыс. человек в 1871 году, 8 тыс. человек к середине 1880-х годов, 15 тыс. человек в середине 1890-х годов Прекратила существование из-за падения популярности. В 1878-1901 годах как приложение к «Недели» выходил ежемесячный литературный журнал «Книжки "Недели"» (до 1884 года «Журнал романов и повестей»), в котором печатались Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Г. И. Успенский и др.
2) Российский общественно-политический еженедельный журнал (Санкт-Петербург, 1904-1906 годы), редактор-издатель В. В. Битнер. В 1906 году в каждом номере публиковал произведения Л. Н. Толстого, бывшие ранее под запретом. Приложения - популярные брошюры по разным отраслям знания для самообразования.
3) Советская и российская еженедельная газета (Москва, 1960-2000 годы, возобновлена в 2006 году), воскресное приложение к газете «Известия»; в советское время - первая и одна из наиболее популярных газет для семейного чтения.