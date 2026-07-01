НЕДЕЛИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

НЕДЕЛИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ - советский военный деятель, Герой Советского Сою­за (1945 год), главный мар­шал ар­тил­ле­рии (1959 год).

Окон­чил во­енно-по­ли­тические кур­сы Тур­ке­стан­ско­го фрон­та (1923 год), кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния ком­со­ста­ва ар­тил­ле­рии (1929 и 1934 годы) и кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния выс­ше­го ком­со­ста­ва ар­тил­ле­рии при Артиллерийской ака­демии имени Ф. Э. Дзер­жин­ско­го (1941 год). Из ра­бо­чих (по др. дан­ным, из дво­рян). С 1920 года в РККА. Уча­ст­ник советско-польской вой­ны 1920 года, по­дав­ле­ния Там­бов­ско­го вос­ста­ния 1920-1921 годов и ли­к­ви­да­ции бас­ма­че­ст­ва в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года на различных во­енно-по­ли­тических и ко­манд­ных долж­но­стях в артиллерийских час­тях РККА.

В 1937-1939 годах во­енный со­вет­ник в рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии в хо­де Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов . В 1939-1940 годах командир артиллерийского пол­ка, в апреле - октябре 1940 года стар­ший ин­спек­тор по ар­тил­ле­рии Московского Военного округа, в октябре 1940 года - апреле 1941 года начальник ар­тил­ле­рии 160-й стрелковой ди­ви­зии Московского Военного округа. С апреля 1941 года командир 4-й ис­тре­би­тель­но-про­ти­во­тан­ко­вой артиллерийской бри­га­ды Ки­ев­ско­го Осо­бо­го Военного округа, во гла­ве ко­то­рой в на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны вое­вал на Южном фрон­те.

В по­сле­дую­щем за­ни­мал долж­но­сти: заместитель начальника ар­тил­ле­рии 18-й и заместитель ко­мандующего ар­тил­ле­ри­ей 37-й ар­мий Южного фрон­та, заместитель ко­мандующего ар­тил­ле­ри­ей 56-й ар­мии и Северо-Кавказского фрон­та (1941-1943 годы). В ию­не - ию­ле 1943 года командир 5-го артиллерийского кор­пу­са про­ры­ва Ре­зер­ва Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния. С ию­ля 1943 года до кон­ца вой­ны ко­ман­до­вал ар­тил­ле­ри­ей Юго-Западной (с 20 октября 3-й Украинский) фрон­та. Про­явил вы­со­кий про­фес­сио­на­лизм и му­же­ст­во при ру­ко­вод­стве ар­тил­ле­ри­ей фрон­та в хо­де Ба­ла­тон­ской опе­ра­ции 1945 года.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од Неделин - ко­мандующий ар­тил­ле­ри­ей Южных груп­пы войск (1945-1946 годы), начальник шта­ба ар­тил­ле­рии Воо­руженных Сил (1946-1948 годы), начальник Главного артиллерийского управ­ле­ния Воо­руженных Сил (1948-1950 годы), ко­мандующий ар­тил­ле­ри­ей Советской Ар­мии (1950-1952 годы и 1953-1955 годы), а в январе 1952 года - мар­те 1953 года заместитель во­енного ми­ни­ст­ра СССР по воо­ру­же­нию.

С мар­та 1955 года заместитель ми­ни­ст­ра обо­ро­ны СССР по специальному воо­ру­же­нию и ра­кет­ной тех­ни­ке, с декабря 1959 года глав­но­ко­мандующий РВСН. Под руководством Неделина раз­ра­бо­та­ны и ис­пы­та­ны пер­вые об­раз­цы меж­кон­ти­нен­таль­ных бал­ли­стических ра­кет и ра­кет ср. даль­но­сти; про­де­ла­на зна­чительная ра­бо­та по фор­ми­ро­ва­нию пер­вых час­тей РВСН, под­го­тов­ке и рас­ста­нов­ке ко­манд­ных кад­ров РВСН и соз­да­нию ос­нов бое­во­го при­ме­не­ния но­во­го ви­да воо­руженных сил. По­гиб на по­ли­го­не при взры­ве ра­ке­ты во вре­мя её за­пус­ка.

На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1944 год и др.), 4 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1939 год и др.), ор­де­ном Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1944 год), ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни (1943 год) и др.

По­хо­ро­нен на Крас­ной площади в Мо­ск­ве, ур­на с пра­хом Неделина - в Крем­лёв­ской сте­не.