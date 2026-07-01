НЕДЕЛИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
НЕДЕЛИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ - советский военный деятель, Герой Советского Союза (1945 год), главный маршал артиллерии (1959 год).
Окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта (1923 год), курсы усовершенствования комсостава артиллерии (1929 и 1934 годы) и курсы усовершенствования высшего комсостава артиллерии при Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского (1941 год). Из рабочих (по др. данным, из дворян). С 1920 года в РККА. Участник советско-польской войны 1920 года, подавления Тамбовского восстания 1920-1921 годов и ликвидации басмачества в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года на различных военно-политических и командных должностях в артиллерийских частях РККА.
В 1937-1939 годах военный советник в республиканской армии в ходе Испанской революции 1931-1939 годов. В 1939-1940 годах командир артиллерийского полка, в апреле - октябре 1940 года старший инспектор по артиллерии Московского Военного округа, в октябре 1940 года - апреле 1941 года начальник артиллерии 160-й стрелковой дивизии Московского Военного округа. С апреля 1941 года командир 4-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Киевского Особого Военного округа, во главе которой в начале Великой Отечественной войны воевал на Южном фронте.
В последующем занимал должности: заместитель начальника артиллерии 18-й и заместитель командующего артиллерией 37-й армий Южного фронта, заместитель командующего артиллерией 56-й армии и Северо-Кавказского фронта (1941-1943 годы). В июне - июле 1943 года командир 5-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. С июля 1943 года до конца войны командовал артиллерией Юго-Западной (с 20 октября 3-й Украинский) фронта. Проявил высокий профессионализм и мужество при руководстве артиллерией фронта в ходе Балатонской операции 1945 года.
В послевоенный период Неделин - командующий артиллерией Южных группы войск (1945-1946 годы), начальник штаба артиллерии Вооруженных Сил (1946-1948 годы), начальник Главного артиллерийского управления Вооруженных Сил (1948-1950 годы), командующий артиллерией Советской Армии (1950-1952 годы и 1953-1955 годы), а в январе 1952 года - марте 1953 года заместитель военного министра СССР по вооружению.
С марта 1955 года заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике, с декабря 1959 года главнокомандующий РВСН. Под руководством Неделина разработаны и испытаны первые образцы межконтинентальных баллистических ракет и ракет ср. дальности; проделана значительная работа по формированию первых частей РВСН, подготовке и расстановке командных кадров РВСН и созданию основ боевого применения нового вида вооруженных сил. Погиб на полигоне при взрыве ракеты во время её запуска.
Награждён 5 орденами Ленина (1944 год и др.), 4 орденами Красного Знамени (1939 год и др.), орденом Суворова 1-й степени (1944 год), орденом Кутузова 1-й степени (1943 год) и др.
Похоронен на Красной площади в Москве, урна с прахом Неделина - в Кремлёвской стене.