НЕДЕЛИМЫХ МЕТОД

НЕДЕЛИМЫХ МЕТОД - возникшее в конце XVI века наименование разнородных приёмов определения отношений площадей и объёмов фигур.

В ос­но­ве «неделимого» метода ле­жит срав­не­ние «не­де­ли­мых» эле­мен­тов (или со­во­куп­но­стей эле­мен­тов), так или ина­че об­ра­зую­щих фи­гу­ры, от­но­ше­ние раз­ме­ров ко­то­рых тре­бу­ет­ся най­ти. Са­мо по­ня­тие «не­де­ли­мых» в раз­ные вре­ме­на различные учё­ные по­ни­ма­ли по-раз­но­му.

«Неделимых» метод на­чал раз­ви­вать­ся в древнегреческой нау­ке. Де­мок­рит , по-ви­ди­мо­му, рас­смат­ри­вал те­ла как «сум­мы» чрез­вы­чай­но боль­шо­го чис­ла чрез­вы­чай­но ма­лых «не­де­ли­мых» ато­мов; Ар­хи­мед на­шёл пло­ща­ди и объ­ё­мы многих фи­гур, со­че­тая прин­ци­пы уче­ния о ры­ча­ге с пред­став­ле­ни­ем о том, что пло­ская фи­гу­ра со­сто­ит из бес­чис­лен­но­го ко­ли­че­ст­ва па­рал­лель­ных пря­мых от­рез­ков, а гео­мет­рическое те­ло - из бес­чис­лен­но­го ко­ли­че­ст­ва па­рал­лель­ных пло­ских се­че­ний. Од­на­ко уже в древ­но­сти по­доб­ные пред­став­ле­ния и ме­то­ды под­вер­га­лись серь­ёз­ной кри­ти­ке.

Ар­хи­мед, например, счи­тал обя­за­тель­ным пе­ре­до­ка­зы­вать ре­зуль­та­ты, по­лу­чен­ные с по­мо­щью «Неделимых» метода, ис­чер­пы­ва­ния ме­то­дом. Идеи «Неделимого» метода бы­ли воз­ро­ж­де­ны в ма­тема­тических ис­сле­до­ва­ни­ях на ру­бе­же XVI-XVII веков И. Ке­п­ле­ром и осо­бен­но Б. Ка­валь­е­ри, с име­нем ко­то­ро­го и свя­зы­ва­ют ча­ще все­го «Неделимых» метод. Раз­ви­тый Ка­валь­е­ри «Неделимых» метод был су­ще­ст­вен­но пре­об­ра­зо­ван Э. Тор­ри­чел­ли, Дж. Вал­ли­сом, Б. Пас­ка­лем и др. учё­ны­ми и по­слу­жил од­ним из эта­пов в соз­да­нии ин­те­граль­но­го ис­чис­ле­ния.

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