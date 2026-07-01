НЕДЕЛИМЫХ МЕТОД
НЕДЕЛИМЫХ МЕТОД - возникшее в конце XVI века наименование разнородных приёмов определения отношений площадей и объёмов фигур.
В основе «неделимого» метода лежит сравнение «неделимых» элементов (или совокупностей элементов), так или иначе образующих фигуры, отношение размеров которых требуется найти. Само понятие «неделимых» в разные времена различные учёные понимали по-разному.
«Неделимых» метод начал развиваться в древнегреческой науке. Демокрит, по-видимому, рассматривал тела как «суммы» чрезвычайно большого числа чрезвычайно малых «неделимых» атомов; Архимед нашёл площади и объёмы многих фигур, сочетая принципы учения о рычаге с представлением о том, что плоская фигура состоит из бесчисленного количества параллельных прямых отрезков, а геометрическое тело - из бесчисленного количества параллельных плоских сечений. Однако уже в древности подобные представления и методы подвергались серьёзной критике.
Архимед, например, считал обязательным передоказывать результаты, полученные с помощью «Неделимых» метода, исчерпывания методом. Идеи «Неделимого» метода были возрождены в математических исследованиях на рубеже XVI-XVII веков И. Кеплером и особенно Б. Кавальери, с именем которого и связывают чаще всего «Неделимых» метод. Развитый Кавальери «Неделимых» метод был существенно преобразован Э. Торричелли, Дж. Валлисом, Б. Паскалем и др. учёными и послужил одним из этапов в создании интегрального исчисления.