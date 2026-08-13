Неде́лин, Митрофан Иванович
Неде́лин, Митрофан Иванович (27.10[09.11].1902, Борисоглебск, Тамбовская губ. — 24.10.1960, Байконур) — советский военачальник. С 1920 — в Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Гражданской войны 1917–1922. Член РКП(б) с 1924. Окончил артиллерийские курсы усовершенствования комсостава (1929 и 1934) и академические курсы усовершенствования комсостава (1941). Служил в артиллерии. Участник Гражданской войны в Испании 1936–1939, Советско-финляндской войны 1939–1940, Великой Отечественной войны 1941–1945. Служил командиром артиллерийской бригады, заместителем начальника и начальником артиллерии армии; заместителем командующего артиллерии Северо-Кавказского фронта и командиром артиллерийского корпуса; командующим артиллерии Юго-Западного и 3‑го Украинского фронтов. Герой Советского Союза (1945). В 1945–1946 — командующий артиллерией Южной группы войск, в 1946–1948 — начальник штаба артиллерии Вооруженных сил СССР, в 1948–1950 — начальник Главного артиллерийского управления Советской армии, первый заместитель командующего артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1950–1952 — командующий артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1952–1953 — заместитель военного министра СССР по вооружению, в 1953–1955 — командующий артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1955–1959 — заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике, с 17 декабря 1959 — главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Маршал артиллерии (1953), главный маршал артиллерии (1959). Один из организаторов начала гонки ракетно-ядерных вооружений и освоения космоса. С 1952 — кандидат в члены ЦК КПСС. Погиб во время взрыва готовившейся к старту ракеты.
Ист.: Первый ракетный маршал: М. И. Неделин в документах и воспоминаниях современников. М., 2003.
Лит.: Толубко В. Ф. Главный маршал артиллерии М. И. Неделин (К 80‑летию со дня рождения) // Военно-исторический журнал. 1982. № 10. С. 89–92; Герчик К. В. Прорыв в космос: очерки об испытателях, специалистах и строителях космодрома Байконур. М., 1994; Черток Б. Е. Ракеты и люди. М., 1999; Осташев А. И. Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни. События и факты. Королев, 2001; Неизвестный Байконур. М., 2001. А. В. Шубин.