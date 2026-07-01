НЕДБАЙЛО АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Советский и украинский военный деятель, генерал-майор авиации, генерал-лейтенант Вооружённых Сил Украины, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 28 января 1923 года в городе Изюме (ныне – Харьковская область Украины). Окончил неполную среднюю школу и аэроклуб в городе Краматорске . В мае 1941 года призван в РККА . В 1943 году окончил Ворошиловградскую ВАШП.

Великая Отечественная война

6 марта 1943 года направлен на фронт. Воевал в 75-м гвардейском штурмовом авиаполку, прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи. Участвовал в освобождении Украинской ССР и Крыма, Белорусской ССР, боях в Восточной Пруссии. Проявил себя как отважный и умелый лётчик-штурмовик, способный творчески применять разнообразные методы ведения боя. Отлично освоил технику пилотирования и материальную часть самолёта Ил-2.

Неизменно обеспечивал высокую эффективность проводимых штурмовок, даже в наиболее напряжённые периоды, когда приходилось делать по 2-3 вылета в день. Командование многократно отмечало находчивость лётчика, его умение отыскивать цели и меткость их поражения. Кроме того, выполнял задания командования по воздушной разведке, бомбардировке скоплений войск, постановке дымзавес. Неоднократно участвовал в воздушных боях. Так, 6 сентября 1943 года, приняв бой с 18 бомбардировщиками, он сбил 1 самолёт врага. 22 ноября 1943 года Недбайло со своей группой уничтожил 4 танка врага, при этом его самолёт был подбит, но лётчику удалось довести машину до своего аэродрома.

Свой богатый боевой опыт Недбайло старался передавать молодым лётчикам, обучая их на примерах из собственной лётной практики. Добился минимизации потерь в возглавляемом им подразделении – к сентябрю 1944 года его лётчики совершили сотни вылетов, при этом был потерян всего 1 экипаж. За отличную боевую работу он и его подчинённые многократно удостаивались благодарностей от командования.

По состоянию на 15 октября 1944 года Недбайло совершил 130 вылетов, нанеся врагу значительные потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего же за время войны он сделал 219 вылетов, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР. За период своего участия в боевых действиях он три раза был сбит, в одном случае получил тяжёлое ранение.

Послевоенная жизнь

В 1951 году окончил ВВА, после чего долгие годы находился на преподавательской работе в различных военных учебных заведениях ВВС. В 1968-1983 годах являлся заместителем начальника Киевского ВВАИУ. В сентябре 1983 года был уволен в запас. Проживал в Киеве, занимался общественной деятельностью, возглавлял Совет ветеранов – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы Украины. Умер 13 мая 2008 года.