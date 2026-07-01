НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ
НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ (настоящая фамилия - Левицкий; псевдоним - Иван Нечуй) - украинский писатель.
Из семьи сельского священника. Окончил Киевскую духовную академию (1865 год). Преподавал в Богуславском духовном училище (1859-1861 годы), в Полтавской семинарии (1865-1866 годы), гимназиях Калиша (1866-1867 годы), Седлеца (1867-1872 годы), Кишинёва (с 1873 года). В 1885 году вышел в отставку; поселился в Киеве.
Печатался с 1868 года: повести «Две солдатки» («Дві московки») и «Рыболов Панас Круть» («Рибалка Панас Круть»), привлёкшие внимание правдивым изображением трагической доли простого человека в условиях социального и национального угнетения. В семейной хронике «Причепа» (1869 год) И.С. Нечуй-Левицкий запечатлел процесс денационализации на Волыни, сопровождавшийся социальным и духовным притеснением со стороны польской шляхты. Идейные искания интеллигенции и проблема формирования «нового человека» - «народолюба» нашли отражение в романе «Тучи» («Хмари», 1874 год); позднее тема была развита в романе «Над Чёрным морем» («Над Чорним морем», 1890 год), а также в т. н. идеологических повестях П. Мирного, А.Я. Конисского, Б.Д. Гринченко.
Классикой украинской реалистической прозы стали повести «Микола Джеря» (1878 год) и «Бурлачка» (1878-1880 годы), посвящённые жизни украинского села, процессу обнищания и пролетаризации крестьянства. Народно-смеховой стихией проникнуты повести «Нельзя бабе Параске удержаться на селе» («Не можна бабі Парасці вдержатись на селі», 1874 год), «Благословите бабе Палажке скоропостижно умереть» («Благословіть бабі Палажці скоропостижно вмерти», 1875 год).
В повести «Семья Кайдаша» («Кайдашева сім’я», 1879 год) драматизм внутрисемейных конфликтов предстаёт в юмористич. окраске. Иронич. интонация, переходящая в едкую сатиру, характерна для повестей и рассказов из жизни духовенства: «Старосветские батюшки и матушки» («Старосвiтскi батюшки та матушки», 1884-1885 годы), «Афонский проходимец» («Афонський пройдисвіт», 1890 год), «Среди врагов» («Поміж ворогами», 1893 год).
Историко-литературные сочинения: «Современное литературное направление» («Сьогочасне літературне прямування», 1878 год) и «Украинство в литературной тяжбе с Москвой» («Українство на літературних позвах з Московщиною», 1891 год) отразили противоречивость мировоззренческих и эстетических взглядов И.С. Нечуй-Левицкого, который отстаивал национальная самобытность и народность украинской литературы, противопоставляя её «ненужной» для украинцев русской литературе, хотя на практике высоко ценил творчество русских писателей (в частности, перевёл на украинском языке две сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина).
Среди других сочинений: исторические повести, в т. ч. «Князь Иеремия Вишневецкий» (1897 год); историческая драма «Маруся Богуславка» (1875 год); комедия «На Кожемяках» (1875 год; переработана М.П. Старицким в комедию «За двумя зайцами», 1883 год); фантастическая сказка «Запорожцы» (1873 год); научно-популярные очерки, заметки о театре, публицистика. И.С. Нечуй-Левицкий участвовал также (совместно с П.А. Кулишом и И.П. Пулюем) в подготовке первого перевода Библии на украинский язык (1903 год).
Сочинения:
Життєпись І. Левицького (Нечуя), написана ним самим // Світ. 1881. Ч. 7–9;
Зібрання творів. К., 1965–1968. Т. 1–10;
Избр. произв.: В 2 т. М., 1988.