НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ (настоящая фамилия - Ле­виц­кий; псев­до­ни­м - Иван Не­чуй) - украинский пи­са­тель.

Из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1865 год). Пре­по­да­вал в Бо­гу­слав­ском ду­хов­ном училище (1859-1861 годы), в Пол­тав­ской се­ми­на­рии (1865-1866 годы), гим­на­зи­ях Ка­ли­ша (1866-1867 годы), Сед­ле­ца (1867-1872 годы), Ки­ши­нё­ва (с 1873 года). В 1885 году вы­шел в от­став­ку; по­се­лил­ся в Кие­ве .

Пе­ча­тал­ся с 1868 года: по­вес­ти «Две сол­дат­ки» («Дві мос­ков­ки») и «Ры­бо­лов Па­нас Круть» («Ри­бал­ка Па­нас Круть»), при­влёк­шие вни­ма­ние прав­ди­вым изо­бра­же­ни­ем тра­гической до­ли про­сто­го че­ло­ве­ка в ус­ло­ви­ях со­ци­аль­но­го и национального уг­не­те­ния. В се­мей­ной хро­ни­ке «При­че­па» (1869 год) И.С. Нечуй-Левицкий за­пе­чат­лел про­цесс де­на­цио­на­ли­за­ции на Во­лы­ни, со­про­во­ж­дав­ший­ся со­ци­аль­ным и ду­хов­ным при­тес­не­ни­ем со сто­ро­ны польской шлях­ты. Идей­ные ис­ка­ния ин­тел­ли­ген­ции и про­бле­ма фор­ми­ро­ва­ния «но­во­го че­ло­ве­ка» - «на­ро­до­лю­ба» на­шли от­ра­же­ние в ро­ма­не «Ту­чи» («Хма­ри», 1874 год); позд­нее те­ма бы­ла раз­ви­та в ро­ма­не «Над Чёр­ным мо­рем» («Над Чор­ним мо­рем», 1890 год), а так­же в т. н. идео­ло­гических по­вестях П. Мир­но­го, А.Я. Ко­нис­ско­го, Б.Д. Грин­чен­ко .

Клас­си­кой украинской реа­ли­стической про­зы ста­ли по­вес­ти «Ми­ко­ла Дже­ря» (1878 год) и «Бур­лач­ка» (1878-1880 годы), по­свя­щён­ные жиз­ни украинского се­ла, про­цес­су об­ни­ща­ния и про­ле­та­ри­за­ции кре­сть­ян­ст­ва. На­род­но-сме­хо­вой сти­хи­ей про­ник­ну­ты по­вес­ти «Нель­зя ба­бе Па­ра­ске удер­жать­ся на се­ле» («Не мож­на бабі Парасці вдер­жа­тись на селі», 1874 год), «Бла­го­сло­ви­те ба­бе Па­лаж­ке ско­ро­по­стиж­но уме­реть» («Благословіть бабі Палажці ско­ро­по­стиж­но вмер­ти», 1875 год).

В по­ве­сти «Се­мья Кай­да­ша» («Кай­да­ше­ва сім’я», 1879 год) дра­ма­тизм внут­ри­се­мей­ных конф­лик­тов пред­ста­ёт в юмо­ри­стич. ок­рас­ке. Иро­нич. ин­то­на­ция, пе­ре­хо­дя­щая в ед­кую са­ти­ру, ха­рак­тер­на для по­вестей и рас­ска­зов из жиз­ни ду­хо­вен­ства: «Ста­ро­свет­ские ба­тюш­ки и ма­туш­ки» («Старосвiтскi ба­тюш­ки та ма­туш­ки», 1884-1885 годы), «Афон­ский про­хо­ди­мец» («Афонсь­кий пройдисвіт», 1890 год), «Сре­ди вра­гов» («Поміж во­ро­га­ми», 1893 год).

Ис­то­ри­ко-литературные со­чи­не­ния: «Со­вре­мен­ное ли­те­ра­тур­ное на­прав­ле­ние» («Сьо­го­час­не літературне пря­му­ван­ня», 1878 год) и «Ук­ра­ин­ст­во в ли­те­ра­тур­ной тяж­бе с Мо­ск­вой» («Українство на літе­ратурних по­звах з Мос­ков­щи­ною», 1891 год) от­ра­зи­ли про­ти­во­ре­чи­вость ми­ро­воз­зренческих и эс­те­тических взгля­дов И.С. Нечуй-Левицкого, ко­то­рый от­стаи­вал национальная са­мо­быт­ность и на­род­ность украинской литературы, про­ти­во­пос­тав­ляя её «не­нуж­ной» для ук­ра­ин­цев русской литературе, хо­тя на прак­ти­ке вы­со­ко це­нил твор­че­ст­во русских пи­са­те­лей (в ча­ст­но­сти, пе­ре­вёл на украинском языке две са­ти­рические сказ­ки М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рические по­вес­ти, в т. ч. «Князь Ие­ре­мия Виш­не­вец­кий» (1897 год); ис­то­рическая дра­ма «Ма­ру­ся Бо­гу­слав­ка» (1875 год); ко­ме­дия «На Ко­же­мя­ках» (1875 год; пе­ре­ра­бо­та­на М.П. Ста­риц­ким в ко­ме­дию «За дву­мя зай­ца­ми», 1883 год); фан­та­стическая сказ­ка «За­по­рож­цы» (1873 год); на­уч­но-по­пу­ляр­ные очер­ки, за­мет­ки о те­ат­ре, пуб­ли­ци­сти­ка. И.С. Нечуй-Левицкий уча­ст­во­вал так­же (совместно с П.А. Ку­ли­шом и И.П. Пу­лю­ем) в под­го­тов­ке пер­во­го пе­ре­во­да Биб­лии на украинский язык (1903 год).

Сочинения:

Життєпись І. Ле­виць­ко­го (Не­чуя), на­пи­са­на ним са­мим // Світ. 1881. Ч. 7–9;

Зіб­рання творів. К., 1965–1968. Т. 1–10;

Избр. про­изв.: В 2 т. М., 1988.