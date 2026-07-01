НЕЧАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕЧАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский эс­т­рад­ный пе­вец, заслуженный артист РСФСР (1959 год).

Из се­мьи по­ме­щи­ка. С 1926 года в Мо­ск­ве , ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Центрального те­ле­гра­фа и других строй­ках. В 1932-1935 годы учил­ся пе­нию в Московском центральном те­ат­ре ра­бо­чей мо­ло­дёжи (ны­не «Лен­ком»), за­тем в Опер­но-дра­ма­тической сту­дии им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го у А. В. Не­жда­но­вой и М.И. Са­ха­ро­ва.

С 1942 года со­лист Все­со­юз­но­го ра­дио, при­ни­мал уча­стие в кон­цер­тах фрон­то­вых бри­гад. Первый ис­пол­ни­тель пе­сен «Ко­ст­ры го­рят да­лё­кие» Б.А. Мок­ро­усо­ва , «Где ж ты, мой сад», «Мат­рос­ские но­чи», «Ус­лышь ме­ня, хо­ро­шая» В.П. Со­ловь­ё­ва-Се­до­го, «Да­ле­ко-да­ле­ко» А.Г. Но­ви­ко­ва, «Ле­нин­ские го­ры» Г.С. Ми­лю­ти­на и др. В 1942 годы по­зна­ко­мил­ся с пев­цом В.А. Бун­чи­ко­вым (1902-1995 годы), с 1944 года по­сто­ян­но вы­сту­пал с ним в ду­эте. Все­на­род­ную из­вест­ность ду­эт при­об­рёл бла­го­да­ря пес­не «Ве­чер на рей­де» Со­ловь­ё­ва-Се­до­го (сло­ва А.Д. Чур­ки­на); сре­ди других по­пу­ляр­ных пе­сен их ре­пер­туа­ра: «Под­мос­ков­ные ве­че­ра» (сло­ва М.Л. Ма­ту­сов­ско­го) и «Дав­но мы до­ма не бы­ли» (сло­ва А.И. Фать­я­но­ва) Со­ловь­ё­ва-Се­до­го, «Вин­тов­ка» Дм.Я. и Дан.Я. По­крас­сов (сло­ва А.Э. Лу­ги­на), «В путь-до­рож­ку даль­нюю» М.И. Блан­те­ра (сло­ва С.Г. Ост­ро­во­го), «По­ря­док в тан­ко­вых вой­сках» О.Б. Фельц­ма­на (сло­ва Е.А. Дол­ма­тов­ско­го ). Уча­ст­ник первой советской эфир­ной те­ле­пе­ре­да­чи (15 декабря 1945 года), в ко­то­рой спел пес­ню «Под звёз­да­ми бал­кан­ски­ми» Блан­те­ра (сло­ва М.В. Иса­ков­ско­го).

Его се­ст­ра Мар­га­ри­та Алек­сан­д­ров­на Не­чае­ва (1906-1992 годы), опер­ная пе­ви­ца, в 1937-1941 годы со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра.