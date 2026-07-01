НЕЧАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕЧАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР (1959 год).
Из семьи помещика. С 1926 года в Москве, работал на строительстве Центрального телеграфа и других стройках. В 1932-1935 годы учился пению в Московском центральном театре рабочей молодёжи (ныне «Ленком»), затем в Оперно-драматической студии им. К.С. Станиславского у А. В. Неждановой и М.И. Сахарова.
С 1942 года солист Всесоюзного радио, принимал участие в концертах фронтовых бригад. Первый исполнитель песен «Костры горят далёкие» Б.А. Мокроусова, «Где ж ты, мой сад», «Матросские ночи», «Услышь меня, хорошая» В.П. Соловьёва-Седого, «Далеко-далеко» А.Г. Новикова, «Ленинские горы» Г.С. Милютина и др. В 1942 годы познакомился с певцом В.А. Бунчиковым (1902-1995 годы), с 1944 года постоянно выступал с ним в дуэте. Всенародную известность дуэт приобрёл благодаря песне «Вечер на рейде» Соловьёва-Седого (слова А.Д. Чуркина); среди других популярных песен их репертуара: «Подмосковные вечера» (слова М.Л. Матусовского) и «Давно мы дома не были» (слова А.И. Фатьянова) Соловьёва-Седого, «Винтовка» Дм.Я. и Дан.Я. Покрассов (слова А.Э. Лугина), «В путь-дорожку дальнюю» М.И. Блантера (слова С.Г. Острового), «Порядок в танковых войсках» О.Б. Фельцмана (слова Е.А. Долматовского). Участник первой советской эфирной телепередачи (15 декабря 1945 года), в которой спел песню «Под звёздами балканскими» Блантера (слова М.В. Исаковского).
Его сестра Маргарита Александровна Нечаева (1906-1992 годы), оперная певица, в 1937-1941 годы солистка московского Большого театра.