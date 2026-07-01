НЕЧАЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ

НЕЧАЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ - российский государственный дея­тель, бла­го­тво­ри­тель, ли­те­ра­тор, ар­хео­лог, действительный тайный советник (1856 год).

Отец Ю.С. Не­чае­ва-Маль­це­ва. Дво­ря­нин , вла­де­лец име­ний во Вла­ди­мир­ской, Московской, Ря­зан­ской, Туль­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ни­ях. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние.

В 1811-1812 годы со­сто­ял при риж­ском во­енном гу­бер­на­то­ре князе Д.И. Ло­ба­но­ве-Рос­тов­ском, за­ни­мав­шем­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем ре­зерв­ных войск. С 1814 году почетный смот­ри­тель учи­лищ Ско­пин­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии Ди­рек­тор учи­лищ Туль­ской губернии(1817-1823 годы), ини­циа­тор от­кры­тия лан­ка­стер­ской шко­лы в Ту­ле, трёх учи­лищ в уезд­ных го­ро­дах и др.

По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, по­лу­чен­ным в хо­де след­ст­вия по де­лу де­каб­ри­стов, С.Д. Нечаев был чле­ном тай­но­го общества «Со­юз бла­го­ден­ст­вия» (к след­ст­вию не при­вле­кал­ся и ни­ка­ко­го на­ка­за­ния не по­нёс). С 1824 года чи­нов­ник кан­це­ля­рии московского во­енного генерал-гу­бер­на­то­ра кн. Д.В. Го­ли­цы­на, за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом До­ма тру­до­лю­бия и Глаз­ной ле­чеб­ни­цы в Мо­ск­ве. В 1826 году ко­ман­ди­ро­ван в по­мощь графу А.Г. Стро­га­но­ву, ко­то­рый рас­сле­до­вал зло­упот­реб­ле­ния в Кыш­тым­ском гор­но­за­вод­ском округе; в но­ябре 1826 - январь 1827 годы изу­чал по­ло­же­ние ста­ро­об­ряд­цев, со­ста­вил «За­пис­ку о сек­тах, су­ще­ст­вую­щих в Перм­ской гу­бер­нии», став­шую пер­вым под­роб­ным ис­сле­до­ва­ни­ем о ста­ро­об­ряд­че­ст­ве и сек­тант­ст­ве в Рос­сии. С 1828 года на служ­бе в Си­но­де, с 1829 года член Ко­мис­сии ду­хов­ных учи­лищ и пред­ста­ви­тель от Си­но­да в Комитете о со­став­ле­нии шта­тов по государственному управ­ле­нию.

Обер-про­ку­рор Си­но­да (1833-1836 годы); со­дей­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию в ве­дом­ст­ве Кон­троль­но­го от­де­ле­ния, ко­то­рое за­ни­ма­лось ре­ви­зи­ей фи­нан­со­вой от­чёт­но­сти Си­но­да и под­чи­нён­ных ему уч­ре­ж­де­ний (1833 год); при­ве­де­нию в по­ря­док Си­но­даль­но­го ар­хи­ва; ор­га­ни­зо­вал со­став­ле­ние сб-ка за­ко­нов и по­ста­нов­ле­ний по ду­хов­но­му ве­дом­ству за 1724-1834 годы (не опубл.), из­да­ние по­пу­ляр­ной жи­тий­ной лит-ры; ини­ции­ро­вал под­го­тов­ку ус­та­ва ду­хов­ных кон­си­сто­рий (ут­вер­ждён в 1841 году). Се­на­тор (1836 гоерату), пер­во­при­сут­ст­вую­щий в 1-м от­де­ле­нии 6-го (мо­с­ков­ско­го) департамента Се­на­та (1847/1848-1857 годы). Од­но­вре­мен­но пре­зи­дент Комитета о про­ся­щих ми­ло­сты­ни в Мо­ск­ве (с 1838 года), почетный член московского Со­ве­та дет­ских при­ютов (1842-1845 годы), по­пе­чи­тель Стран­но­при­им­но­го до­ма се­кунд-май­о­ра Ах­ле­бае­ва (1844-1849 годы). С 1857 года в от­став­ке.

С.Д. Нечаев был бли­зок к князю А.Н. Го­ли­цы­ну , ми­тро­по­ли­ту Фи­ла­ре­ту (Дроз­до­ву), ар­хим. Иг­на­тию (Брян­ча­ни­но­ву), еп. Ин­но­кен­тию (Бо­ри­со­ву), др. дея­те­лям Церк­ви. В 1818-1826 годы пуб­ли­ко­вал сти­хи и про­зу в «Тру­дах Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти» (с 1820 года действительный член об­ще­ст­ва), жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы», «Мо­с­ков­ский те­ле­граф», «Мне­мо­зи­на», а так­же в 183001840-х годов ста­тьи по сельскому хозяйству в из­да­ни­ях Московского общества сельского хозяйства (член с 1824 года) и ра­бо­ты по ар­хео­ло­гии - в из­да­ни­ях Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (член-со­рев­но­ва­тель с 1816 года, действительный член с 1823 года, ви­це-пре­зи­дент в 1838-1839 годы).

В 1840 году ор­га­ни­зо­вал сбор по­жерт­во­ва­ний на по­мощь го­ло­даю­щим в Туль­ской губ. Вла­дея ча­стью по­ля, на ко­то­ром про­изош­ла Ку­ли­ков­ская бит­ва 1380 года, С.Д. Нечаев пер­вым про­вёл ис­сле­до­ва­ние по­ля Ку­ли­ков­ской бит­вы и со­брал кол­лек­цию от­но­ся­щих­ся к ней на­хо­док. Один из глав­ных ини­циа­то­ров соз­да­ния па­мят­ни­ка на Ку­ли­ко­вом по­ле в честь по­бе­ды рус­ских войск (пер­вым эту идею вы­дви­нул его отец - Д.С. Не­ча­ев; эс­киз па­мят­ни­ка ут­вер­ждён в 1836 году, от­крыт в 1850 году; арх. А.П. Брюл­лов). На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1854 год) и др.

Соч.: Не­ко­то­рые за­ме­ча­ния о мес­те Ма­мае­ва по­бои­ща // Вест­ник Ев­ро­пы. 1821. № 14; Опи­са­ние ве­щей, най­ден­ных на Ку­ли­ко­вом по­ле // Там же. 1821. № 24; О най­ден­ных на Ку­ли­ко­вом по­ле двух ста­рин­ных ору­жи­ях // Там же. 1823. № 8; Ис­сле­до­ва­ния о перм­ском рас­ко­ле в на­ча­ле цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая. М., 1893.