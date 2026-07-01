НЕЧАЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ
НЕЧАЕВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ - российский государственный деятель, благотворитель, литератор, археолог, действительный тайный советник (1856 год).
Отец Ю.С. Нечаева-Мальцева. Дворянин, владелец имений во Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской и Ярославской губерниях. Получил домашнее образование.
В 1811-1812 годы состоял при рижском военном губернаторе князе Д.И. Лобанове-Ростовском, занимавшемся формированием резервных войск. С 1814 году почетный смотритель училищ Скопинского уезда Рязанской губернии Директор училищ Тульской губернии(1817-1823 годы), инициатор открытия ланкастерской школы в Туле, трёх училищ в уездных городах и др.
По некоторым сведениям, полученным в ходе следствия по делу декабристов, С.Д. Нечаев был членом тайного общества «Союз благоденствия» (к следствию не привлекался и никакого наказания не понёс). С 1824 года чиновник канцелярии московского военного генерал-губернатора кн. Д.В. Голицына, занимался устройством Дома трудолюбия и Глазной лечебницы в Москве. В 1826 году командирован в помощь графу А.Г. Строганову, который расследовал злоупотребления в Кыштымском горнозаводском округе; в ноябре 1826 - январь 1827 годы изучал положение старообрядцев, составил «Записку о сектах, существующих в Пермской губернии», ставшую первым подробным исследованием о старообрядчестве и сектантстве в России. С 1828 года на службе в Синоде, с 1829 года член Комиссии духовных училищ и представитель от Синода в Комитете о составлении штатов по государственному управлению.
Обер-прокурор Синода (1833-1836 годы); содействовал учреждению в ведомстве Контрольного отделения, которое занималось ревизией финансовой отчётности Синода и подчинённых ему учреждений (1833 год); приведению в порядок Синодального архива; организовал составление сб-ка законов и постановлений по духовному ведомству за 1724-1834 годы (не опубл.), издание популярной житийной лит-ры; инициировал подготовку устава духовных консисторий (утверждён в 1841 году). Сенатор (1836 гоерату), первоприсутствующий в 1-м отделении 6-го (московского) департамента Сената (1847/1848-1857 годы). Одновременно президент Комитета о просящих милостыни в Москве (с 1838 года), почетный член московского Совета детских приютов (1842-1845 годы), попечитель Странноприимного дома секунд-майора Ахлебаева (1844-1849 годы). С 1857 года в отставке.
С.Д. Нечаев был близок к князю А.Н. Голицыну, митрополиту Филарету (Дроздову), архим. Игнатию (Брянчанинову), еп. Иннокентию (Борисову), др. деятелям Церкви. В 1818-1826 годы публиковал стихи и прозу в «Трудах Общества любителей российской словесности» (с 1820 года действительный член общества), журналах «Вестник Европы», «Московский телеграф», «Мнемозина», а также в 183001840-х годов статьи по сельскому хозяйству в изданиях Московского общества сельского хозяйства (член с 1824 года) и работы по археологии - в изданиях Общества истории и древностей российских (член-соревнователь с 1816 года, действительный член с 1823 года, вице-президент в 1838-1839 годы).
В 1840 году организовал сбор пожертвований на помощь голодающим в Тульской губ. Владея частью поля, на котором произошла Куликовская битва 1380 года, С.Д. Нечаев первым провёл исследование поля Куликовской битвы и собрал коллекцию относящихся к ней находок. Один из главных инициаторов создания памятника на Куликовом поле в честь победы русских войск (первым эту идею выдвинул его отец - Д.С. Нечаев; эскиз памятника утверждён в 1836 году, открыт в 1850 году; арх. А.П. Брюллов). Награждён орденом Св. Александра Невского (1854 год) и др.
Соч.: Некоторые замечания о месте Мамаева побоища // Вестник Европы. 1821. № 14; Описание вещей, найденных на Куликовом поле // Там же. 1821. № 24; О найденных на Куликовом поле двух старинных оружиях // Там же. 1823. № 8; Исследования о пермском расколе в начале царствования императора Николая. М., 1893.