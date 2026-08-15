НЕЧАЕВ Сергей Геннадиевич

Российский революционер.

Сдал экзамен на учителя и преподавал в церковно-приходской школе. С 1866 г. слушал лекции в Петербургском университете. В 1868-1869 гг. был одним из лидеров студенческих выступлений вместе с Н. Ткачевым . Автор «Катехизиса революционера», в котором доказывал, что для организации революции хороши все средства, будь то террор или соблазнение сановников режима революционерками. Требовал от революционеров самоотречения. Отрицал традиционную мораль, считал, что нравственно все, что способствует революции. Отличался сильной волей. Прибыв за границу в 1869 г., сблизился с М. Бакуниным, получил с его помощью и помощью Н. Огарева часть Бахметьевского фонда на развитие революционной организации в России. Но, узнав о взглядах Нечаева, Бакунин подверг его критике. Вернувшись в Россию, создал из молодых людей организацию «Народная расправа», состоявшую из глубоко законспирированных «пятерок». Нечаев был нетерпим к любой критике. Когда студент И. Иванов выступил против диктаторских методов руководства и заявил о прекращении участия в организации, Нечаев решил сплотить своих ближайших сторонников с помощью убийства. Он обвинил Иванова в предательстве и 21 ноября 1869 г. убил его вместе с другими участниками группы. Убийство вызвало шок участников «Народной расправы», некоторые из них стали давать показания об убийстве. Было арестовано несколько сот человек, 87 преданы суду и дали показания, изобличающие революционеров. «Нечаевщина» скомпрометировала революционное движение, это дело в гротескной форме было описано в романе Ф. Достоевского «Бесы». Сам Нечаев сумел бежать в Швейцарию. В 1870 г. вместе с Огаревым развернул там издание нового журнала «Колокол». Выступил за коммунизм , , при котором люди должны «производить как можно более, а потреблять как можно меньше». В июле 1870 г. Бакунин и Огарев прекратили сотрудничество с Нечаевым, узнав подробности деятельности Нечаева в России и поняв его реальные взгляды. В августе 1872 г. российским властям удалось доказать, что Нечаев является не политическим, а уголовным преступником, и он был выдан России. В 1873 г. приговорен к 20 годам каторги, посажен в Петропавловскую крепость. К 1880 г. сумел сагитировать охранников, с их помощью установил контакт с « Народной волей ». Планировался побег, но Нечаев предложил отложить его, чтобы не отвлекать народовольцев от более важного дела – убийства Александра II. Разгром «Народной воли» лишил Нечаева надежд на побег.

Исторические источники:

Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989;

Не­ча­ев и не­ча­ев­цы: Сб. ма­те­риа­лов. М.; Л., 1931.

Автор статьи: Шубин А.В.