НЕЧАЕВ-МАЛЬЦОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (до 1881 года Не­ча­ев) - российский пред­при­ни­ма­тель, ме­це­нат, почетный член Академии художеств (1902 год), обер-гоф­мей­стер (1907 год).

Дво­ря­нин. Сын С.Д. Не­чае­ва и Со­фьи Сер­ге­ев­ны, до­че­ри С.А. Маль­цо­ва, ос­но­ва­те­ля од­ной из вет­вей ро­да Маль­цо­вых . Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1857 год), за­тем слу­жил в Московском глав­ном ар­хи­ве МИД, центрльном управ­ле­нии МИД.

По­сле смер­ти дя­ди, И.С. Маль­цо­ва (1807-1880 годы), по­лу­чил раз­ре­ше­ние име­но­вать­ся Ю.С. Нечаев-Мальцев и уна­сле­до­вал «вос­точ­ную груп­пу» Маль­цов­ских за­во­дов (12 пред­при­ятий во Вла­ди­мир­ской и Ря­зан­ской гу­бер­ни­ях). Круп­ней­ши­ми из них бы­ли: Гу­сев­ская бу­ма­гоп­ря­диль­ная и ткац­кая фаб­ри­ка в с. Гусь-Хру­сталь­ный Ме­лен­ков­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии (ны­не г. Гусь-Хру­сталь­ный ; фаб­ри­ка ос­но­ва­на в 1847 году; в 1880-е годы про­из­во­ди­ла пря­жу и мит­каль на 3,5 млн. руб. в год, около 5 тыс. ра­бо­чих), Гу­сев­ский хру­сталь­ный за­вод, Ур­шель­ская хру­сталь­ная фаб­ри­ка в с. Ур­шель Су­до­год­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии. С конца 1890-х годов Нечаев-Мальцев вла­дел пая­ми трёх вы­со­ко­до­ход­ных зо­ло­то­про­мыш­лен­ных ком­па­ний на Ура­ле и Ал­тае, к 1912 году - так­же Ти­год­ской сте­коль­ной фаб­ри­кой в Нов­го­род­ской губернии, Ве­ли­ко­двор­ским и Кур­лов­ским сте­коль­ны­ми за­во­да­ми в Ря­зан­ской губернии, Но­во­сель­ской хру­сталь­ной фаб­ри­кой в Смо­лен­ской губернии и др.

Вы­пол­няя во­лю дя­ди, по­жерт­во­вал круп­ные сред­ст­ва на соз­да­ние Вла­ди­мир­ско­го зем­ско­го ре­мес­лен­но­го училища действительный тайнный советник И.С. Маль­цо­ва, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции училища (от­кры­то в 1885 году) и воз­глав­лял его по­пе­чи­тель­ный со­вет (училище ста­ло од­ним из луч­ших учеб­ных за­ве­де­ний по­доб­но­го ро­да в Рос­сии). Уча­ст­во­вал в фи­нан­си­ро­ва­нии строи­тель­ст­ва хра­ма Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в То­кио (1884-1891 годы, арх. М.А. Шу­ру­пов). В 1891 году во­шёл в со­став Осо­бо­го комитета для ока­за­ния по­мо­щи по­стра­дав­шим от не­уро­жая под руководством великого князя Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча (бу­ду­щий император Ни­ко­лай II ), в ка­че­ст­ве упол­но­мо­чен­но­го Комитета ра­бо­тал в Ка­зан­ской губернии.

На сред­ст­ва Ю.С. Нечаева-Мальцева в Гусь- Хру­сталь­ном по­строе­на Ге­ор­ги­ев­ская церковь (1892-1901 годы, арх. Л.Н. Бе­нуа, рос­пи­си - В.М. Вас­не­цов), бо­га­дель­ня, муж­ское училище (1897-1898 годы). Ю.С. Нечаев-Мальцев совместно с И.В. Цве­тае­вым уча­ст­во­вал в соз­да­нии Му­зея изящ­ных ис­кусств императора Алек­сан­д­ра III в Мо­ск­ве (от­крыт в 1912 году; ны­не ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на), с 1897 года со­сто­ял то­ва­ри­щем пред­се­да­те­ля Комитета по уст­рой­ст­ву му­зея, внёс круп­ней­ший де­неж­ный вклад на его строи­тель­ст­во и при­об­ре­тение кол­лек­ций (около 1,8 млн. руб.), с 1905 года еди­но­лич­ный жерт­во­ва­тель му­зея. Сре­ди наи­бо­лее цен­ных да­ров Ю.С. Нечаева-Мальцева му­зею: ко­пии с фри­за Пар­фе­но­на, ви­зантийских мо­за­ик и пор­та­лов средне-вековых западно-ев­ропейских церк­вей, со­б­ра­ние па­мят­ни­ков искусства и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Древ­не­го Егип­та, а так­же мно­го­численные ко­пии с па­мят­ни­ков искусства из му­зе­ев Гре­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции. Ю.С. Нечаев-Мальцев под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с ху­дож­ни­ка­ми И.К. Ай­ва­зов­ским, В.М. Вас­не­цо­вым, В.Д. По­ле­но­вым, фи­нан­си­ро­вал из­да­ние сборников «Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Рос­сии» (1901-1907 годы).

Член, с 1899 года почетный член Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур, член От­де­ле­ния по тех­ническому и профессиональному об­ра­зо­ва­нию Учё­но­го комитета Министерства на­род­но­го про­све­ще­ния и со­ве­та ми­ни­ст­ра на­род­но­го про­све­ще­ния. Почетный гра­ж­да­нин г. Мо­ск­ва (1907 год). Почетный член Московского ар­хео­ло­гического общества (с 1908 года). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1907 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1907 год) и др. Операции над абзацем:

Не имея де­тей, Ю.С. Нечаев-Мальцев за­ве­щал своё со­стоя­ние даль­не­му род­ст­вен­ни­ку - графу П.Н. Иг­нать­е­ву.