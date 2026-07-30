НЕЧАЕВ-МАЛЬЦОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (до 1881 года Нечаев) - российский предприниматель, меценат, почетный член Академии художеств (1902 год), обер-гофмейстер (1907 год).
Дворянин. Сын С.Д. Нечаева и Софьи Сергеевны, дочери С.А. Мальцова, основателя одной из ветвей рода Мальцовых. Окончил юридический факультет Московского университета (1857 год), затем служил в Московском главном архиве МИД, центрльном управлении МИД.
После смерти дяди, И.С. Мальцова (1807-1880 годы), получил разрешение именоваться Ю.С. Нечаев-Мальцев и унаследовал «восточную группу» Мальцовских заводов (12 предприятий во Владимирской и Рязанской губерниях). Крупнейшими из них были: Гусевская бумагопрядильная и ткацкая фабрика в с. Гусь-Хрустальный Меленковского уезда Владимирской губернии (ныне г. Гусь-Хрустальный; фабрика основана в 1847 году; в 1880-е годы производила пряжу и миткаль на 3,5 млн. руб. в год, около 5 тыс. рабочих), Гусевский хрустальный завод, Уршельская хрустальная фабрика в с. Уршель Судогодского уезда Владимирской губернии. С конца 1890-х годов Нечаев-Мальцев владел паями трёх высокодоходных золотопромышленных компаний на Урале и Алтае, к 1912 году - также Тигодской стекольной фабрикой в Новгородской губернии, Великодворским и Курловским стекольными заводами в Рязанской губернии, Новосельской хрустальной фабрикой в Смоленской губернии и др.
Выполняя волю дяди, пожертвовал крупные средства на создание Владимирского земского ремесленного училища действительный тайнный советник И.С. Мальцова, участвовал в организации училища (открыто в 1885 году) и возглавлял его попечительный совет (училище стало одним из лучших учебных заведений подобного рода в России). Участвовал в финансировании строительства храма Воскресения Христова в Токио (1884-1891 годы, арх. М.А. Шурупов). В 1891 году вошёл в состав Особого комитета для оказания помощи пострадавшим от неурожая под руководством великого князя Николая Александровича (будущий император Николай II), в качестве уполномоченного Комитета работал в Казанской губернии.
На средства Ю.С. Нечаева-Мальцева в Гусь- Хрустальном построена Георгиевская церковь (1892-1901 годы, арх. Л.Н. Бенуа, росписи - В.М. Васнецов), богадельня, мужское училище (1897-1898 годы). Ю.С. Нечаев-Мальцев совместно с И.В. Цветаевым участвовал в создании Музея изящных искусств императора Александра III в Москве (открыт в 1912 году; ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина), с 1897 года состоял товарищем председателя Комитета по устройству музея, внёс крупнейший денежный вклад на его строительство и приобретение коллекций (около 1,8 млн. руб.), с 1905 года единоличный жертвователь музея. Среди наиболее ценных даров Ю.С. Нечаева-Мальцева музею: копии с фриза Парфенона, византийских мозаик и порталов средне-вековых западно-европейских церквей, собрание памятников искусства и материальной культуры Древнего Египта, а также многочисленные копии с памятников искусства из музеев Греции, Великобритании, Франции. Ю.С. Нечаев-Мальцев поддерживал дружеские отношения с художниками И.К. Айвазовским, В.М. Васнецовым, В.Д. Поленовым, финансировал издание сборников «Художественные сокровища России» (1901-1907 годы).
Член, с 1899 года почетный член Совета торговли и мануфактур, член Отделения по техническому и профессиональному образованию Учёного комитета Министерства народного просвещения и совета министра народного просвещения. Почетный гражданин г. Москва (1907 год). Почетный член Московского археологического общества (с 1908 года). Награждён орденами Св. Александра Невского (1907 год), Св. Владимира 1-й степени (1907 год) и др. Операции над абзацем:
Не имея детей, Ю.С. Нечаев-Мальцев завещал своё состояние дальнему родственнику - графу П.Н. Игнатьеву.