Неча́ев, Сергей Геннадиевич

Неча́ев, Сергей Геннадиевич (20.09[02.10].1847, с. Иваново Владимирской губ., ныне г. Иваново — 21.11[03.12].1882, Санкт-­Петербург) — российский революционер. Преподавал в церковно-приходской школе. Слушал лекции в Петербургском университете. В 1869 был одним из лидеров студенческих выступлений вместе с П. Н. Ткачевым . Автор «Катехизиса революционера», в котором доказывал, что для организации революции хороши все средства, будь то террористические акты или соблазнение сановников режима революционерками. Отличался сильной волей. Прибыв за границу в 1869, сблизился с М. А. Бакуниным , получил с его помощью и помощью Н. П. Огарева средства на развитие революционной организации в России. Но, узнав о взглядах Н., Бакунин подверг его критике. Вернувшись в Россию, Н. создал подпольное «Общество народной расправы». Н. был нетерпим к инакомыслию в организации. Когда студент И. Иванов выступил против диктаторских методов руководства Н., тот обвинил Иванова в предательстве и 21 ноября [3 декабря] 1869 вместе с другими участниками группы убил его. Убийство приобрело огласку и привело к дискредитации революционеров. 87 членов оппозиционных кружков за связь с Н. были преданы суду. Это дело в гротескной форме было описано в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». Н. сумел бежать в Швейцарию, принял участие в издании журнала «Колокол» в 1870 вместе с Н. П. Огаревым. Издавал журнал «Народная расправа». Выступил за коммунизм, при котором люди должны «производить как можно более, а потреблять как можно меньше». В 1872 как уголовный преступник выдан России, посажен в Петропавловскую крепость. В 1881 сумел сагитировать охранников, с их помощью установил контакт с «Народной волей» .

Лит .: Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. А. В. Шубин.