НЕБЫЛИЦА

НЕБЫЛИЦА - в русском фольклоре - общее название произведений разного типа, в основе которых нарочитое изображение несообразностей, направленное на создание комического эффекта.

Небылицы бы­ту­ют в сти­хотворной и про­за­ичной фор­мах во взрос­лом и в дет­ском фольк­ло­ре . Сю­жет небылицы пред­став­ля­ет со­бой про­из­воль­ные со­че­та­ния по­ве­ст­во­вательных мо­ти­вов; ало­гизм и аб­сурд­ность дос­ти­га­ют­ся сме­ще­ни­ем и па­ро­ди­ро­ва­ни­ем ре­аль­ных си­туа­ций; ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ги­пер­бо­ла, ли­то­та, ме­та­те­за, ок­си­мо­рон, омо­ни­мия, ко­мическое сло­во­твор­че­ст­во, до­пус­ка­ет­ся не­нор­ма­тив­ная лек­си­ка.

Небылицы в дра­ма­тур­гической фор­ме ра­зыг­ры­ва­лись ря­же­ны­ми во вре­мя народных уве­се­ле­ний (Свят­ки, Мас­ле­ни­ца , ба­ла­ган­ные пред­став­ле­ния и др.); не­ко­то­рые небылицы (в т. ч. «Ага­фо­нуш­ка», «Ста­ри­на о льди­не и бое жен­щин», «Ба­рин и Афонь­ка» и др.) су­ще­ст­во­ва­ли как са­мо­сто­ятельные про­из­ве­де­ния. Небылицы мог­ли ис­поль­зо­вать­ся в ка­че­ст­ве сти­ли­стической ор­на­мен­тов­ки ска­зок и бы­лин (например, кон­цов­ки-небылицы: «И я там был, мёд-пи­во пил…»).

К небылицам близ­ки народные шу­точ­ные пес­ни («Ду­ня-тон­коп­ря­ха», «Фо­ма и Ерё­ма»), час­туш­ки-не­скла­ду­хи, а так­же осо­бая ка­те­го­рия анек­до­тических ска­зок, по­стро­ен­ных на приё­ме аб­сур­да: «Со­жжён­ная по­ло­ви­на озе­ра», «Пче­ла мед­ве­дя за­дра­ла», «Под­поя­сал­ся то­по­ром». Жан­ры, по­доб­ные русской небылице, из­вест­ны так­же у мно­гих др. на­ро­дов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)