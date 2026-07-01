НЕБЫЛИЦА
НЕБЫЛИЦА - в русском фольклоре - общее название произведений разного типа, в основе которых нарочитое изображение несообразностей, направленное на создание комического эффекта.
Небылицы бытуют в стихотворной и прозаичной формах во взрослом и в детском фольклоре. Сюжет небылицы представляет собой произвольные сочетания повествовательных мотивов; алогизм и абсурдность достигаются смещением и пародированием реальных ситуаций; широко используются гипербола, литота, метатеза, оксиморон, омонимия, комическое словотворчество, допускается ненормативная лексика.
Небылицы в драматургической форме разыгрывались ряжеными во время народных увеселений (Святки, Масленица, балаганные представления и др.); некоторые небылицы (в т. ч. «Агафонушка», «Старина о льдине и бое женщин», «Барин и Афонька» и др.) существовали как самостоятельные произведения. Небылицы могли использоваться в качестве стилистической орнаментовки сказок и былин (например, концовки-небылицы: «И я там был, мёд-пиво пил…»).
К небылицам близки народные шуточные песни («Дуня-тонкопряха», «Фома и Ерёма»), частушки-нескладухи, а также особая категория анекдотических сказок, построенных на приёме абсурда: «Сожжённая половина озера», «Пчела медведя задрала», «Подпоясался топором». Жанры, подобные русской небылице, известны также у многих др. народов.